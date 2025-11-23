A Milan nyerte a Derby della Madonninát!

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ

Internazionale–Milan 0–1 (0–0)

Milánó, Giuseppe Meazza, 75 000 néző. Vezette: Sozza

Inter: Sommer – Akanji, Acerbi (A. Diouf, 85.), Bastoni – Carlos Augusto, Barella (P. Esposito, 85.), Calhanoglu (Zielinski, 77.), Sucic, Dimarco – M. Thuram, Lautaro Martínez (Bonny, 66.). Vezetőedző: Christian Chivu

AC Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovics – Saelemaekers, Y. Fofana (Ricci, 78.), Modric, Rabiot, Bartesaghi – Pulisic (Nkunku, 78.), Rafael Leao (Loftus-Cheek, 86.). Vezetőedző: Massimiliano Allegri

Gólszerző: Pulisic (54.)

Hakan Calhanoglu büntetőt hibázott, így a Milan 1–0-ra győzött, és megelőzte a tabellán az Intert.

A két klubelnök az Internazionale első embere, Beppe Marotta és a AC Milant vezető Paolo Scaroni is kiemelte, hogy sporttörténelmi jelentőségű a vasárnapi milánói derbi. A két klub ugyanis szeptember végén megvette a városvezetőségtől a legendás, közös használatú San Siro Stadiont, így először játszhatták le úgy a derbit, hogy mindketten tulajdonosok voltak.

Az első félidőben Lautaro Martínez előtt adódott a legnagyobb helyzet, ám a 37. percben a Milan kapusa, Mike Maignan a kapufára tolta a világbajnok argentin csatár lövését. A második félidőben aztán vezetést szerzett a Milan. Alexis Saelemaekers lövését még védte Yann Sommer, de nagyon rossz helyre ütötte a labdát, így Christian Pulisic közelről a jobb alsó sarokba lőtt.

Húsz perccel a vége előtt Sztrahinja Pavlovics taposott rá Marcus Thuram lábára, a játékvezető a VAR segítségével büntetőt ítélt, de Maignan védte Hakan Calhanoglu lövését. Az ilyesmi egy derbin nem fér bele, a Milan megnyerte a rangadót, ezzel az Intert megelőzve feljött a második helyre a tabellán.