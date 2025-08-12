Nem a legszebb napjait éli, de vígan lubickol a mercatóban az „Öreg Hölgy”

A Napoli, a Milan és az Internazionale is bőven költi a pénzt a nyáron, az előző idényben a bajnokság negyedik helyén végző JUVENTUS sem tétlenkedhet. Apropó, sorrend: szerény sorozatunkban évekig a bajnoknak kijáró helyen, azaz elsőként tárgyaltuk a torinóiak aktuális transzfernyarát, de a Juve legutóbb 2020-ban nyert scudettót, Olasz Kupát tavaly és 2021-ben. A Bajnokok Ligájában a legjobb 16 közé jutásért folyó párharcban kiütötte őket a PSV, a nyári klubvilágbajnokságon sem robbantottak kasszát, de legalább hazahoztak 27 millió eurót – a jó hír, hogy a bajnokságban egy ponttal csak megelőzték a Romát, így ismét indulhatnak a BL-ben.

BAJBAN. Ezzel együtt aggasztó a költségvetés helyzete, 2023-ban 460.5, 2024-ben 371.7 millió euró volt az összbevétel, és 123.7, majd 199.2 milliós adózás utáni veszteséggel zártak. Elsőre majdnem azt írtuk, adósság utáni veszteség: a Juventus adóssága a fentiek ellenére csökken, 2024 végére 302 millióra – ami aggasztó, az az, hogy a bevételek 71 százaléka elmegy a bérekre, és akkor az ügynököknek kifizetett évi 30-40 millió euróról még nem is beszéltünk!

Tavaly csak az adósság kamata 21 millió eurót tett ki (gondoljunk csak bele, a kamatok és az ügynöki díjak elviszik a költségvetés bő tíz százalékát), a problémák eredője a 2022-es bajnoki hetedik helyezés és az így elúszó bevételek voltak.

A legutóbbi BL-pénzek helyrebillentették a költségvetést, de a Reuters értesülései szerint a fő tulajdonos Agnelli család az elmúlt hat évben mintegy 900 millió eurót fordított a klubra (tőkeemeléssel és egyéb módon), egy olasz szakértő szerint öt év alatt valójában egymilliárdos adósság gyűlt össze, 2026-ban ennek nagyon súlyos büntetés lesz a vége.

HIÁBA. Jó 350 millió eurót költöttek a bajnoki cím visszaszerzésére a játékospiacon, a mercatón, de számoljuk ide a kirúgott vezetőedzőkre elszórt tízmilliókat is, legutóbb negyedmilliárd eurót adtak ki a Teun Koopmeiners, Douglas Luiz, Khéphren Thuram, Alberto Costa, Juan Cabal, Vaszilije Adzsics sorra, és kölcsönbe érkezett Francisco Conceicao, Nico González, Michele Di Gregorio, Renato Veiga, Lloyd Kelly, Randal Kolo Muani és Pierre Kalulu.

A kölcsönvétel olasz szokások szerint olykor csak ütemezett részletfizetés, nagyon könnyen teljesíthető opciókkal – Conceicao, González, Kelly, Kalulu és Di Gregorio ma már hivatalosan is juvés, összesen 106 millió euróért, plusz erre számoljunk rá húsz százalékot az aláírási és ügynöki, ügyvédi díjakra. Az FC Porto 12.6 millióért engedte el a háromszoros portugál válogatott jobb oldali mindenest, Joao Máriót (az eladó 12 millióról beszélt, a vevő 11.4+1.2 millióról, de ezek csak főkönyvi számok, mert a Porto megvette egyúttal az olaszoktól Alberto Costát 15+1 millióért, úgy, hogy a következő vételár tíz százaléka a Juvéé).

