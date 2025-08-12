Nem a legszebb napjait éli, de vígan lubickol a mercatóban az „Öreg Hölgy”

A Napoli, a Milan és az Internazionale is bőven költi a pénzt a nyáron, az előző idényben a bajnokság negyedik helyén végző JUVENTUS sem tétlenkedhet. Apropó, sorrend: szerény sorozatunkban évekig a bajnoknak kijáró helyen, azaz elsőként tárgyaltuk a torinóiak aktuális transzfernyarát, de a Juve legutóbb 2020-ban nyert scudettót, Olasz Kupát tavaly és 2021-ben. A Bajnokok Ligájában a legjobb 16 közé jutásért folyó párharcban kiütötte őket a PSV, a nyári klubvilágbajnokságon sem robbantottak kasszát, de legalább hazahoztak 27 millió eurót – a jó hír, hogy a bajnokságban egy ponttal csak megelőzték a Romát, így ismét indulhatnak a BL-ben.
BAJBAN. Ezzel együtt aggasztó a költségvetés helyzete, 2023-ban 460.5, 2024-ben 371.7 millió euró volt az összbevétel, és 123.7, majd 199.2 milliós adózás utáni veszteséggel zártak. Elsőre majdnem azt írtuk, adósság utáni veszteség: a Juventus adóssága a fentiek ellenére csökken, 2024 végére 302 millióra – ami aggasztó, az az, hogy a bevételek 71 százaléka elmegy a bérekre, és akkor az ügynököknek kifizetett évi 30-40 millió euróról még nem is beszéltünk!
Tavaly csak az adósság kamata 21 millió eurót tett ki (gondoljunk csak bele, a kamatok és az ügynöki díjak elviszik a költségvetés bő tíz százalékát), a problémák eredője a 2022-es bajnoki hetedik helyezés és az így elúszó bevételek voltak.
A legutóbbi BL-pénzek helyrebillentették a költségvetést, de a Reuters értesülései szerint a fő tulajdonos Agnelli család az elmúlt hat évben mintegy 900 millió eurót fordított a klubra (tőkeemeléssel és egyéb módon), egy olasz szakértő szerint öt év alatt valójában egymilliárdos adósság gyűlt össze, 2026-ban ennek nagyon súlyos büntetés lesz a vége.
HIÁBA. Jó 350 millió eurót költöttek a bajnoki cím visszaszerzésére a játékospiacon, a mercatón, de számoljuk ide a kirúgott vezetőedzőkre elszórt tízmilliókat is, legutóbb negyedmilliárd eurót adtak ki a Teun Koopmeiners, Douglas Luiz, Khéphren Thuram, Alberto Costa, Juan Cabal, Vaszilije Adzsics sorra, és kölcsönbe érkezett Francisco Conceicao, Nico González, Michele Di Gregorio, Renato Veiga, Lloyd Kelly, Randal Kolo Muani és Pierre Kalulu.
A kölcsönvétel olasz szokások szerint olykor csak ütemezett részletfizetés, nagyon könnyen teljesíthető opciókkal – Conceicao, González, Kelly, Kalulu és Di Gregorio ma már hivatalosan is juvés, összesen 106 millió euróért, plusz erre számoljunk rá húsz százalékot az aláírási és ügynöki, ügyvédi díjakra. Az FC Porto 12.6 millióért engedte el a háromszoros portugál válogatott jobb oldali mindenest, Joao Máriót (az eladó 12 millióról beszélt, a vevő 11.4+1.2 millióról, de ezek csak főkönyvi számok, mert a Porto megvette egyúttal az olaszoktól Alberto Costát 15+1 millióért, úgy, hogy a következő vételár tíz százaléka a Juvéé).
JÓ ÉS ROSSZ ÜZLETEK. Ha már eladás: tavaly és idén is jó áron adtak el fiatal, többnyire saját nevelésű játékost (ugyanakkor Radu Dragusin, Moise Kean, Koni De Winter és Dean Huijsen máshol virágzott ki); most Nicolo Rovellát alig 17 millióért opciózta el a Lazio, azaz féláron (pár éve 26 millióért vették őt a torinóiak, a középpályás már válogatott, de két éve szabták meg a feltételeket, akkor került Rómába opciósan kölcsönbe). A szintén középpályás Nicolo Fagiolit a Fiorentina, Samuel Mbangulát a Werder Bremen, Hans Nicolussi Cavigliát a Venezia, Luca Pellegrinit a Lazio vette meg, simán csak nem hosszabbítottak a Mattia De Sciglio, Stefano Gori párossal.
