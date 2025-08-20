Örök Város, örök reménykedés?

Nem tud kitörni a mágikus körből az AS ROMA: a „farkasok” egy hetedik és három hatodik hely után legutóbb az 5. helyen végeztek a bajnokságban, így ismét távol maradtak a Bajnokok Ligájától. Az éves összbevétel 2023-ról 2024-re 254 millió euróra nőtt, de tudjuk, mit jelent ez a pénz a topfutball világában: egy-egy sztár megszerzésére és megfizetésére költenek ennyit az igazi nagycsapatok. Soványak a közvetítésekért kapott pénzösszegek, a sorozatokból befolyó pénzdíjak, és hiába mutat nagyon jó arányt a mérkőzésnapi és a kereskedelmi bevétel (ez összesen 58 százalékos, igen jónak mondható mutató) a költségvetésben, a végösszeg mindenképpen sovány. Az összadósság lassan az éves bevétel kétszerese…
BUKÁS. Sorozatunk ismerői nagyon jól tudják, hogy nincs az apadó bevétel, amit ne lehetne elpazarolni a transzferpiacon: Tammy Abraham, Eldor Shomurodov, Matías Vina, Bryan Reynolds, Rui Patrício, Jordan Veretout, Carles Pérez, Leonardo Spinazzola, Pau López, Amadou Diawara, Patrik Schick, Steven Nzonzi, Justin Kluivert, Davide Santon, Javier Pastore és Bruno Peres vitte a százmilliókat a sokszor fölöslegesen kifizetett bérben és a fölöslegesen magas vételárakban; a minap egy szaúdi ajánlatot visszautasító Gianluca Mancini sokkal kevesebbet ér a „beszerzési áránál”, Bryan Cristante és Marash Kumbulla pedig csak a töredékét.
FORMA. Az előző lezárt pénzügyi évet 103-ról 81 millióra csökkenő adózás utáni veszteséggel zárták. Tavalyelőtt kis transzfernyereséget mutattak fel, Tommaso Baldanzi, Romelu Lukaku, Leandro Paredes, Husszem Auar, Evan Ndicka, kölcsönbe Renato Sanches és Dean Huijsen érkezett; tavaly jó 130 milliót befektetve megszerezték az Artem Dovbik, Matías Soulé, Enzo Le Fée, Manu Koné, Anass Salah-Eddine, Samuel Dahl, Angelino, Devyne Rensch, Szaud Abdulhamid, Buba Sangaré, Pierluigi Gollini, Mathew Ryan sort, és kölcsönben az Örök Városban szerepelt Victor Nelsson és Alexis Saelemaekers.
LEGENDA A KISPADON. A csapatot Daniele De Rossi és Ivan Juric után a veterán Claudio Ranieri szedte ráncba, az Európa-ligából a legjobb 16 között kiütötte őket a Bilbao, de két pont kellett volna még a ligában, és bejutnak a BL-be – Ranieri érdemei elismerésével távozott a kispadról, utóda a lehető legjobb megoldás lett! A tulajdonos, a The Friedkin Group és a Roma elnöke „megfűzte” a 67 esztendős Gian Piero Gasperinit egy talán utolsó nagy kalandra. A mester 2016 után hagyta ott az Atalantát, az ottani csoda megismétlését várják tőle most.
ÚJ MŰSORHOZ… Gasperini hozta magával a stábját Bergamóból, a 73 éves Ranieri a vezetőség tanácsadója lett, az új sportigazgató pedig Frederic Massara, aki volt már sportigazgató itt és a Milanban is, legutóbb a Rennes-nél dolgozott. A megfigyelőket és az utánpótlást vezető nagy duó, Alberto De Rossi és Bruno Conti mellé segítőként érkezett a csapat egykori játékosa, a 43 esztendős Gaetano D'Agostino. Tavaly ősz óta a szintén volt „farkas” Federico Balzaretti foglalkozik a kölcsönadott futballistákkal, a fő megfigyelő az olasz, de 2015 és 2023 között a Leeds Unitednél dolgozó Andrea Iore, és szintén csak hónapok óta tevékenykedik itt a Levantétől érkező scout, Peyo Doménech – rutinos, sokat látott teammel fejlődhet tehát az ASR.
