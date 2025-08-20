Örök Város, örök reménykedés?

Nem tud kitörni a mágikus körből az AS ROMA: a „farkasok” egy hetedik és három hatodik hely után legutóbb az 5. helyen végeztek a bajnokságban, így ismét távol maradtak a Bajnokok Ligájától. Az éves összbevétel 2023-ról 2024-re 254 millió euróra nőtt, de tudjuk, mit jelent ez a pénz a topfutball világában: egy-egy sztár megszerzésére és megfizetésére költenek ennyit az igazi nagycsapatok. Soványak a közvetítésekért kapott pénzösszegek, a sorozatokból befolyó pénzdíjak, és hiába mutat nagyon jó arányt a mérkőzésnapi és a kereskedelmi bevétel (ez összesen 58 százalékos, igen jónak mondható mutató) a költségvetésben, a végösszeg mindenképpen sovány. Az összadósság lassan az éves bevétel kétszerese…

BUKÁS. Sorozatunk ismerői nagyon jól tudják, hogy nincs az apadó bevétel, amit ne lehetne elpazarolni a transzferpiacon: Tammy Abraham, Eldor Shomurodov, Matías Vina, Bryan Reynolds, Rui Patrício, Jordan Veretout, Carles Pérez, Leonardo Spinazzola, Pau López, Amadou Diawara, Patrik Schick, Steven Nzonzi, Justin Kluivert, Davide Santon, Javier Pastore és Bruno Peres vitte a százmilliókat a sokszor fölöslegesen kifizetett bérben és a fölöslegesen magas vételárakban; a minap egy szaúdi ajánlatot visszautasító Gianluca Mancini sokkal kevesebbet ér a „beszerzési áránál”, Bryan Cristante és Marash Kumbulla pedig csak a töredékét.

FORMA. Az előző lezárt pénzügyi évet 103-ról 81 millióra csökkenő adózás utáni veszteséggel zárták. Tavalyelőtt kis transzfernyereséget mutattak fel, Tommaso Baldanzi, Romelu Lukaku, Leandro Paredes, Husszem Auar, Evan Ndicka, kölcsönbe Renato Sanches és Dean Huijsen érkezett; tavaly jó 130 milliót befektetve megszerezték az Artem Dovbik, Matías Soulé, Enzo Le Fée, Manu Koné, Anass Salah-Eddine, Samuel Dahl, Angelino, Devyne Rensch, Szaud Abdulhamid, Buba Sangaré, Pierluigi Gollini, Mathew Ryan sort, és kölcsönben az Örök Városban szerepelt Victor Nelsson és Alexis Saelemaekers.

Forrás: Swiss Ramble

LEGENDA A KISPADON. A csapatot Daniele De Rossi és Ivan Juric után a veterán Claudio Ranieri szedte ráncba, az Európa-ligából a legjobb 16 között kiütötte őket a Bilbao, de két pont kellett volna még a ligában, és bejutnak a BL-be – Ranieri érdemei elismerésével távozott a kispadról, utóda a lehető legjobb megoldás lett! A tulajdonos, a The Friedkin Group és a Roma elnöke „megfűzte” a 67 esztendős Gian Piero Gasperinit egy talán utolsó nagy kalandra. A mester 2016 után hagyta ott az Atalantát, az ottani csoda megismétlését várják tőle most.

ÚJ MŰSORHOZ… Gasperini hozta magával a stábját Bergamóból, a 73 éves Ranieri a vezetőség tanácsadója lett, az új sportigazgató pedig Frederic Massara, aki volt már sportigazgató itt és a Milanban is, legutóbb a Rennes-nél dolgozott. A megfigyelőket és az utánpótlást vezető nagy duó, Alberto De Rossi és Bruno Conti mellé segítőként érkezett a csapat egykori játékosa, a 43 esztendős Gaetano D'Agostino. Tavaly ősz óta a szintén volt „farkas” Federico Balzaretti foglalkozik a kölcsönadott futballistákkal, a fő megfigyelő az olasz, de 2015 és 2023 között a Leeds Unitednél dolgozó Andrea Iore, és szintén csak hónapok óta tevékenykedik itt a Levantétől érkező scout, Peyo Doménech – rutinos, sokat látott teammel fejlődhet tehát az ASR.

45 millió euróért sem adják

🚨🟡🔴 AS Roma informed Inter also with formal club to club communication about decision to reject approach for Manu Koné.



