A Milan nyerte a Derby della Madonninát!

OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
Internazionale–Milan 0–1 (0–0)
Milánó, Giuseppe Meazza, 75 000 néző. Vezette: Sozza
Inter: Sommer – Akanji, Acerbi (A. Diouf, 85.), Bastoni – Carlos Augusto, Barella (P. Esposito, 85.), Calhanoglu (Zielinski, 77.), Sucic, Dimarco – M. Thuram, Lautaro Martínez (Bonny, 66.). Vezetőedző: Christian Chivu
AC Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovics – Saelemaekers, Y. Fofana (Ricci, 78.), Modric, Rabiot, Bartesaghi – Pulisic (Nkunku, 78.), Rafael Leao (Loftus-Cheek, 86.). Vezetőedző: Massimiliano Allegri
Gólszerző: Pulisic (54.)
Hakan Calhanoglu büntetőt hibázott, így a Milan 1–0-ra győzött, és megelőzte a tabellán az Intert.
A két klubelnök az Internazionale első embere, Beppe Marotta és a AC Milant vezető Paolo Scaroni is kiemelte, hogy sporttörténelmi jelentőségű a vasárnapi milánói derbi. A két klub ugyanis szeptember végén megvette a városvezetőségtől a legendás, közös használatú San Siro Stadiont, így először játszhatták le úgy a derbit, hogy mindketten tulajdonosok voltak.
Az első félidőben Lautaro Martínez előtt adódott a legnagyobb helyzet, ám a 37. percben a Milan kapusa, Mike Maignan a kapufára tolta a világbajnok argentin csatár lövését. A második félidőben aztán vezetést szerzett a Milan. Alexis Saelemaekers lövését még védte Yann Sommer, de nagyon rossz helyre ütötte a labdát, így Christian Pulisic közelről a jobb alsó sarokba lőtt.
Húsz perccel a vége előtt Sztrahinja Pavlovics taposott rá Marcus Thuram lábára, a játékvezető a VAR segítségével büntetőt ítélt, de Maignan védte Hakan Calhanoglu lövését. Az ilyesmi egy derbin nem fér bele, a Milan megnyerte a rangadót, ezzel az Intert megelőzve feljött a második helyre a tabellán.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|1. Roma
12
9
–
3
15– 6
+9
27
|2. Milan
12
7
4
1
18– 9
+9
25
|3. Napoli
12
8
1
3
19–11
+8
25
|4. Internazionale
12
8
–
4
26–13
+13
24
|5. Bologna
12
7
3
2
21– 8
+13
24
|6. Juventus
12
5
5
2
15–11
+4
20
|7. Lazio
12
5
3
4
15– 9
+6
18
|8. Como
11
4
6
1
12– 6
+6
18
|9. Sassuolo
11
5
1
5
14–12
+2
16
|10. Udinese
12
4
3
5
12–20
–8
15
|11. Cremonese
12
3
5
4
13–16
–3
14
|12. Torino
11
3
5
3
10–16
–6
14
|13. Atalanta
12
2
7
3
14–14
0
13
|14. Cagliari
12
2
5
5
12–17
–5
11
|15. Parma
12
2
5
5
9–15
–6
11
|16. Lecce
12
2
4
6
8–16
–8
10
|17. Pisa
11
1
6
4
8–14
–6
9
|18. Genoa
12
1
5
6
11–19
–8
8
|19. Fiorentina
12
–
6
6
10–19
–9
6
|20. Verona
12
–
6
6
7–18
–11
6