45 millió euróért sem adják
CSERÉK. Egyelőre nem vitézkednek a játékospiacon, a Mercatón: Enzo Le Fée-t lecserélték a Lens-tól érkező Neil El-Ajnauira, ismét kölcsönadták az Eldor Shomurodov, Tammy Abraham csatárkettőst, elengedték a Samuel Dahl, Nicola Zalewski, Leandro Paredes, Ola Solbakken kvartettet, és az összes így befolyó bevételből megvették 22 millió euróért a kétszeres brazil válogatott jobbhátvédet, Wesleyt.
Visszavonult Mats Hummels, nem tartották meg kölcsönjátéka után a Saelemaekers, Nelsson, Lucas Gourna-Douath triót.
Jött egy cserekapus a Milantól, egy a Juventustól (Devis Vásquez és Radoslaw Zelezny), visszatért kölcsönjátékból Marash Kumbulla és Mario Hermoso, finoman szólva sem csúcsformában.
Edoardo Bove élete nagy mérkőzését megnyerte már, utána játszott még pár percet, de Olaszországban a szabályok szerint nem léphet pályára, mert azóta beültettek a testébe egy defibrillátort (annak idején Christian Eriksen emiatt a szabály miatt távozott Olaszországból).
Ha folytatni akarja a karrierjét, külföldre kell igazolnia: a nyolcmillióért vihető Kumbulla az Espanyol, az Alavés és a Sevilla ajánlata helyett a Mallorcáét fogadta el, Dovbikért az Everton, a Napoli, a Milan, a Leeds, a Villarreal és a Tottenham, Ndickáért az Al-Nasszr és a NEOM, Lorenzo Pellegriniért a Besiktas és a fél Premier League, Hermosóért az Atalanta, Salah-Eddinért az Elche és a Rangers, Renschért a Besiktas, Baldanziért az Udinese, Zeki Celikért a Galatasaray, Luigi Cherubiniért a Sampdoria és a Hellas Verona, Ebrima Darboe-ért a Modena, a Frosinone, a Sampdoria, a LASK és a Bari, Golliniért a Palermo érdeklődik. A nemsokára 32 éves Paulo Dybaláért tett egy ajánlatot a Benfica, de nem nyert. Eladó Stephan El Shaarawy is, Souléért a Sky szerint hamarosan ajánlatot tesz a Dortmund, a játékossal beszéltek már a németek, de kérője a VfB Stuttgart is.
OPCIÓ ÉS KÖLCSÖN. Két játékost szerzett az új vezetőség kölcsönbe: az U21-es középső védő, Daniele Ghilardi a kispadra érkezett, Evan Fergusonért hárommilliót fizettek most a Brightonnak, 38 millió a nem kötelező opció. A támadó játékjoga 40 millió eurós zuhanás után most csak 25 millió euró, sokat volt sérült, formája sem a régi – de ne feledjük, egy még csak húszéves játékosról beszélünk!
VIGYÁZÓ SZEMEIKET ANGLIÁRA VETIK. Mivel a legerősebb keretek Angliában vannak, onnan érdemes nagyon jó, de eladósorba került játékost igazolni, és ha valaki a PL csontdarálójában megállja a helyét, akkor a Serie A-ban sem okoz csalódást. Legalábbis ez az elmélet.
Az Aston Villa szélsője, a kétmilliós kölcsön után 22 millióért majd megvehető Leon Bailey már meg is érkezett az orvosi vizsgálatokra, nagy szeretettel fogadták őt a repülőtéren (azóta már alá is írt), de Jadon Sancho ügyében hiába egyeztek meg a Manchester Uniteddel a 23-24 milliós vételárban, a támadó BL-induló csapatban folytatná inkább (és alighanem kevesli az évi ötmilliós nettó bért is).
A Manchester United balhátvédje, Tyrell Malacia, a Wolverhamton támadója, az új edző személyes „kérése”, Fábio Silva, az Ispwich Town támadója, Jaden Philogene és kis ráhagyással az Olympique Marseille angol balszélsője, Jonathan Rowe és a Toulouse bekkje, Charlie Cresswell is megfelel a fentieknek.
A Tottenham pedig maga ajánlotta fel a Manor Szolomon, Bryan Gil szélsőkettőst, írja az Il Messaggero.