ÖRDÖG A RÉSZLETEKBEN… Timothy Weah Joao Mário miatt távozott, az Olympique Marseille egymilliót adott érte most, 14.4+4.1 az opció. A Juventus közlése szerint nagyon könnyen teljesíthető a kötelező vételi opció, és négy év alatt törleszti ezt a vevő, de a részletfizetés az összes fenti átigazolásra érvényes.
KÖNYVELŐK LIGÁJA. És ehhez számoljuk hozzá az amortizációkat, az értékcsökkentéseket és egyéb kiadásokat, lassan külön bajnokságokat kellene kiírni a klubok könyvelőinek.
FŐNYEREMÉNY. Jonathan David megszerzése a könyvek és a megérzésünk szerint is bombaüzlet: az elmúlt időben megállt a fejlődése a Lille-ben, ideje volt váltani. A játékjoga 45 millió eurót ér, az előző három idényben 102 kanadai pontot szerzett, bevethető ékként, visszavont középcsatárként, de támadó középpályásként és szélsőként is. David öt évre írt alá, évi hatmillió euró lesz a nettó bére, kétmillió a bónusz, az aláírási pénze és az ügynöke munkadíja 12.5 millió euró, ezt három év alatt kell kifizetni.
MENNIÜK KELL. A kölcsönből visszakapott játékosok közül az anno 1000 (!) euróért leigazolt, most talán bónuszokkal együtt 18 millióért távozó Fabio Mirettit a Napoli, Tiago Djalót a Besiktas és a Crystal Palace, Filip Koszticsot a Besiktas, a Fenerbahce, az Olympiakosz, az Atalanta és a Crvena zvezda, a 80.6 milliós értékben megvett Arthur Melót a Besiktas és pár spanyol kiscsapat, Daniele Ruganit a Porto, Facundo Gonzálezt az Espanyol, a Genoa és a Parma hívja; miközben Kenan Yildiz a Chelsea, Nicolo Savona a Newcastle United, a Wolverhampton és a Bournemouth, Douglas Luiz az Everton, a Nottingham, a West Ham és a Fenerbahce, Kelly a vételárra már hivatalosan is rákérdező Sunderland, Mattia Perin a Palermo és a Como, Nico González az Atlético Madrid, az Internazionale, az Atalanta, az Al-Ahli Szaúdi és a Fulham, Weston McKennie a Roma és a Milan radarján, írja a nemzetközi szaksajtó.
Dusan Vlahovicsról sokat írtunk a sorozatunkban, a szerződése jövőre lejár, bruttóban évi 22 milliót kap, ebből és a remélt 25 milliós vételárból, plusz a könyvekből kikerülő évi majdnem 20 milliónyi amortizációból megvennék végleg Kolo Muanit, akiért a PSG 40+5 milliót kér.
David miatt fontos megjegyezni, hogy a francia nemcsak klasszikus 9-esként, hanem jobb- és balszélsőként is bevethető. S itt jegyeznénk meg, hogy a várakozások szerint Igor Tudor mester visszább vonná a trequartistaként, visszavont középcsatárként és támadó középpályásként sokszor szenvedő Koopmeinerst.
KISZEMELTEK. A csapat gerince a Bundesligából erősödhet: a középpálya Amadou Haidarával (Leipzig), a védelem Konsztantinosz Kulierakisszal (Wolfsburg) vagy olcsóbb megoldásként Jeff Chabottal (VfB Stuttgart). A dortmundi Karim Adeyemi régi célpont, de megszerzése mindenestől 60 millió euró lenne (a sportingos szűrő, a váltásra a La Gazzetta szerint már rábólintó Morten Hjulmand megvétele még drágább mulatság), Jadon Sanchónak nem a vételára, a bére lenne (túl) sok.
BOMBA HÍR. A legmeglepőbb hír Neymar lehetséges érkezése, de mint tudjuk, a Serie A veteránok Paradicsoma. Nem egy szakértő már ki is számította: a brazil támadó évi kétmillió eurót kap a klubjától, legalább 100 milliót a szponzoraitól, akinek az a gazdasági érdeke, hogy pártfogoltjuk a világbajnokság előtt megmutassa magát egy elitligában és a BL-ben is – és sokkal jobban megállna ez a vétel anyagilag a maga lábán, mint Cristiano Ronaldo transzfere.
KIS ÉS NAGY HALAK. A Girona középső és jobb oldali védője, Arnau Martínez, a Nottingham szűrője, Ibrahim Sangaré is célpont – itt lehet csere is, lásd fentebb (Luiz és ügynöke mind a szaúdi, mint a török ajánlatokat visszautasította), a La Gazetta dello Sport szerint Vlahovicsot és Savonát is odaadnák a Newcastle-nek Sandro Tonaliért.
