Indiában is nyitnának a magyar kajak-kenu sikerek és szaktudás iránt

A Magyar Sportújságírók Szövetsége – ahogy az elmúlt években is kivétel nélkül mindig – most is előállt egy izgalmas kezdeményezéssel. A közép-kelet-európai régió legnagyobb sportiparági rendezvénye, a Sport Forum Hungary 2025 köré egy komplex eseményt szervezett azzal a céllal, hogy a saját hazájukban elismert sportújságírónőket hívjon meg, hogy részesei lehessenek a panelbeszélgetéseknek és megismerjék a magyar olimpiai sportmúlt örökségét és terveit, valamint bepillantást nyerjenek a jövő évi labdarúgó Bajnokok Ligája helyszínén, a Puskás Arénában zajló előkészítő munkák részleteibe. Az eseményt Csisztu Zsuzsa, az MSÚSZ és az AIPS alelnöke szervezte meg és fogta össze, aki az AIPS kontinentális elnökeihez fordult, hogy segítsenek neki a kolléganők kiválasztásában.

Így az AIPS Amerika ajánlására érkezett Budapestre Karen Jordan Panamából, aki számos diplomája mellett a sport szeretetét édesapjától, a kosárlabda világából hozta, de ma már ismert, a labdarúgás világában mozgó újságíróként és tartalomgyártóként is dolgozik hazájában. Valentina Pena Orozco Kolumbiából csatlakozott a budapesti női sportújságíró delegációhoz, valójában ez alkalommal Kölnből, Németországból startolva, hiszen a kolumbiai sportújságíró- és autóverseny-kommentátor jelenleg Németországban él, és a Kölni Sportegyetemen tanul nemzetközi sportfejlesztés és sportpolitika mesterképzésen. A 26 esztendős fiatal sportújságíró már eddig is nagy dolgokat vitt véghez, hiszen a #MontoyAS házigazdája lett, vagyis egy heti rendszerességgel jelentkező autósportpodcastot készít a korábbi F1-es pilótával, Juan Pablo Montoyával közösen.

Fotó: MSÚSZ

Az AIPS Ázsia végrehajtó bizottsági női tagjukat, a tajvani Helen Csit irányította Budapestre, akihez nagy elismeréssel viszonyul a szakma, s akinek több mint negyedszázados tapasztalatai vannak a sportújságírás terén. „Nekem megváltoztatta a sportújságírás az életemet, olyan lehetőségeket nyitott, amelyeket korábban nem is reméltem” – vallotta meg Helen Csi az egyik beszélgetés folyamán, hogy mit jelent számára ez a hivatás.

Indiából érkezett Budapestre, Prarthana Hazarika az AIPS globális médiaversenyében évek óta ismerős arcként felbukkanó, többszörösen díjazott szakember, aki 23 éves tapasztalattal, sikeres multimédiás újságíróként és sportelemzőként dolgozik.

Az afrikai kontinensről az algériai Sarah Derbal csatlakozott a budapesti csapathoz, akit férje és kétéves kislánya is elkísért, és aki rendkívül érdekes pályát futott be, hiszen futballszakedzői diplomájával az első nő Algériában, aki kommentátor lehetett a francia bajnokságban, vagyis Ligue 1-es mérkőzésen és aki 2019 óta, így jelenleg is újságíróként a Canal Algérie csatornán (ENTV) dolgozik.

Fotó: MSÚSZ

Az AIPS európai végrehajtó bizottsági tagja, Nargíz Mahmudzada Azerbajdzsánból érkezett Budapestre, akit férje, a Nemzetközi Kungfu-szövetség elnöke, Davud Mahmudzadeh is elkísért. Nargíz hazájában első alelnök az Azerbajdzsáni Sportújságíró Szövetségben, az AIJA -ban, évek óta aktív tagja az AIPS Europe vezetőségének és neki köszönhető, hogy ez a kontinentális szervezet jóval aktívabb a közösségi médiában az utóbbi időben.

A hét fős külföldi csapat tagja volt továbbá a szomszédos Szlovákiából Michaela Grendelová, aki elismert szakértője a nemzetközi médiakiszolgálás szakterületének. Vezető menedzsmentpozíciókat töltött be számos nagy világversenyen, például a média- és kommunikációs vezető volt az IIHF Jégkorong-világbajnokságokon 2011 és 2019 között, de az ISU Műkorcsolya és a FIS alpesi sí világkupáin is.

Csisztu Zsuzsa, az MSÚSZ és az AIPS alelnöke a konferencia napjait megelőzően roppant sokrétű programmal várta a delegációt, hiszen először a vendégekkel a Magyar Olimpiai Bizottság székházába látogattak, ahol Gyulay Zsolt MOB-elnök, Fábián László főtitkár és a magyar NOB-tag, Fürjes Balázs személyesen köszöntötte őket és mutatta be a rendkívül gazdag, 130 éves magyar olimpiai örökséget és Budapest olimpiai terveit. Az indiai Hazarika a beszélgetés alatt arra is kitért, hogy vajon a roppant eredményes magyar kajak-kenu sport és az indiai szakszövetség egy ilyen tapasztalatcserének köszönhetően tovább léphet-e egy kölcsönösen sikeres csereprogram felé, amelytől mindkét ország sportolói nagy lehetőségeket remélhetnek. „Nagyon értékesnek tartom ezt a lehetőséget, hogy a világ ennyiféle eltérő kultúrájából érkezve módunk van megismerni egy ilyen nagy hagyományokkal és olimpiai sikerekkel bíró országot, mint Magyarország és például annak egyedülálló sikereit kajak-kenuban. Ezeket a tapasztalatokat szívesen osztanánk meg a saját hazánkban is. Hiszem, hogy sportújságíróként akár katalizátorai lehetünk olyan folyamatoknak, amelyek mindkét ország sportfejlesztését, és ezzel együtt sportmédia fejlődését szolgálják” – nyilatkozta Prarthana Hazarika Indiából.