MEGFIGYELTEK. A vezetőség jó francia kapcsolatai miatt is vethettek szemet a monacói szűrőre, Soungoutou Magassára, olcsóbb megoldás a portói Florentino és a reimsi Valentin Atangana, a kézenfekvő Weston McKennie (Juventus). A meglepő pedig Franck Kessié, a 28 éves szűrő most az Al-Ahli Szaúdiban játszik, és van olasz útlevele is (erről majd később).
A scoutok nyitott szemmel járnak mindenhol, bizonyíték erre, hogy kiszemelt a lengyel középhátvéd, Jan Ziolkowski (Legia Warszawa, 6+1.5 milliót kínáltak érte) és az argentin-olasz középső középpályás, Juan Ignacio Nardoni (Racing Club).
Sokszoros olasz válogatott Matteo Pessina, a középpályást a Monza kiesése miatt olcsón el lehet hozni, ráadásul ismeri a mestert Bergamóból, Nikola Krsztovics nem is olyan régen még Dunaszerdahelyen játszott, ma már a Roma kiszemeltje, de a csatárposztra olasz lapok szerint Franculino (Midtjylland) és Dorgeles Nene (RB Salzburg) is jelölt volt.
ÚJ GIANNINI. Karmester márpedig kell a mai futballban is, vallja Gasperini, a Familicao őstehetség trequartistája, Gustavo Sá pedig ideális Roma-célpont (de a Fiorentina, a Como és az Atalanta is adna érte 15 milliót), a City-csoport többet kért Claudio Echeverriért. Olcsóbb megoldás Santiago Pierotti a Leccétől.
Echeverriért egyébként opciós kölcsön útján 40 milliót kértek, visszavételi lehetőséggel, a maximális római ajánlat csak 33 millió volt. A Brighton 25 millióért eladja talán a karmester-jobbszélső Facundo Buonanottét, aki kétszeres argentin válogatott, de olasz útlevele is van. A Chelsea maga ajánlotta fel Tyrique George-ot, a szélső 10 millió körüli összegért megvehető.
PASSZPORT. A Betis szélsője, a marokkói-spanyol állampolgár Abde Ezzalzuli is kiszemelt, a Milantól kölcsönkérték a spanyol Alex Jiménezt – Bailey jamaikai, és ez azért lényeges, mert figyelni kell arra is, hogy újabb nem EU-s játékost nem igazolhat külföldről a Roma ezen a nyáron.
Pár európai, nem uniós ország (Anglia például ilyen!) azonban kivételt képez a kvóta alól. A kolumbiai kapus, Vásquez a Milantól érkezett, így nem számít új olaszországi igazolásnak – Wesleynek ellenben csak brazil útlevele van. Bailey leigazolása azért is fontos, mert ő és Sancho nagyon jó barátok, idén például együtt nyaraltak!
Nico Gonzálezért bejelentkezett a Roma, írja a Tuttosport, de a Juventus pénzügyi garanciákat követel, és kötelező vételi opciót.
MESTERI SZAVAK. „Ez egy jó csapat, de fejlődnie kell a csapatnak és a klubnak is. A tennivalókat tisztáztuk. Hogy Koné távozhat az Interbe? Nagy veszteség lenne, meglátjuk, mit tehetünk az átigazolási idény végéig, de mindenki ismeri a Financial Fair Play előírásait. Sok fiatal tehetségünk van, bizalmat kell adnunk nekik, a szurkolóktól pedig türelmet kérek. Fiatalokat igazoltunk, akik azért tapasztaltak is, a klub tulajdonosa erre szerződtetett engem, ez az irány. Szokatlan, hogy egy ilyen nagyváros csapata, a Roma a fiatalokra építsen, de ez a jövőnk” – így Gasperini.
A Sky Sport Italia számításai szerint azok a saját nevelésű vagy nagyon olcsón megszerzett fiatalok, akiket a mester beépített korábbi csapataiba, az Atalantába, a Genoába és a Crotonébe, összesen 300 milliós profitot hoztak eladásukkor.
„Amikor először beszéltem a rómaiakkal, egy ilyen projektet ajánlottak nekem, és ettől nagyon lelkes lettem, mert az előző csapataimnál is éppen ezt csináltam. De azt mondanám, sokkal nagyobb az említett összeg háromszáz milliónál” – viccelődött. Az viszont nem tréfa, hogy elvette a csapatkapitányi karszalagot Pellegrinitől, mondván, ezentúl 7-8 csapatkapitánya lesz a Romának.