Kölcsönbe jöhet a párizsi bekk, Lucas Beraldo, őt megvenni is egyszerűbb, mint az arsenalos Jakub Kiwiort vagy leigazolni a Chelsea-től Renato Veigát.
Jövőre lejár a szerződése a Tottenham futógépének, Yves Bissoumának, a másik célpontot, Matt O'Rileyt tavaly 30 millióért vette a Brighton, és van még 5.7 milliónyi bónusz, a chelsea-s Carney Chukwuemeka sem olcsóbb. A Tuttosport szerint O’Rileyval már megegyezett a Juventus, évi nettó hárommilliós bért kapna a következő öt évben, de messze még az aláírás.
Ha McKennie távozik, mindenképpen kell még egy jobbhátvéd, az Atlético Madriddal lehet cserélni: Nahuel Molina lehet a torinóiak embere.
RÉGEN JÁTSZOTT. Savona csak szeptemberben térhet vissza sérüléséből, a 31 éves lengyel csatár, Arkadiusz Milik 14 hónapja sérült, de tavasszal egy évvel, 2027-ig meghosszabbították a szerződését (kitalálták, valójában a 3.5 milliós nettó fizetése megfelezéséről van szó). Nem tudni, mikor játszhat újra, az edzéseket elkezdte, most éppen csapatot keresnek neki, ő maga legszívesebben Angliában folytatná.
ÚJ EMBEREK, RÉGI GONDOK. Olasz lapok szerint 100 milliós bevételre van szüksége a Juventusnak ezen a nyáron (ne feledjük, még csak két új játékos érkezett!), a távozókon 50 milliós bérkeretet kell megspórolni.
Hogy mire lesz elég a nyári erősítés, az új technikai igazgató, Francois Modesto és az új vezérigazgató, Damien Comolli első nagy munkája?
Fabio Capello felhívja rá a figyelmet, hogy nem elég megvenni egy játékost, azt be is kell illeszteni a csapatba (mintha ezt a kézenfekvő tényt sok sportvezető elfelejtené), a Guerin Sportivo a legújabb számában a mostani sztárokat és vezetőket hasonlítja össze a nagy idők nagyjaival, a következtetést nyilván kitalálja a kedves olvasó.
Ezzel együtt két-három jó igazolással igencsak erős kezdőcsapata lesz a Juventusnak!
SERIE A NYÁRI ÁTIGAZOLÁSOK, 2025
ATALANTA
Érkezett: Odilon Kossounou (Leverkusen, kölcsön után végleg, 20 000 000 euró), Lazar Szamardzsics (Udinese, kölcsön után végleg, 14 800 000 euró), Marco Brescianini (Frosinone, k. u. v., 10 000 000), Kamaldeen Sulemana (Southampton, 17 000 000), Honest Ahanor (Genoa, 17 000 000), Marco Sportiello (Atalanta, ingyen)
Kölcsönből vissza: Ben Godfrey (Ipswich Town), Mitchel Bakker (Lille), El Bilal Touré (VfB Stuttgart), Giovanni Bonfanti (Pisa)
Távozott: Matteo Ruggeri (Atlético Madrid, 17 000 000), Roberto Piccoli (Cagliari, kölcsön után végleg, 17 000 000), Michel Adopo (Cagliari, kölcsön után végleg, 3 800 000), Juan Musso (Atlético Madrid, 3 000 000), Juan Cuadrado (Pisa, i.), Rafael Tolói (szerződése lejárt), Mateo Retegui (Al-Kvadsziah, 68 250 000)
Kölcsönből vissza: Stefan Posch (Bologna)
BOLOGNA
Érkezett: Nicolo Casale (Lazio, k. u. v., 6 500 000), Thomas Gillier (Universidad Católica, i.), Ciro Immobile (Besiktas, i.), Martin Vitík (Sparta Praha, 11 000 000), Federico Bernardeschi (Toronto, i.)
Kölcsönbe: Tommaso Pobega (Milan, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Stefan Posch (Atalanta), Kacper Urbanski (Monza), Tommaso Corazza (Salernitana), Antonio Raimondo (Salernitana), Niklas Pyyhtiä (Südtirol), Jesper Karlsson (Lecce), Mihajlo Ilics (Partizan Beograd)
Távozott: Sam Beukema (Napoli, 31 000 000), Andri Fannar Baldursson (Kasimpasa, 500 000), Dan Ndoye (Nottingham Forest, 42 000 000), Martin Erlic (Midtjylland, 5 000 000)
Kölcsönbe: Antonio Raimondo (Frosinone), Niklas Pyyhtiä (Modena), Joaquín Sosa (Independiente Santa Fé), Thomas Gillier (Montréal), Usszama El-Azzuzi (Auxerre), Michel Aebischer (Pisa)
Kölcsönből vissza: Estanis Pedrola (Sampdoria), Davide Calabria (Milan), Tommaso Pobega (Milan)
CAGLIARI
Érkezett: Roberto Piccoli (Atalanta, kölcsön után végleg, 12 000 000), Elia Caprile (Napoli, kölcsön után végleg, 8 000 000), Gianluca Gaetano (Napoli, k. u. v., 6 000 000), Michel Adopo (Atalanta, k. u. v., 3 800 000), Gennaro Borrelli (Brescia, i.)