JÓ ÉS ROSSZ ÜZLETEK. Ha már eladás: tavaly és idén is jó áron adtak el fiatal, többnyire saját nevelésű játékost (ugyanakkor Radu Dragusin, Moise Kean, Koni De Winter és Dean Huijsen máshol virágzott ki); most Nicolo Rovellát alig 17 millióért opciózta el a Lazio, azaz féláron (pár éve 26 millióért vették őt a torinóiak, a középpályás már válogatott, de két éve szabták meg a feltételeket, akkor került Rómába opciósan kölcsönbe). A szintén középpályás Nicolo Fagiolit a Fiorentina, Samuel Mbangulát a Werder Bremen, Hans Nicolussi Cavigliát a Venezia, Luca Pellegrinit a Lazio vette meg, simán csak nem hosszabbítottak a Mattia De Sciglio, Stefano Gori párossal.

ÖRDÖG A RÉSZLETEKBEN… Timothy Weah Joao Mário miatt távozott, az Olympique Marseille egymilliót adott érte most, 14.4+4.1 az opció. A Juventus közlése szerint nagyon könnyen teljesíthető a kötelező vételi opció, és négy év alatt törleszti ezt a vevő, de a részletfizetés az összes fenti átigazolásra érvényes.

KÖNYVELŐK LIGÁJA. És ehhez számoljuk hozzá az amortizációkat, az értékcsökkentéseket és egyéb kiadásokat, lassan külön bajnokságokat kellene kiírni a klubok könyvelőinek.

Jonathan David è un nuovo giocatore della Juventus 🇨🇦



Benvenuto in ⚪️⚫️! — JuventusFC (@juventusfc) July 4, 2025

FŐNYEREMÉNY. Jonathan David megszerzése a könyvek és a megérzésünk szerint is bombaüzlet: az elmúlt időben megállt a fejlődése a Lille-ben, ideje volt váltani. A játékjoga 45 millió eurót ér, az előző három idényben 102 kanadai pontot szerzett, bevethető ékként, visszavont középcsatárként, de támadó középpályásként és szélsőként is. David öt évre írt alá, évi hatmillió euró lesz a nettó bére, kétmillió a bónusz, az aláírási pénze és az ügynöke munkadíja 12.5 millió euró, ezt három év alatt kell kifizetni.

MENNIÜK KELL. A kölcsönből visszakapott játékosok közül az anno 1000 (!) euróért leigazolt, most talán bónuszokkal együtt 18 millióért távozó Fabio Mirettit a Napoli, Tiago Djalót a Besiktas és a Crystal Palace, Filip Koszticsot a Besiktas, a Fenerbahce, az Olympiakosz, az Atalanta és a Crvena zvezda, a 80.6 milliós értékben megvett Arthur Melót a Besiktas és pár spanyol kiscsapat, Daniele Ruganit a Porto, Facundo Gonzálezt az Espanyol, a Genoa és a Parma hívja; miközben Kenan Yildiz a Chelsea, Nicolo Savona a Newcastle United, a Wolverhampton és a Bournemouth, Douglas Luiz az Everton, a Nottingham, a West Ham és a Fenerbahce, Kelly a vételárra már hivatalosan is rákérdező Sunderland, Mattia Perin a Palermo és a Como, Nico González az Atlético Madrid, az Internazionale, az Atalanta, az Al-Ahli Szaúdi és a Fulham, Weston McKennie a Roma és a Milan radarján, írja a nemzetközi szaksajtó.

Dusan Vlahovicsról sokat írtunk a sorozatunkban, a szerződése jövőre lejár, bruttóban évi 22 milliót kap, ebből és a remélt 25 milliós vételárból, plusz a könyvekből kikerülő évi majdnem 20 milliónyi amortizációból megvennék végleg Kolo Muanit, akiért a PSG 40+5 milliót kér.

David miatt fontos megjegyezni, hogy a francia nemcsak klasszikus 9-esként, hanem jobb- és balszélsőként is bevethető. S itt jegyeznénk meg, hogy a várakozások szerint Igor Tudor mester visszább vonná a trequartistaként, visszavont középcsatárként és támadó középpályásként sokszor szenvedő Koopmeinerst.