SERIE A
NYÁRI ÁTIGAZOLÁSOK, 2025
ATALANTA
Érkezett: Odilon Kossounou (Leverkusen, kölcsön után végleg, 20 000 000 euró), Lazar Szamardzsics (Udinese, kölcsön után végleg, 14 800 000 euró), Marco Brescianini (Frosinone, k. u. v., 10 000 000), Kamaldeen Sulemana (Southampton, 17 000 000), Honest Ahanor (Genoa, 17 000 000), Marco Sportiello (Atalanta, ingyen), Nicola Zalewski (Inter, 17 000 000)
Kölcsönből vissza: Ben Godfrey (Ipswich Town), Mitchel Bakker (Lille), El Bilal Touré (VfB Stuttgart), Giovanni Bonfanti (Pisa)
Távozott: Matteo Ruggeri (Atlético Madrid, 17 000 000), Roberto Piccoli (Cagliari, kölcsön után végleg, 17 000 000), Michel Adopo (Cagliari, kölcsön után végleg, 3 800 000), Juan Musso (Atlético Madrid, 3 000 000), Juan Cuadrado (Pisa, i.), Rafael Tolói (Sao Paulo, i.), Mateo Retegui (Al-Kvadsziah, 68 250 000)
Kölcsönből vissza: Stefan Posch (Bologna)
BOLOGNA
Érkezett: Nicolo Casale (Lazio, k. u. v., 6 500 000), Thomas Gillier (Universidad Católica, i.), Ciro Immobile (Besiktas, i.), Martin Vitík (Sparta Praha, 11 000 000), Federico Bernardeschi (Toronto, i.), Torbjörn Heggem (West Bromwich, 7 500 000)
Kölcsönbe: Tommaso Pobega (Milan, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Stefan Posch (Atalanta), Kacper Urbanski (Monza), Tommaso Corazza (Salernitana), Antonio Raimondo (Salernitana), Niklas Pyyhtiä (Südtirol), Jesper Karlsson (Lecce), Mihajlo Ilics (Partizan Beograd)
Távozott: Sam Beukema (Napoli, 31 000 000), Andri Fannar Baldursson (Kasimpasa, 500 000), Dan Ndoye (Nottingham Forest, 42 000 000), Martin Erlic (Midtjylland, 5 000 000)
Kölcsönbe: Antonio Raimondo (Frosinone), Niklas Pyyhtiä (Modena), Joaquín Sosa (Independiente Santa Fé), Thomas Gillier (Montréal), Usszama El-Azzuzi (Auxerre), Michel Aebischer (Pisa)
Kölcsönből vissza: Estanis Pedrola (Sampdoria), Davide Calabria (Milan), Tommaso Pobega (Milan)
CAGLIARI
Érkezett: Roberto Piccoli (Atalanta, kölcsön után végleg, 12 000 000), Elia Caprile (Napoli, kölcsön után végleg, 8 000 000), Gianluca Gaetano (Napoli, k. u. v., 6 000 000), Michel Adopo (Atalanta, k. u. v., 3 800 000), Gennaro Borrelli (Brescia, i.)