Kölcsönbe: Michael Folorunsho (Napoli, 500 000), Luca Mazzitelli (Como), Semih Kilicsoy (Besiktas, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Mateusz Wieteska (PAOK), Simone Scuffet (Napoli), Nik Prelec (Austria Wien)
Távozott: Pantelisz Hacidiakosz (Köbenhavn, k. u. v., 1 500 000), Nicolas Viola (szl.), José Luis Palomino (Talleres, i.), Jakub Jankto (szl.), Tommaso Augello (Palermo, i.), Antoine Makoumbou (Samsunspor, 1 500 000), Razvan Marin (AEK Athén, 1 700 000), Simone Scuffet (Pisa, 900 000)
Kölcsönbe: Alen Sherri (Frosinone), Mateusz Wieteska (Kocaelispor), Nik Prelec (Oxford United)
Kölcsönből vissza: Florinel Coman (Al-Garafa)
COMO
Érkezett: Martin Baturina (Dinamo Zagreb, 18 000 000), Álex Valle (Barcelona, k. u. v., 6 000 000), Ignace Van der Brempt (RB Salzburg, k. u. v., 5 000 000), Fellipe Jack (Palmeiras U20, k. u. v., 2 000 000), Jesús Rodríguez (Betis, 22 500 000), Nicolas Kühn Celtic, 19 000 000), Jayden Addai (AZ, 14 000 000), Máximo Perrone (Manchester City, 13 000 000), Jacobo Ramón (Real Madrid B, 2 500 000)
Kölcsönbe: Álvaro Morata (Milan)
Kölcsönből vissza: Peter Kovacík (Zólyombrézó), Luca Mazzitelli (Sassuolo), Simone Verdi (Sassuolo), Emil Audero (Palermo), Andrea Belotti (Benfica), Oliver Abildgaard (Pisa), Samuel Ballet (Zürich), Alberto Cerri (Salernitana)
Távozott: Nikolas Ioannou (Sampdoria, 2 000 000), Alessandro Bellemo (Sampdoria, 2 000 000), Simone Ghidotti (Sampdoria, 400 000), Pepe Reina (visszavonult), Simone Verdi (szl.), Gabriel Strefezza (Olympiakosz, 8 000 000)
Kölcsönbe: Emil Audero (Cremonese), Alieu Fadera (Sassuolo, 1 000 000), Luca Mazzitelli (Cagliari), Matthias Braunöder (Bari)
Kölcsönből vissza: Luca Mazzitelli (Frosinone), Jonathan Ikoné (Fiorentina)
CREMONESE
Érkezett: Jari Vandeputte (Catanzaro, kölcsön után végleg, 3 300 000), Andrea Fulignati (Catanzaro, k. u. v., 1 400 000), Alberto Grassi (Empoli), Giuseppe Pezzella (Empoli, 2 000 000), Federico Baschirotto (Lecce, 3 000 000)
Kölcsönbe: Romano Floriani Mussolini (Lazio), Emil Audero (Como), Alessio Zerbin (Napoli, 250 000), Filippo Terracciano (Milan, 500 000), Warren Bondo (Milan, 500 000)
Kölcsönből vissza: David Okereke (Gaziantep), Leonardo Sernicola (Pisa), Giacomo Quagliata (Catanzaro), Felix Afena-Gyan (Juve Next Gen)
Távozott: Andreas Jungdal (Westerlo, k. u. v., 1 000 000), Luca Ravanelli (szl.), Andrea Bertolacci (szl.), Franco Vázquez (szl.), Luka Locsosvili (Nürnberg, 1 000 000), Giacomo Quagliata (Deportivo La Coruna)
Kölcsönbe: Andrea Fulignati (Empoli), Luca Zanimacchia (Modena), Luca Ravanelli (Monza)
Kölcsönből vissza: Valentin Antov (Monza)
FIORENTINA
Érkezett: Nicolo Fagioli (Juventus, kölcsön után végleg, 13 500 000), Albert Gudmundsson (Genoa, k. u. v., 13 000 000), Jacopo Fazzini (Empoli, 10 000 000), Robin Gosens (Union Berlin, k. u. v., 7 000 000), Edin Dzeko (Fenerbahce, i.), Simon Sohm (Parma, 15 000 000)
Kölcsönbe: Mattia Viti (Nice)
Kölcsönből vissza: Christian Kouamé (Empoli), Jonathan Ikoné (Como), Abdelhamid Szabiri (Al-Tavun), Oliver Christensen (Salernitana), Nicolás Valentini (Hellas Verona), Riccardo Sottil (Milan), Lorenzo Lucchesi (Bari), Filippo Distefano (Frosinone), Lorenzo Amatucci (Salernitana), M’Bala Nzola (Lens), Alessandro Bianco (Monza), Niccolo Fortini (Juve Stabia), Antonín Barák (Kasimpasa), Josip Brekalo (Kasimpasa), Gino Infantino (Al-Ain)
Távozott: Nico González (Juventus, kölcsön után végleg, 28 100 000), Michael Kayode (Brentford, k. u. v., 17 500 000), Szofjan Amrabat (Fenerbahce, k. u. v., 12 000 000), Cristiano Biraghi (Torino, k. u. v., 100 000), Pietro Terracciano (Milan, i.)
