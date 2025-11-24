Kőrössy Krisztián a Magyar Síszövetség új elnöke

Az MSSZ közleménye szerint Körössynek a tagok nyílt voksoláson, ellenszavazat nélkül, 58 igen és nyolc tartózkodás mellett szavaztak bizalmat 2026. május 31-ig. A szövetség alelnöke Ábrahám Attila lett.

A rendkívüli tisztújítás azután vált szükségessé, hogy a szövetség küldöttgyűlése októberben visszahívta Csák Levente elnököt, valamint az elnökséget és az ellenőrző bizottságot.