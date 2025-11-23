A Milan nyerte a Derby della Madonninát!

Nemzeti Sportrádió

2025.11.23.
Hakan Calhanoglu kihagyta a tizenegyest
Olaszországban a Milan nyerte a városi derbit (1–0) az Inter ellen a Serie A 12. fordulójában.

 

OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
Internazionale–Milan 0–1 (0–0)
Milánó, Giuseppe Meazza, 75 000 néző. Vezette: Sozza
Inter: Sommer – Akanji, Acerbi (A. Diouf, 85.), Bastoni – Carlos Augusto, Barella (P. Esposito, 85.), Calhanoglu (Zielinski, 77.), Sucic, Dimarco – M. Thuram, Lautaro Martínez (Bonny, 66.). Vezetőedző: Christian Chivu
AC Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovics – Saelemaekers, Y. Fofana (Ricci, 78.), Modric, Rabiot, Bartesaghi – Pulisic (Nkunku, 78.), Rafael Leao (Loftus-Cheek, 86.). Vezetőedző: Massimiliano Allegri
Gólszerző: Pulisic (54.)

Hakan Calhanoglu büntetőt hibázott, így a Milan 1–0-ra győzött, és megelőzte a tabellán az Intert.

A két klubelnök az Internazionale első embere, Beppe Marotta és a AC Milant vezető Paolo Scaroni is kiemelte, hogy sporttörténelmi jelentőségű a vasárnapi milánói derbi. A két klub ugyanis szeptember végén megvette a városvezetőségtől a legendás, közös használatú San Siro Stadiont, így először játszhatták le úgy a derbit, hogy mindketten tulajdonosok voltak.

Az első félidőben Lautaro Martínez előtt adódott a legnagyobb helyzet, ám a  37. percben a Milan kapusa, Mike Maignan a kapufára tolta a világbajnok argentin csatár lövését. A második félidőben aztán vezetést szerzett a Milan. Alexis Saelemaekers lövését még védte Yann Sommer, de nagyon rossz helyre ütötte a labdát, így Christian Pulisic közelről a jobb alsó sarokba lőtt.

Húsz perccel a vége előtt Sztrahinja Pavlovics taposott rá Marcus Thuram lábára, a játékvezető a VAR segítségével büntetőt ítélt, de Maignan védte Hakan Calhanoglu lövését. Az ilyesmi egy derbin nem fér bele, a Milan megnyerte a rangadót, ezzel az Intert megelőzve feljött a második helyre a tabellán. 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

  1. Roma

12

9

3

15–  6

+9 

27 

  2. Milan

12

7

4

1

18–  9

+9 

25 

  3. Napoli

12

8

1

3

19–11

+8 

25 

  4. Internazionale

12

8

4

26–13

+13 

24 

  5. Bologna

12

7

3

2

21–  8

+13 

24 

  6. Juventus

12

5

5

2

15–11

+4 

20 

  7. Lazio

12

5

3

4

15–  9

+6 

18 

  8. Como

11

4

6

1

12–  6

+6 

18 

  9. Sassuolo

11

5

1

5

14–12

+2 

16 

10. Udinese

12

4

3

5

12–20

–8 

15 

11. Cremonese

12

3

5

4

13–16

–3 

14 

12. Torino

11

3

5

3

10–16

–6 

14 

13. Atalanta

12

2

7

3

14–14

13 

14. Cagliari

12

2

5

5

12–17

–5 

11 

15. Parma

12

2

5

5

9–15

–6 

11 

16. Lecce

12

2

4

6

8–16

–8 

10 

17. Pisa

11

1

6

4

8–14

–6 

18. Genoa

12

1

5

6

11–19

–8 

19. Fiorentina

12

6

6

10–19

–9 

20. Verona

12

6

6

7–18

–11 

 

 