Kölcsönbe: Filippo Distefano (Carrarese), Matías Moreno (Levante, 500 000), Lorenzo Lucchesi (Monza), Maat Daniel Caprini (Mantova), Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Costantino Favasuli (Catanzaro), Oliver Christensen (Sturm Graz), M'Bala Nzola (Pisa, 1 000 000), Riccardo Sottil (Lecce, 500 000)
Kölcsönből vissza: Nicolo Zaniolo (Galatasaray), Yacine Adli (Milan), Andrea Colpani (Monza), Michael Folorunsho (Napoli), Danilo Cataldi (Lazio), Edoardo Bove (Roma)
GENOA
Érkezett: Nicolae Stanciu (Damak, i.)
Kölcsönbe: Albert Grönbaek (Rennes), Valentín Carboni (Inter), Lorenzo Colombo (Milan), Leo Östigard (Rennes)
Kölcsönből vissza: Emil Bohinen (Frosinone), Mikael Egill Ellertsson (Venezia), Alessandro Marcandalli (Venezia), Seydou Fini (Excelsior), Güven Yalcin (Arouca), Alessandro Vogliacco (Parma)
Távozott: Albert Gudmundsson (Fiorentina, k. u. v., 13 000 000), Federico Valietti (Trapani, 500 000), Milan Badelj (szl.), Mario Balotelli (szl.), Junior Messias (szl.), Güven Yalcin (Alanyaspor, i.), Honest Ahanor (Atalanta, 17 000 000), Mattia Bani (Palermo, 1 500 000)
Kölcsönbe: Alan Matturro (Levante, 500 000)
Kölcsönből vissza: Jean Onana (Besiktas), Maxwel Cornet (West Ham), Alessandro Zanoli (Napoli), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Fabio Miretti (Juventus), Lior Kassza (Maccabi Haifa)
HELLAS VERONA
Érkezett: Cheikh Niasse (Young Boys, k. u. v., 3 500 000), Amin Sarr (Lyon, k. u. v., 3 500 000), Antoine Bernede (Lausanne, 2 000 000), Grigoris Kastanos (Salernitana, k. u. v., 1 200 000), Giovane (Corinthians, i.), Domagoj Bradaric (Salernitana, 750 000)
Kölcsönbe: Enzo Ebosse (Udinese), Unai Núnez (Celta Vigo)
Kölcsönből vissza: Thomas Henry (Palermo), Elayis Tavsan (Cesena), Sztefan Mitrovics (Leuven)
Távozott: Diego Coppola (Brighton, 11 000 000), Darko Lazovics (szl.), Davide Faraoni (szl.), Pawel Dawidowicz (szl.), Ondrej Duda (Al-Ettifak, i.), Koray Günter (Al-Ohdúd, i.), Thomas Henry (Standard Liege), Luan Patrick (Estrela Amadora)
Kölcsönbe: Elayis Tavsan (Reggiana), Alphadjo Cissé (Catanzaro), Daniele Ghilardi (Roma, 2 500 000)
Kölcsönből vissza: Antoine Bernede (Lausanne), Nicolás Valentini (Fiorentina), Casper Tengstedt (Benfica), Domagoj Bradaric (Salernitana), Flavius Daniliuc (Salernitana)
INTERNAZIONALE
Érkezett: Luis Henrique (Marseille, 23 000 000), Petar Sucic (Dinamo Zagreb, 14 000 000), Nicola Zalewski (Roma, kölcsön után végleg, 6 300 000), Ange-Yoan Bonny (Parma, 23 000 000)
Kölcsönből vissza: Alekszandar Sztankovics (Luzern), Pio Esposito (Spezia), Tajon Buchanan (Villarreal),Tomás Palacios (Monza), Sebastiano Esposito (Empoli), Franco Carboni (Venezia), Zinho Vanheusden (Mechelen), Ebenezer Akinsanmiro (Sampdoria)
Távozott: Martín Satriano (Lens, kölcsön után végleg, 5 000 000), Filip Sztankovics (Venezia, kölcsön után végleg, 1 500 000), Eddie Salcedo (OFI Kréta, i.), Joaquín Correa (Botafogo, i.), Marko Arnautovic (Crvena zvezda, i.), Alekszandar Sztankovics (Club Bruges, 9 500 000), Tajon Buchanan (Villarreal, 9 000 000), Zinho Vanheusden (Marbella, i.)