Kölcsönbe: Michael Folorunsho (Napoli, 500 000), Luca Mazzitelli (Como), Semih Kilicsoy (Besiktas, 1 000 000), Sebastiano Esposito (Inter)
Kölcsönből vissza: Mateusz Wieteska (PAOK), Simone Scuffet (Napoli), Nik Prelec (Austria Wien)
Távozott: Pantelisz Hacidiakosz (Köbenhavn, k. u. v., 1 500 000), Nicolas Viola (szerződése lejárt), José Luis Palomino (Talleres, i.), Jakub Jankto (szl.), Tommaso Augello (Palermo, i.), Antoine Makoumbou (Samsunspor, 1 500 000), Razvan Marin (AEK Athén, 1 700 000), Simone Scuffet (Pisa, 900 000)
Kölcsönbe: Alen Sherri (Frosinone), Mateusz Wieteska (Kocaelispor), Nik Prelec (Oxford United)
Kölcsönből vissza: Florinel Coman (Al-Garafa)
COMO
Érkezett: Martin Baturina (Dinamo Zagreb, 18 000 000), Álex Valle (Barcelona, k. u. v., 6 000 000), Ignace Van der Brempt (RB Salzburg, k. u. v., 5 000 000), Fellipe Jack (Palmeiras U20, k. u. v., 2 000 000), Jesús Rodríguez (Betis, 22 500 000), Nicolas Kühn Celtic, 19 000 000), Jayden Addai (AZ, 14 000 000), Máximo Perrone (Manchester City, 13 000 000), Jacobo Ramón (Real Madrid B, 2 500 000)
Kölcsönbe: Álvaro Morata (Milan)
Kölcsönből vissza: Peter Kovacík (Zólyombrézó), Luca Mazzitelli (Sassuolo), Simone Verdi (Sassuolo), Emil Audero (Palermo), Andrea Belotti (Benfica), Oliver Abildgaard (Pisa), Samuel Ballet (Zürich), Alberto Cerri (Salernitana)
Távozott: Nikolas Ioannou (Sampdoria, 2 000 000), Alessandro Bellemo (Sampdoria, 2 000 000), Simone Ghidotti (Sampdoria, 400 000), Pepe Reina (visszavonult), Simone Verdi (szl.), Gabriel Strefezza (Olympiakosz, 8 000 000), Oliver Abildgaard (Sampdoria)
Kölcsönbe: Emil Audero (Cremonese), Alieu Fadera (Sassuolo, 1 000 000), Luca Mazzitelli (Cagliari), Matthias Braunöder (Bari)
Kölcsönből vissza: Luca Mazzitelli (Frosinone), Jonathan Ikoné (Fiorentina)
CREMONESE
Érkezett: Jari Vandeputte (Catanzaro, kölcsön után végleg, 3 300 000), Andrea Fulignati (Catanzaro, k. u. v., 1 400 000), Alberto Grassi (Empoli), Giuseppe Pezzella (Empoli, 2 000 000), Federico Baschirotto (Lecce, 3 000 000), Marco Silvestri (Empoli, i.)
Kölcsönbe: Romano Floriani Mussolini (Lazio), Emil Audero (Como), Alessio Zerbin (Napoli, 250 000), Filippo Terracciano (Milan, 500 000), Warren Bondo (Milan, 500 000)
Kölcsönből vissza: David Okereke (Gaziantep), Leonardo Sernicola (Pisa), Giacomo Quagliata (Catanzaro), Felix Afena-Gyan (Juve Next Gen)
Távozott: Andreas Jungdal (Westerlo, k. u. v., 1 000 000), Luca Ravanelli (Monza, i.), Andrea Bertolacci (szl.), Franco Vázquez (szl.), Luka Locsosvili (Nürnberg, 1 000 000), Giacomo Quagliata (Deportivo La Coruna)
Kölcsönbe: Andrea Fulignati (Empoli), Luca Zanimacchia (Modena), Luca Ravanelli (Monza), Marco Nasti (Empoli)
Kölcsönből vissza: Valentin Antov (Monza)
FIORENTINA
Érkezett: Nicolo Fagioli (Juventus, kölcsön után végleg, 13 500 000), Albert Gudmundsson (Genoa, k. u. v., 13 000 000), Jacopo Fazzini (Empoli, 10 000 000), Robin Gosens (Union Berlin, k. u. v., 7 000 000), Edin Dzeko (Fenerbahce, i.), Simon Sohm (Parma, 15 000 000)
Kölcsönbe: Mattia Viti (Nice)
Kölcsönből vissza: Christian Kouamé (Empoli), Jonathan Ikoné (Como), Abdelhamid Szabiri (Al-Tavun), Oliver Christensen (Salernitana), Nicolás Valentini (Hellas Verona), Riccardo Sottil (Milan), Lorenzo Lucchesi (Bari), Filippo Distefano (Frosinone), Lorenzo Amatucci (Salernitana), M’Bala Nzola (Lens), Alessandro Bianco (Monza), Niccolo Fortini (Juve Stabia), Antonín Barák (Kasimpasa), Josip Brekalo (Kasimpasa), Gino Infantino (Al-Ain)
Távozott: Nico González (Juventus, kölcsön után végleg, 28 100 000), Michael Kayode (Brentford, k. u. v., 17 500 000), Szofjan Amrabat (Fenerbahce, k. u. v., 12 000 000), Cristiano Biraghi (Torino, k. u. v., 100 000), Pietro Terracciano (Milan, i.)
