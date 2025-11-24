Révész, Bódog, Bodor – eddig, rövid távon eredményt hoztak az edzőváltások

Bodor az NB III-as csapattól ült át az NB I-es gárda kispadjára, a harmadosztályban szeptembertől irányította a lilákat (Mundi Viktortól vette át a csapatot), és eddig kevés sikerélménye volt vezetőedzőként, ugyanis csak egyszer győzött vele az NB III-as csapat (4–1-re a Veszprém ellen), de az élvonalbeli bemutatkozása remekül sikerült, hiszen idénybeli egyik legjobb teljesítményével tudott győzni a Krznarral július óta csak háromszor nyerő Újpest. Ugyanakkor nem Bodor az első edző, aki jól rajtolt csapatával az NB I-ben azt követően, hogy ebben az idényben, az évad közben átvette az együttes irányítását. Az élvonalban ebben az idényben eddig három edzőváltás volt, és rövid távon mindegyik váltás pontokban is mérhető változást eredményezett.

Az idény első, menet közben történt edzőváltása a Kisvárdához kötődött, amelynél Révész Attila sportigazgató vette vissza szeptember végén a csapat irányítást Gerliczki Mátétól. Az NB II-ből még Révésszel jutott vissza tavasszal a gárda, de a nyáron az addig is a klub alkalmazásában álló Gerliczki lett a vezetőedző. A Kisvárda a 46 éves szakember irányításával hét meccsen tíz pontot szerzett, de az MTK elleni 4–0-s vereség után vissza kellett adnia a helyét Révész Attilának, akinek a vezetésével rögtön megverte az újonc a Diósgyőrt (1–0), majd nyert a Kazincbarcika és az ETO ellen is. Azóta viszont három meccsen csak egy pontot gyűjtött, így most ott tart, hogy a váltás óta hat meccsen szerzett ugyanúgy tíz pontot, mint Gerliczkivel hét találkozón

A Kisvárda után a Nyíregyháza volt a következő edzőt váltó csapat ebben az idényben az NB I-ben. A Szabó István vezette együttes 11 forduló után 9 ponttal az utolsó helyen állt a tabellán. Ekkor érkezett az új vezetőedző, Bódog Tamás, aki két döntetlennel kezdett a Kisvárda és a Puskás Akadémia ellen, majd múlt szombaton történelmi győzelmet aratott a Ferencváros ellen, hiszen először nyert NB I-es bajnokit az Üllői úton, és az elmúlt három fordulóban szerzett öt ponttal elmozdult az utolsó helyről.

Az persze kérdés, hogy hosszú távon hogyan szerepelnek majd az említett csapatok az új edzőkkel, de rövid távon volt eredménye a váltásoknak. Persze hozzá kell tenni, Újpesten és Kisvárdán is folyik az edzőkeresés, tehát tavasszal jó eséllyel már egy harmadik szakember irányíthatja mindkét csapatot.

Az előző idény közben összesen 11-szer váltottak edzőt a klubok az NB I-ben (az ideiglenes kinevezéseket is beszámolva), de már csak egy olyan szakember van, a ferencvárosi Robbie Keane, aki azóta is ugyanannál a csapatnál dolgozik (nem mellékesen közben bajnok is lett a zöld-fehérekkel és főtáblára jutottak az Európa-ligában). Rajta kívül a Debrecenben kinevezett Nestor El Maestro (Szrdjan Blaogjevics és Máté Csaba után ő volt tavaly a harmadik edző a Lokinál) és a Nyíregyházánál Tímár Krisztiánt váltó Szabó István volt egyértelműen sikeres új csapatánál, hiszen mind a ketten benntartották az együttest az NB I-ben, de azóta már mindkettejüktől elköszöntek a vezetők. Ahogy a ZTE-vel bennmaradó ifjabb Mihalecz Istvántól is, aki Márton Gábortól vette át a zalai csapatot az utolsó öt fordulóra, és öt döntetlennel sikerült kiharcolniuk az NB I-ben maradást.

Az előző egy év érdekes edzőkeringőjét láthattuk még Diósgyőrben, ahol a litván Valdas Dambaruskas váltotta a szerb Vladimir Radenkovicsot, aki a nyáron már vissza is tért a DVTK-hoz. Szintén érdekes keringőt láthattunk a Gera Zoltán, Tímár Krisztián, Pető Tamás hármastól. Gera tavaly októberben vette át a Kecskemét irányítását Szabó Istvántól, de kiesett a KTE-vel az NB II-be, majd az a Tímár Krisztián váltotta augusztus végén a másodosztályú csapatnál, aki ebben a naptári évben megjárta Nyíregyházát, és kiesett az élvonalból a Fehérvárral, amelyhez most tért vissza Tímár elődje, a tavasszal menesztett Pető Tamás.

Ha már az NB II szóba jött: a másodosztályban az új idény közben már ötször váltottak edzőt a csapatok. A Fehérvárra visszatért, Boér Gábort váltó Pető Tamás döntetlennel nyitott a Szentlőrinc ellen (0–0), amelynél a hónap elején Waltner Róbertet váltó Visinka Ede két döntetlennel kezdett. A Budafokra nyolc hónap után visszatérő Nikházi Márk két meccsen négy pontot szerzett régi új csapatával (a diósgyőri példához hasonlóan a korábbi utódját váltotta most a kispadon, Mészöly Gézát). A korábban változtató Kecskemétnél javuló eredményeket hozott a váltás: a KTE Tímárral a kispadon még veretlen és kilenc meccsen 18 pontot szerzett. Ajkán viszont az egy hónapja érkezett Csábi József az első két bajnoki mérkőzésén vereséget szenvedett a csapattal, azóta viszont háromszor már tudott nyerni (egy újabb vereség mellett).