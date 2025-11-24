Nemzeti Sportrádió

A berliniek nem akarnak olimpiát és paralimpiát rendezni

2025.11.24. 15:51
Fotó: Getty Images
olimpiarendezés Berlin felmérés
A berliniek többsége nem szeretné, ha a város a jövőben olimpiát és paralimpiát rendezne.

A Tagesspiegel című lap megbízásából készült felmérésben a válaszadók 67 százaléka utasította el a német főváros esetleges pályázatát a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es játékokra. A megkérdezettek 27 százaléka támogatta a tervet, hat százalékuk pedig nem foglalt állást.

A Német Olimpiai Bizottság várhatóan 2026 őszén dönt, hogy melyik város jelentkezését támogatja, legkorábban 2027-ben pedig népszavazás határozhat a kérdésről.

Berlin mellett Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, München és Hamburg szeretne a német pályázó lenni.

 

 

