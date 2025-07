Szoboszlai remek gólt szerzett, a Liverpool két góllal kikapott a Milantól Hongkongban

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

LIVERPOOL–MILAN 2–4 (1–1)

Hongkong, Kai Tak Sportpark, 49 704 néző. Vezette: Tam Ping Vun (hongkongi)

LIVERPOOL: Alisson (Mamardasvili, a szünetben) – Stephenson (Kerkez, a szünetben), Morton (Nyoni, 32.), Van Dijk (I. Konaté, a szünetben), Robertson (Cimikasz, a szünetben) – Szoboszlai (C. Jones, a szünetben), Gravenberch (Morton, 63.) – H. Elliott (Doak, a szünetben), Wirtz (J. Frimpong, a szünetben), Ngumoha (C. Bradley, a szünetben) – Szalah (Gakpo, a szünetben). Menedzser: Arne Slot

MILAN: Maignan (P. Terracciano, a szünetben) – Pavlovics (Gabbia, a szünetben), Tomori (F. Terracciano, 78.), Thiaw (Dutu, 84.) – Saelemaekers (Magni, 84.), Loftus-Cheek (Bondo, 63.), Y. Fofana (Musah, a szünetben), Ricci (Comotto, 78.), Bartesaghi (Estupinán, 63.) – Leao (Chukwueze, 63.), Pulisic (Okafor, a szünetben). Vezetőedző: Massimiliano Allegri

Gólszerző: Szoboszlai (26.), Gakpo (90+3.), ill. Leao (10.), Loftus-Cheek (52.), Okafor (59., 90+4.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Liverpool eddig kettő, az AC Milan csak egy felkészülési mérkőzést játszott a nyáron. A két sztárcsapat ezúttal Hongkongban közel 50 ezer néző előtt lépett pályára a Kai Tak Sportparkban. Szoboszlai Dominik ott volt a Liverpool kezdőcsapatában, Kerkez Milos a kispadon kapott helyet, Pécsi Ármin most nem volt kerettag. A nyári igazolások közül a Liverpool kezdőjébe a német Florian Wirtz került be, aki a Leverkusentől érkezett az angolokhoz. Az olaszoknál a Torinotól igazolt Samuele Ricci volt a kezdőcsapat tagja.

Az olaszok kezdték jobban a találkozót, Christian Pulisic és Rafael Leao már az első percekben is sok problémát okozott a liverpooli védelemnek. A 10. percben Pulisic indította Leaot, aki balról betört a 16-oson belülre és az ötös sarkától nagy gólt lőtt a bal felső sarokba. A 26. percig kellett várni a Liverpool egyenlítő találatára. A mindössze 16 éves Rio Ngumoha forgatta meg Fikayo Tomorit, Szoboszlaihoz passzolt, aki 14 méterről mesterien tekert a bal felső sarokba. Látványos gól volt! Az első félidő hátralevő perceiben főleg a Liverpool alakított ki helyzeteket, de a kapuba nem sikerült betalálni.

A második félidőre szinte a teljes csapatát lecserélte Arne Slot, Luca Stephenson helyén pedig helyet kapott Kerkez Milos is. Az 52. percben ismét a Milan talált be, Leao passza után Ruben Loftus-Cheek 12 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. Hét perc elteltével újra betaláltak az olaszok, Alexis Saelemaekers passzából Noah Okafor 12 méterről bombázott a bal alsó sarokba. A 62. percben a félidei cseréket egyedül „túlélő” Ryan Gravenberch 23 méterről a lécet találta telibe. A hajrában ment előre a Liverpool, hogy legalább egy szépítő gól összejöjjön neki, ez végül a 93. percben sikerült is a „vörösöknek”. Ibrahima Konaté remek ívelése után Cody Gakpo 6 méterről fejelt a bal alsó sarokba. Itt azonban még nem volt vége a gólok sorának, a 94. percben ugyanis Giorgi Mamardasvili kapus nagy hibája után Okafor megszerezte második gólját, beállítva a végeredményt. 2–4!