Kölcsönbe: Franco Carboni (Empoli), Valentín Carboni (Genoa), Ebenezer Akinsanmiro (Pisa)
JUVENTUS
Érkezett: Nico González (Fiorentina, kölcsön után végleg, 28 100 000), Lloyd Kelly (Newcastle United, k. u. v., 17 200 000), Michele Di Gregorio (Monza, k. u. v., 14 300 000), Pierre Kalulu (Milan, 14 300 000), Jonathan David (Lille, i.), Joao Mário (Porto, 12 600 000), Francisco Conceicao (Porto, k. u. v., 32 000 000)
Kölcsönből vissza: Filip Kosztics (Fenerbahce), Daniele Rugani (Ajax), Arthur Melo (Girona), Tiago Djaló (Porto), Mattia De Sciglio (Empoli), Facundo González (Feyenoord), Fabio Miretti (Genoa)
Távozott: Nicolo Rovella (Lazio, kölcsön után végleg, 17 000 000), Nicolo Fagioli (Fiorentina, k. u. v., 13 500 000), Luca Pellegrini (Lazio, k. u. v., 4 000 000), Hans Nicolussi Caviglia (Venezia, k. u. v., 3 500 000), Mattia De Sciglio (szl.), Alberto Costa (Porto, 15 000 000), Samuel Mbangula (Werder Bremen, 10 000 000)
Kölcsönbe: Timothy Weah (Marseille, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Renato Veiga (Chelsea), Randal Kolo Muani (PSG)
LAZIO
Érkezett: Nicolo Rovella (Juventus, k. u. v., 17 000 000), Nuno Tavares (Arsenal, k. u. v., 5 000 000), Luca Pellegrini (Juventus, 4 000 000), Fisayo Dele-Bashiru (Hatayspor, k. u. v., 3 430 000), Samuel Gigot (Marseille, k. u. v., 500 000)
Kölcsönből vissza: Gaetano Castrovilli (Monza), Diego González (Atlas Guadalajara), Danilo Cataldi (Fiorentina), Fabio Andrea Ruggeri (Salernitana), Matteo Cancellieri (Parma), Romano Floriani Mussolini (Juve Stabia)
Távozott: Loum Tchaouna (Burnley, 15 150 000), Nicolo Casale (Bologna, 6 500 000), Gaetano Castrovilli (szl.)
Kölcsönbe: Romano Floriani Mussolini (Cremonese)
Kölcsönből vissza: Arijon Ibrahimovic (Bayern München)
LECCE
Érkezett: Christ-Owen Kouassi (Laval, 1 000 000), Matías Pérez (Curicó Unido, 525 000), Corrie Ndaba (Kilmarnock, 930 000)
Kölcsönbe: Francesco Camarda (Milan), Riccardo Sottil (Fiorentina, 500 000)
Kölcsönből vissza: Rémi Oudin (Sampdoria), Giacomo Faticanti (Juve Next Gen), Pablo Rodríguez (Santander), Jusszef Maleh (Empoli)
Távozott: Nicola Sansone (szl.), Ante Rebic (Hajduk Split, i.), Pablo Rodríguez (Lech Poznan, 1 200 000), Federico Baschirotto (Cremonese, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Jesper Karlsson (Bologna)
MILAN
Érkezett: Samuele Ricci (Torino, 23 000 000), Luka Modric (Real Madrid, i.), Pietro Terracciano (Fiorentina, i.), Pervis Estupinán (Brighton, 17 000 000), Ardon Jashari (Club Bruges, 36 000 000)
Kölcsönből vissza: Davide Calabria (Bologna), Iszmael Bennaszer (Marseille), Noah Okafor (Napoli), Marco Pellegrino (Huracán), Alexis Saelemaekers (Roma), Yacine Adli (Fiorentina), Tommaso Pobega (Bologna), Lorenzo Colombo (Empoli), Devis Vásquez (Empoli), Álvaro Morata (Galatasaray)
Távozott: Tijjani Reijnders (Manchester City, 55 000 000), Pierre Kalulu (Juventus, k. u. v., 14 300 000), Marco Pellegrino (Boca Juniors, 3 500 000), Alessandro Florenzi (szl.), Luka Jovics (AEK Athén, i.), Davide Calabria (szl.), Theo Hernández (Al-Hilal, 25 000 000), Marco Sportiello (Atalanta, i.), Emerson Royal (Flamengo, 9 000 000), Devis Vásquez (Roma, i.)