Kölcsönbe: Filippo Distefano (Carrarese), Matías Moreno (Levante, 500 000), Lorenzo Lucchesi (Monza), Maat Daniel Caprini (Mantova), Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Costantino Favasuli (Catanzaro), Oliver Christensen (Sturm Graz), M'Bala Nzola (Pisa, 1 000 000), Riccardo Sottil (Lecce, 500 000)
Kölcsönből vissza: Nicolo Zaniolo (Galatasaray), Yacine Adli (Milan), Andrea Colpani (Monza), Michael Folorunsho (Napoli), Danilo Cataldi (Lazio), Edoardo Bove (Roma)
GENOA
Érkezett: Nicolae Stanciu (Damak, i.)
Kölcsönbe: Albert Grönbaek (Rennes), Valentín Carboni (Inter), Lorenzo Colombo (Milan), Leo Östigard (Rennes)
Kölcsönből vissza: Emil Bohinen (Frosinone), Mikael Egill Ellertsson (Venezia), Alessandro Marcandalli (Venezia), Seydou Fini (Excelsior), Güven Yalcin (Arouca), Alessandro Vogliacco (Parma)
Távozott: Albert Gudmundsson (Fiorentina, k. u. v., 13 000 000), Federico Valietti (Trapani, 500 000), Milan Badelj (szl.), Mario Balotelli (szl.), Junior Messias (szl.), Güven Yalcin (Alanyaspor, i.), Honest Ahanor (Atalanta, 17 000 000), Mattia Bani (Palermo, 1 500 000), Koni De Winter (Milan, 20 000 000)
Kölcsönbe: Alan Matturro (Levante, 500 000)
Kölcsönből vissza: Jean Onana (Besiktas), Maxwel Cornet (West Ham), Alessandro Zanoli (Napoli), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Fabio Miretti (Juventus), Lior Kassza (Maccabi Haifa)
HELLAS VERONA
Érkezett: Cheikh Niasse (Young Boys, k. u. v., 3 500 000), Amin Sarr (Lyon, k. u. v., 3 500 000), Antoine Bernede (Lausanne, 2 000 000), Grigoris Kastanos (Salernitana, k. u. v., 1 200 000), Giovane (Corinthians, i.), Domagoj Bradaric (Salernitana, 750 000), Rafik Belgali (Mechelen, 2 000 000)
Kölcsönbe: Enzo Ebosse (Udinese), Unai Núnez (Celta Vigo)
Kölcsönből vissza: Thomas Henry (Palermo), Elayis Tavsan (Cesena), Sztefan Mitrovics (Leuven)
Távozott: Diego Coppola (Brighton, 11 000 000), Darko Lazovics (szl.), Davide Faraoni (szl.), Pawel Dawidowicz (szl.), Ondrej Duda (Al-Ettifak, i.), Koray Günter (Al-Ohdúd, i.), Thomas Henry (Standard Liege), Luan Patrick (Estrela Amadora), Jackson Tchatchoua (Wolverhampton, 12 500 000)
Kölcsönbe: Elayis Tavsan (Reggiana), Alphadjo Cissé (Catanzaro), Daniele Ghilardi (Roma, 2 500 000)
Kölcsönből vissza: Antoine Bernede (Lausanne), Nicolás Valentini (Fiorentina), Casper Tengstedt (Benfica), Domagoj Bradaric (Salernitana), Flavius Daniliuc (Salernitana)
INTERNAZIONALE
Érkezett: Luis Henrique (Marseille, 23 000 000), Petar Sucic (Dinamo Zagreb, 14 000 000), Nicola Zalewski (Roma, kölcsön után végleg, 6 300 000), Ange-Yoan Bonny (Parma, 23 000 000)
Kölcsönből vissza: Alekszandar Sztankovics (Luzern), Pio Esposito (Spezia), Tajon Buchanan (Villarreal),Tomás Palacios (Monza), Sebastiano Esposito (Empoli), Franco Carboni (Venezia), Zinho Vanheusden (Mechelen), Ebenezer Akinsanmiro (Sampdoria)
Távozott: Martín Satriano (Lens, kölcsön után végleg, 5 000 000), Filip Sztankovics (Venezia, kölcsön után végleg, 1 500 000), Eddie Salcedo (OFI Kréta, i.), Joaquín Correa (Botafogo, i.), Marko Arnautovic (Crvena zvezda, i.), Alekszandar Sztankovics (Club Bruges, 9 500 000), Tajon Buchanan (Villarreal, 9 000 000), Zinho Vanheusden (Marbella, i.), Nicola Zalewski (Atalanta, 17 000 000)
Kölcsönbe: Franco Carboni (Empoli), Valentín Carboni (Genoa), Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Sebastiano Esposito (Cagliari)
