A női kéziválogatott simán legyőzte a spanyolokat a vb előtti utolsó felkészülési meccsén

KÉZILABDA

POSTEN-KUPA, NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA

3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 37–28 (19–13)

Straume.

MAGYARORSZÁG: Szemerey – Grosch 1, Klujber 7 (1), Vámos. P. 3, Tóvizi 1, Kuczora 3, Márton G. 1. Csere: Janurik (kapus), Papp N., Bordás R. 4, Simon P. 3 (1), Faragó Lea 5 (1), Albek 7, Hársfalvi 2. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimi

SPANYOLORSZÁG: Prades – Erauskin 5, Bengoetxea 3, Somaza 4 (1), Lyndie Tchaptchet 2, Arroyo 1, J. Gutiérrez 1. Csere: Wiggins (kapus), E. Álvarez 6 (3), Oppedal 1, Arcos, Etxeberria 1, O’Mullony 1, Lysa Tchaptchet 2, So Delgado 1. Szövetségi kapitány: Ambros Martín

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–3. 10. p.: 6–4. 15. p.: 7–8. 26. p.: 16–11. 37. p.: 26–16. 46. p.: 32–20. 54. p.: 35–25.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Golovin Vlagyimir: – Ritka, hogy huszonnégy órán belül két mérkőzést kell játszanunk. A szombati találkozó éreztette a hatását, kissé fáradtabbak voltunk, de számítottunk erre, így rotáltuk a játékosokat, olyan felállásokat is kipróbáltunk, amelyeket korábban soha. De így is működött a gépezet, mert a csapat megtartotta az előzetesen lefektetett elveket. Örülünk a győztes zárásnak, kedden már utazunk Hollandiába, mostantól a világbajnoki rajtra figyelünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Fej fej mellett haladtak a válogatottak a Magyarország–Spanyolország felkészülési mérkőzés első húsz percében. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a Posten-kupa vasárnapi záró fordulójában is az alapcsapatával vágott bele a csatába.

Ahogyan azt a tavalyi Európa-bajnokságon is láthattuk, Klujber Katrin, Vámos Petra és Kuczora Csenge triójára egyre kevesebben találják az ellenszert. Az első percek ismét róluk szóltak, de ekkor még a spanyolok is versenyképesek voltak támadásban, 8–7-nél még vezettek is.

Ez volt az utolsó pillanat, hogy ők álltak jobban, Klujber két góljával fordítottunk, majd a csereként pályára lévő fiatal átlövőink vezérletével sikerült meglépni. Az első félidő hajrájában a találkozón hét gólt szerző Albek Anna és a néggyel záró Faragó Lea is bizonyította, hogy a vb-n is hasznos tagjai lehet majd nemzeti csapatunknak.

A térfélcserét követően Klujber újabb találatával már 20–13-ra vezettünk, a 37. percben ismét Albek került főszerepbe, az ő újabb góljával lett először két számjegyű a különbség. A közelmúlt alapján ez abszolút tükrözi a két csapat közti – amúgy nem kis – tudásbeli különbséget.

Spanyolország a legutóbbi vb-n és Eb-n is a 13. lett, a párizsi olimpián pedig a 12., utolsó helyen végzett, mi mindhárom világeseményen előttük zártunk. A 2023-as vb még ugyanúgy a középdöntőben ért véget nekünk is (10.), de aztán 2024-ben alaposan lehagytuk őket: az ötkarikás játékokon a 6. helyen, az Eb-n pedig bronzérmesként zártunk.

A meccs háromnegyedénél már tizenhárommal is vezettünk, de aztán „megkegyelmeztünk” a riválisnak. 37–28-as sikerével a magyar válogatott a papírformát érvényesítve a második helyen zárta a Posten-kupát. A felkészülési tornán három különböző stílusú riválissal mérkőztünk meg, ami mindenképp az előnyünkre válhat a nekünk csütörtök este, Szenegál ellen kezdődő tornán.

A nap másik mérkőzésén: Norvégia–Szerbia 38–19 (18–9)

A Posten-kupa végeredménye: 1. Norvégia 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Spanyolország 2, 4. Szerbia 0

PERCRŐL PERCRE