Nemzeti Sportrádió

Hat orosz szánkós vehet részt az olimpiai kvalifikációs versenyeken

Vágólapra másolva!
2025.11.24. 13:07
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia Oroszország Milánó 2026 olimpia 2026 szánkó
A Nemzetközi Szánkószövetség (FIL) hat orosz sportolónak engedélyezte, hogy induljon a 2026-os téli olimpia sportági kvalifikációs versenyein.

Három női és három férfi szánkósról van szó, akik semleges színekben, egyesben állhatnak rajthoz a februári, olaszországi ötkarikás játékokra selejtező megméretéseken – írta hétfőn a TASZSZ.

Az oroszok első nemzetközi versenye a tervek szerint egy e heti tesztesemény a leendő olimpiai pályán Cortina d'Ampezzóban, ahol módjuk van kvalifikációs pontok gyűjtésére. A részvételre azt követően kaptak lehetőséget, hogy októberben a nemzetközi Sportdöntőbíróság igent mondott orosz szánkósok semlegesként való indulására nemzetközi viadalokon.

Az orosz szánkósokat az elmúlt három szezonban eltiltották a nemzetközi versenyektől az ukrajnai háború miatt.

téli olimpia Oroszország Milánó 2026 olimpia 2026 szánkó
Legfrissebb hírek

Milánó 2026: a rossz idő miatt fedett pályán gyújtják meg a lángot

Téli sportok
1 órája

Milánó 2026: nézők nélkül rendezik a szánkósok tesztversenyét

Téli sportok
2025.11.20. 09:43

A hokilegenda szerint a szlovákok közel lehetnek az éremhez a téli olimpián

Jégkorong
2025.11.18. 18:56

Milánó 2026: véglegesítették az olimpiai lángváltó útvonalát

Téli sportok
2025.11.18. 17:08

Milánó 2026: jövő héten rendezik meg a szánkósok tesztversenyét

Téli sportok
2025.11.17. 22:04

A női kosárlabda-válogatott ismét legyőzte Oroszországot

Kosárlabda
2025.11.17. 19:05

Milánó 2026: tizenkétezer kilométer és Olaszország legfontosabb turistalátványosságai várnak a fáklyaváltóra

Téli sportok
2025.11.17. 15:49

A téli olimpiai sportágak nem kérnek a nem olimpiai nyári sportágakból

Téli sportok
2025.11.12. 18:25
Ezek is érdekelhetik