JUVENTUS
Érkezett: Nico González (Fiorentina, kölcsön után végleg, 28 100 000), Lloyd Kelly (Newcastle United, k. u. v., 17 200 000), Michele Di Gregorio (Monza, k. u. v., 14 300 000), Pierre Kalulu (Milan, 14 300 000), Jonathan David (Lille, i.), Joao Mário (Porto, 12 600 000), Francisco Conceicao (Porto, k. u. v., 32 000 000)
Kölcsönből vissza: Filip Kosztics (Fenerbahce), Daniele Rugani (Ajax), Arthur Melo (Girona), Tiago Djaló (Porto), Mattia De Sciglio (Empoli), Facundo González (Feyenoord), Fabio Miretti (Genoa)
Távozott: Nicolo Rovella (Lazio, kölcsön után végleg, 17 000 000), Nicolo Fagioli (Fiorentina, k. u. v., 13 500 000), Luca Pellegrini (Lazio, k. u. v., 4 000 000), Hans Nicolussi Caviglia (Venezia, k. u. v., 3 500 000), Mattia De Sciglio (szl.), Alberto Costa (Porto, 15 000 000), Samuel Mbangula (Werder Bremen, 10 000 000)
Kölcsönbe: Timothy Weah (Marseille, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Renato Veiga (Chelsea), Randal Kolo Muani (PSG)
LAZIO
Érkezett: Nicolo Rovella (Juventus, k. u. v., 17 000 000), Nuno Tavares (Arsenal, k. u. v., 5 000 000), Luca Pellegrini (Juventus, 4 000 000), Fisayo Dele-Bashiru (Hatayspor, k. u. v., 3 430 000), Samuel Gigot (Marseille, k. u. v., 500 000)
Kölcsönből vissza: Gaetano Castrovilli (Monza), Diego González (Atlas Guadalajara), Danilo Cataldi (Fiorentina), Fabio Andrea Ruggeri (Salernitana), Matteo Cancellieri (Parma), Romano Floriani Mussolini (Juve Stabia)
Távozott: Loum Tchaouna (Burnley, 15 150 000), Nicolo Casale (Bologna, 6 500 000), Gaetano Castrovilli (szl.), Fabio Andrea Ruggeri (Carrarese)
Kölcsönbe: Romano Floriani Mussolini (Cremonese)
Kölcsönből vissza: Arijon Ibrahimovic (Bayern München)
LECCE
Érkezett: Christ-Owen Kouassi (Laval, 1 000 000), Matías Pérez (Curicó Unido, 525 000), Corrie Ndaba (Kilmarnock, 930 000)
Kölcsönbe: Francesco Camarda (Milan), Riccardo Sottil (Fiorentina, 500 000)
Kölcsönből vissza: Rémi Oudin (Sampdoria), Giacomo Faticanti (Juve Next Gen), Pablo Rodríguez (Santander), Jusszef Maleh (Empoli)
Távozott: Nicola Sansone (szl.), Ante Rebic (Hajduk Split, i.), Pablo Rodríguez (Lech Poznan, 1 200 000), Federico Baschirotto (Cremonese, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Jesper Karlsson (Bologna)
MILAN
Érkezett: Samuele Ricci (Torino, 23 000 000), Luka Modric (Real Madrid, i.), Pietro Terracciano (Fiorentina, i.), Pervis Estupinán (Brighton, 17 000 000), Ardon Jashari (Club Bruges, 36 000 000), Zachary Athekame (Young Boys, 10 000 000), Koni De Winter (Genoa, 20 000 000)
Kölcsönből vissza: Davide Calabria (Bologna), Iszmael Bennaszer (Marseille), Noah Okafor (Napoli), Marco Pellegrino (Huracán), Alexis Saelemaekers (Roma), Yacine Adli (Fiorentina), Tommaso Pobega (Bologna), Lorenzo Colombo (Empoli), Devis Vásquez (Empoli), Álvaro Morata (Galatasaray)
Távozott: Tijjani Reijnders (Manchester City, 55 000 000), Pierre Kalulu (Juventus, k. u. v., 14 300 000), Marco Pellegrino (Boca Juniors, 3 500 000), Alessandro Florenzi (szl.), Luka Jovics (AEK Athén, i.), Davide Calabria (Panathinaikosz, i.), Theo Hernández (Al-Hilal, 25 000 000), Marco Sportiello (Atalanta, i.), Emerson Royal (Flamengo, 9 000 000), Devis Vásquez (Roma, i.), Malick Thiaw (Newcastle United, 35 000 000), Marko Lazetics (Aberdeen, i.)