Kölcsönbe: Francesco Camarda (Lecce), Tommaso Pobega (Bologna, 1 000 000), Lorenzo Colombo (Genoa), Filippo Terracciano (Cremonese, 500 000), Warren Bondo (Cremonese, 500 000), Álvaro Morata (Como)
Kölcsönből vissza: Joao Félix (Chelsea), Riccardo Sottil (Fiorentina), Kyle Walker (Manchester City), Tammy Abraham (Roma)
NAPOLI
Érkezett: Luca Marianucci (Empoli, 9 000 000), Kevin De Bruyne (Manchester City, i.), Noa Lang (PSV, 25 000 000), Mathias Ferrante (NovaRomentin, 100 000), Sam Beukema (Bologna, 31 000 000)
Kölcsönbe: Lorenzo Lucca (Udinese, 9 000 000), Vanja Milinkovics-Szavics (Torino, 15 000 000)
Kölcsönből vissza: Alessio Zerbin (Crotone), Michael Folorunsho (Fiorentina), Alessandro Zanoli (Genoa), Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Jesper Lindström (Everton), Antonio Vergara (Reggiana), Jens Cajuste (Ipswich Town), Valid Cseddira (Espanyol), Victor Osimhen (Galatasaray)
Távozott: Natan (Betis, kölcsön után végleg, 9 000 000 euró), Elia Caprile (Cagliari, kölcsön után végleg, 8 000 000 euró), Gianluca Gaetano (Cagliari, k. u. v., 6 000 000), Victor Osimhen (Galatasaray, 75 000 000), Giacomo Raspadori (Atlético Madrid, 22 000 000)
Kölcsönbe: Rafa Marín (Villarreal, 1 000 000), Michael Folorunsho (Cagliari, 500 000), Jesper Lindström (Wolfsburg, 1 500 000), Cyril Ngonge (Torino, 1 000 000), Alessio Zerbin (Cremonese, 250 000), Jens Cajuste (Ipswich Town, 1 200 000), Giovanni Simeone (Torino, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Noah Okafor (Milan), Philip Billing (Bournemouth), Simone Scuffet (Cagliari)
PARMA
Érkezett: Christian Ordónez (Vélez Sarsfield, 8 500 000), Abdoulaye Ndiaye (Troyes, 6 500 000)
Kölcsönből vissza: Antoine Joujou (Le Havre), Rachid Kouda (Spezia)
Távozott: Drissa Camara (szl.), Yordan Osorio (szl.), Ange-Yoan Bonny (Inter, 23 000 000), Valentin Mihaila (Rizespor, 2 000 000), Simon Sohm (Fiorentina, 15 000 000), Dennis Man (PSV, 8 500 000)
Kölcsönbe: Rachid Kouda (Spezia)
Kölcsönből vissza: Matteo Cancellieri (Lazio), Alessandro Vogliacco (Genoa)
PISA
Érkezett: Isak Vural (Frosinone, 4 500 000), Mateus Lusuardi (Frosinone, 500 000), Simone Scuffet (Cagliari, 900 000), Juan Cuadrado (Atalanta, i.), Henrik Meister (Rennes, k. u. v., 4 200 000)
Kölcsönbe: Ebenezer Akinsanmiro (Inter), Michel Aebischer (Bologna), M'Bala Nzola (Fiorentina, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Pietro Beruatto (Sampdoria), Nicholas Bonfanti (Bari), Jan Mlakar (Hajduk Split), Francesco Coppola (Vis Pesaro)
Távozott: Nícolas (szl.)
Kölcsönből vissza: Leonardo Sernicola (Cremonese), Markus Solbakken (Sparta Praha), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Oliver Abildgaard (Como), Olimpiu Morutan (Ankaragücü)
ROMA
Érkezett: Neil El-Ajnaui (Lens, 23 500 000), Wesley (Flamengo, 25 000 000), Devis Vásquez (Milan, i.)