Friedkin family considers Koné not for sale after Gian Piero Gasperini indicated Manu as crucial player. pic.twitter.com/M31Ysn5DTM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025

CSERÉK. Egyelőre nem vitézkednek a játékospiacon, a Mercatón: Enzo Le Fée-t lecserélték a Lens-tól érkező Neil El-Ajnauira, ismét kölcsönadták az Eldor Shomurodov, Tammy Abraham csatárkettőst, elengedték a Samuel Dahl, Nicola Zalewski, Leandro Paredes, Ola Solbakken kvartettet, és az összes így befolyó bevételből megvették 22 millió euróért a kétszeres brazil válogatott jobbhátvédet, Wesleyt.

Visszavonult Mats Hummels, nem tartották meg kölcsönjátéka után a Saelemaekers, Nelsson, Lucas Gourna-Douath triót.

Jött egy cserekapus a Milantól, egy a Juventustól (Devis Vásquez és Radoslaw Zelezny), visszatért kölcsönjátékból Marash Kumbulla és Mario Hermoso, finoman szólva sem csúcsformában.

Edoardo Bove élete nagy mérkőzését megnyerte már, utána játszott még pár percet, de Olaszországban a szabályok szerint nem léphet pályára, mert azóta beültettek a testébe egy defibrillátort (annak idején Christian Eriksen emiatt a szabály miatt távozott Olaszországból).

Ha folytatni akarja a karrierjét, külföldre kell igazolnia: a nyolcmillióért vihető Kumbulla az Espanyol, az Alavés és a Sevilla ajánlata helyett a Mallorcáét fogadta el, Dovbikért az Everton, a Napoli, a Milan, a Leeds, a Villarreal és a Tottenham, Ndickáért az Al-Nasszr és a NEOM, Lorenzo Pellegriniért a Besiktas és a fél Premier League, Hermosóért az Atalanta, Salah-Eddinért az Elche és a Rangers, Renschért a Besiktas, Baldanziért az Udinese, Zeki Celikért a Galatasaray, Luigi Cherubiniért a Sampdoria és a Hellas Verona, Ebrima Darboe-ért a Modena, a Frosinone, a Sampdoria, a LASK és a Bari, Golliniért a Palermo érdeklődik. A nemsokára 32 éves Paulo Dybaláért tett egy ajánlatot a Benfica, de nem nyert. Eladó Stephan El Shaarawy is, Souléért a Sky szerint hamarosan ajánlatot tesz a Dortmund, a játékossal beszéltek már a németek, de kérője a VfB Stuttgart is.

OPCIÓ ÉS KÖLCSÖN. Két játékost szerzett az új vezetőség kölcsönbe: az U21-es középső védő, Daniele Ghilardi a kispadra érkezett, Evan Fergusonért hárommilliót fizettek most a Brightonnak, 38 millió a nem kötelező opció. A támadó játékjoga 40 millió eurós zuhanás után most csak 25 millió euró, sokat volt sérült, formája sem a régi – de ne feledjük, egy még csak húszéves játékosról beszélünk!

VIGYÁZÓ SZEMEIKET ANGLIÁRA VETIK. Mivel a legerősebb keretek Angliában vannak, onnan érdemes nagyon jó, de eladósorba került játékost igazolni, és ha valaki a PL csontdarálójában megállja a helyét, akkor a Serie A-ban sem okoz csalódást. Legalábbis ez az elmélet.

Az Aston Villa szélsője, a kétmilliós kölcsön után 22 millióért majd megvehető Leon Bailey már meg is érkezett az orvosi vizsgálatokra, nagy szeretettel fogadták őt a repülőtéren (azóta már alá is írt), de Jadon Sancho ügyében hiába egyeztek meg a Manchester Uniteddel a 23-24 milliós vételárban, a támadó BL-induló csapatban folytatná inkább (és alighanem kevesli az évi ötmilliós nettó bért is).

A Manchester United balhátvédje, Tyrell Malacia, a Wolverhamton támadója, az új edző személyes „kérése”, Fábio Silva, az Ispwich Town támadója, Jaden Philogene és kis ráhagyással az Olympique Marseille angol balszélsője, Jonathan Rowe és a Toulouse bekkje, Charlie Cresswell is megfelel a fentieknek.

A Tottenham pedig maga ajánlotta fel a Manor Szolomon, Bryan Gil szélsőkettőst, írja az Il Messaggero.