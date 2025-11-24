Nemzeti Sportrádió

Kőrössy Krisztián a Magyar Síszövetség új elnöke

2025.11.24. 13:53
Fotó: FB/Hungarian Ski Association
Kőrössy Krisztiánt választották meg a Magyar Síszövetség (MSSZ) új elnökének a szervezet hétfői tisztújító küldöttgyűlésén.

Az MSSZ közleménye szerint Körössynek a tagok nyílt voksoláson, ellenszavazat nélkül, 58 igen és nyolc tartózkodás mellett szavaztak bizalmat 2026. május 31-ig. A szövetség alelnöke Ábrahám Attila lett.

A rendkívüli tisztújítás azután vált szükségessé, hogy a szövetség küldöttgyűlése októberben visszahívta Csák Levente elnököt, valamint az elnökséget és az ellenőrző bizottságot.

 