Kölcsönbe: Evan Ferguson (Brighton, 3 000 000), Daniele Ghilardi (Hellas Verona, 2 500 000)
Kölcsönből vissza: Mario Hermoso (Leverkusen), Riccardo Pagano (Catanzaro), Edoardo Bove (Fiorentina), Tammy Abraham (Milan), Marash Kumbulla (Espanyol), Ola Solbakken (Empoli), Ebrima Darboe (Frosinone), Luigi Cherubini (Carrarese)
Távozott: Enzo Le Fée (Sunderland, k. u. v., 23 000 000), Samuel Dahl (Benfica, 9 000 000), Nicola Zalewski (Inter, k. u. v., 6 300 000), Mats Hummels (visszavonult), Renato Marin (PSG, ingyen), Leandro Paredes (Boca Juniors, 3 000 000), Ola Solbakken (Nordsjaelland, 950 000), Matteo Plaia (Atalanta U23, 500 000)
Kölcsönbe: Tammy Abraham (Besiktas, 2 000 000), Eldor Shomurodov (Basaksehir, 3 000 000), Mattia Mannini (Juve Stabia), Szaud Abdulhamid (Lens, 500 000)
Kölcsönből vissza: Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg), Victor Nelsson (Galatasaray), Alexis Saelemaekers (Milan)
SASSUOLO
Érkezett: Tarik Muharemovic (Juve Next Gen, k. u. v., 3 000 000), Patrick Nuamah (Brescia, i.), Jay Idzes (Venezia, 8 000 000), Fali Candé (Venezia, 3 000 000)
Kölcsönbe: Sebastian Walukiewicz (Torino, 1 000 000), Ismaël Koné (Marseille, 2 500 000)
Kölcsönből vissza: Janis Antiste (Nürnberg), Uros Racsics (Braga), Stefano Turati (Monza), Agustín Álvarez (Elche), Andrea Pinamonti (Genoa)
Távozott: Emil Konradsen Ceide (Rosenborg, k. u. v., 1 500 000), Andrei Marginean (FC Dinamo, 250 000), Pedro Obiang (Monza, i.), Andrea Consigli (szl.), Jeremy Toljan (Levante, i.), Uros Racsics (Arisz, 3 000 000)
Kölcsönbe: Janis Antiste (Rapid Wien), Patrick Nuamah (Catanzaro)
Kölcsönből vissza: Luca Mazzitelli (Como), Simone Verdi (Como), Horatiu Moldovan (Atlético Madrid), Matteo Lovato (Salernitana)
TORINO
Érkezett: Marcus Pedersen (Feyenoord, k. u. v., 3 500 000), Cristiano Biraghi (Fiorentina, k. u. v., 100 000), Ardian Ismajli (Empoli, i.), Franco Israel (Sporting CP, 4 000 000), Zakaria Abuhlal (Toulouse, 8 000 000)
Kölcsönbe: Tino Anjorin (Empoli), Cyril Ngonge (Napoli, 1 000 000), Giovanni Simeone (Napoli, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Pietro Pellegri (Empoli), Saba Szazonov (Empoli)
Távozott: Yann Karamoh (szl.), Karol Linetty (szl.), Samuele Ricci (Milan, 23 000 000), Antonio Donnarumma (Salernitana, i.)
Kölcsönbe: Vanja Milinkovics-Szavics (Napoli, 15 000 000), Sebastian Walukiewicz (Sassuolo, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Amine Salama (Reims), Eljif Elmasz (RB Leipzig), Borna Sosa (Ajax)
UDINESE
Érkezett: Arthur Atta (Metz, k. u. v., 8 000 000), Nicolo Bertola (Spezia, i.), Luca Kjerrumgaard (Odense, 5 000 000), Alessandro Nunziante (Benevento, 1 500 000), Jakub Piotrowski (Ludogorec, 3 000 000), Szaba Goglicsidze (Empoli, 4 000 000)
Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Jagiellonia Bialystok), Vakoun Bayo (Watford)
Távozott: Jaka Bijol (Leeds, 18 000 000), Lazar Szamardzsics (Atalanta, k. u. v., 14 800 000), Lorenzo Lucca (Napoli, 9 000 000), Nehuén Pérez (Porto, k. u. v., 13 300 000), Florian Thauvin (Lens, 6 000 000)
Kölcsönbe: Luca Kjerrumgaard (Watford), Enzo Ebosse (Hellas Verona), Leonardo Buta (Eibar)
Kölcsönből vissza: Isaak Touré (Lorient)
Lezárva kedd reggel, vastaggal az elmúlt hét átigazolásai.