A program az idén 100 éves Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen történő látogatással folytatódott, ahol személyesen az egyetem rektora. Prof. Dr. Sterbenz Tamás várta a delegációt. A rektor ismertette milyen széles és mennyire erős szakami alapokon nyugszik a magyar sporttudományos oktatás, edző- és sportszakemberképzés, vagy éppen a külföldieknek is elérhető angol nyelvű sportdiplomáciai mesterképzés. Arról is beszélt a professzor, hogy a jövőre induló nemzetközi sportmédiaképzés akár bármelyik AIPS tagország hallgatói számára elérhető lesz. „Én jelenleg Kölnben tanulok nemzetközi sportfejlesztés és sportpolitika mesterképzésen és nagy öröm arról hallani, hogy egy ilyen nagy múltú egyetemen, Budapesten is van továbbfejlődési lehetőség külföldiek számára a sportmédia világában” – hangsúlyozta a kolumbiai Valentina Pena Orozco.

Fotó: MSÚSZ

Nem csupán az előző két helyszínen fogadta a legmagasabb pozícióban lévő intézményvezető a kolléganőket, de a Puskás Aréna üzemeltetéséért is felelős Nemzeti Sportügynökség elnök-vezérigazgatója, Bíró Péter is személyesen köszöntötte a hétfős csapatot a Puskás Aréna teljes körű bejárása előtt. Mivel a jövő májusi UEFA labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét ezen a helyszínen rendezik, így különösen érdekes volt végig látogatni Európa egyik legmodernebb stadionját, és megmutatni a médiakiszolgálást jelentő sajtóközpont világszínvonalú elemeit is a kolléganőknek. Michaela Grendelová, aki maga is nemzetközi szaktekintélynek számít a területen, kiemelte, hogy nagyszerű látni a tágas és tökéletesen felszerelt munkaállomásokat és azt a nívós szolgáltatást, ami itt várja a sportmédia képviselőit. A következő állomás a tavaly megnyílt különleges Puskás Múzeumba vezetett, ahol az idegenvezető szerepét a Puskás-örökség legjelentősebb szakértője, Szöllősi György, lapunk főszerkesztője töltötte be és kalauzolta végig a kollégákat az állandó kiállításon.

Az első, roppant tartalmas napot aztán a két konferencianap követte a Ferencváros futballcsapatának otthonában. A Groupama Arénába szervezett Sport Forum Hungary idei eseményén két nap alatt 1700 ember, a sportiparág összes aktív szereplője megfordult és a négy kontinensről érkező szakemberek közel 160 előadója és panelistája is megszólalt. A hétfős delegáció összes szereplője szerepet kapott több panelbeszélgetésben is, ahol a nők sportjának piaci és marketing lehetőségein túl, a láthatóság, az értékesíthetőség és a nők sportjának piaci alapon történő megvitatása is terítékre került. Csakúgy, mint a sport melletti kiegészítő tudományos területek fontossága, a sporttáplálkozástól, a mesterségen intelligencia jelenlétén és jövőjén át, a robotika térnyerésén keresztül, a női sportvezetők számán és felelősségi területein túlmenően, a nők nemzetközi sportújságíró közösségében, az AIPS-en belül elfoglalt szerepéig is számos témát megvitattak a szereplők.

Fotó: MSÚSZ

Rámutattak a résztvevők arra is, hogy egyértelmű összefüggés áll fönn aközött, hogy milyen arányban dolgoznak nők az egyes országok vagy kultúrák sportújságírói hivatásában, illetve, hogy közöttük hány női vezető kap szerepet a sportmédia vállalatok egyes szerkesztőségeiben, valamint, hogy mennyi női sportról szóló hír férhet be ezek nyomán az adott ország sporthírei közé. Az arány jelenleg megrázóan alacsony globálisan, nagyjából 92 százalék férfi sportolókról szóló hírek mellett körülbelül nyolc százalék sportolónőkről szóló hír talál csak magának helyet a világ sporthírei között. Ez a nők sportjának értékesítése, a sportolók egzisztenciális boldogulása szempontjából mindenre kihatással lehet. Vagyis előrelépést csak az jelenthet, ha a NOB törekvéseihez hasonlóan nem csak az olimpiai programon, vagy a szervezeti és vezetői pozíciókban emelkedik a nők aránya, hanem a nemzeti és nemzetközi sportújságiról közösségen belül is.

„Nagyon örülünk, hogy ezzel a mostani kezdeményezéssel utat nyithattunk és segíthettük a sportújságírónők lehetőségeit világszerte. Csisztu Zsuzsával együtt, aki kitűnő szervező munkát végzett, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem lehetőségeket is teremtsünk mások számára” – összegzett Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke.

„A Magyar Sportújságírók Szövetsége hisz a fejlődésben és ezúttal is aktívan és tevőlegesen igyekezett ezzel a mostani kezdeményezéssel is hozzájárulni ehhez a szintlépéshez. Mert szintet lépni igenis akkor lehet, ha valódi lehetőséget teremtünk az új befogadására és a tudásátadásra, a tapasztalatcserére más népek és más kultúrák iránt” – összegzett Csisztu Zsuzsa, aki évek óta sokat tesz azért, hogy a szakmabeli kolléganők számára új lehetőségeket teremtsen.