Kölcsönbe: Francesco Camarda (Lecce), Tommaso Pobega (Bologna, 1 000 000), Lorenzo Colombo (Genoa), Filippo Terracciano (Cremonese, 500 000), Warren Bondo (Cremonese, 500 000), Álvaro Morata (Como)
Kölcsönből vissza: Joao Félix (Chelsea), Riccardo Sottil (Fiorentina), Kyle Walker (Manchester City), Tammy Abraham (Roma)
NAPOLI
Érkezett: Luca Marianucci (Empoli, 9 000 000), Kevin De Bruyne (Manchester City, i.), Noa Lang (PSV, 25 000 000), Mathias Ferrante (NovaRomentin, 100 000), Sam Beukema (Bologna, 31 000 000), Miguel Gutiérrez (Girona, 18 000 000)
Kölcsönbe: Lorenzo Lucca (Udinese, 9 000 000), Vanja Milinkovics-Szavics (Torino, 15 000 000)
Kölcsönből vissza: Alessio Zerbin (Crotone), Michael Folorunsho (Fiorentina), Alessandro Zanoli (Genoa), Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Jesper Lindström (Everton), Antonio Vergara (Reggiana), Jens Cajuste (Ipswich Town), Valid Cseddira (Espanyol), Victor Osimhen (Galatasaray)
Távozott: Natan (Betis, kölcsön után végleg, 9 000 000 euró), Elia Caprile (Cagliari, kölcsön után végleg, 8 000 000 euró), Gianluca Gaetano (Cagliari, k. u. v., 6 000 000), Victor Osimhen (Galatasaray, 75 000 000), Giacomo Raspadori (Atlético Madrid, 22 000 000)
Kölcsönbe: Rafa Marín (Villarreal, 1 000 000), Michael Folorunsho (Cagliari, 500 000), Jesper Lindström (Wolfsburg, 1 500 000), Cyril Ngonge (Torino, 1 000 000), Alessio Zerbin (Cremonese, 250 000), Jens Cajuste (Ipswich Town, 1 200 000), Giovanni Simeone (Torino, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Noah Okafor (Milan), Philip Billing (Bournemouth), Simone Scuffet (Cagliari)
PARMA
Érkezett: Christian Ordónez (Vélez Sarsfield, 8 500 000), Abdoulaye Ndiaye (Troyes, 6 500 000), Matija Frigan (Westerlo, 10 000 000), Oliver Sörensen (Midtjylland, 8 000 000)
Kölcsönből vissza: Antoine Joujou (Le Havre), Rachid Kouda (Spezia)
Távozott: Drissa Camara (szl.), Yordan Osorio (szl.), Ange-Yoan Bonny (Inter, 23 000 000), Valentin Mihaila (Rizespor, 2 000 000), Simon Sohm (Fiorentina, 15 000 000), Dennis Man (PSV, 8 500 000), Antoine Hainaut (Venezia, 550 000), Giovanni Leoni (Liverpool, 31 000 000)
Kölcsönbe: Rachid Kouda (Spezia)
Kölcsönből vissza: Matteo Cancellieri (Lazio), Alessandro Vogliacco (Genoa)
PISA
Érkezett: Isak Vural (Frosinone, 4 500 000), Mateus Lusuardi (Frosinone, 500 000), Simone Scuffet (Cagliari, 900 000), Juan Cuadrado (Atalanta, i.), Henrik Meister (Rennes, k. u. v., 4 000 000)
Kölcsönbe: Ebenezer Akinsanmiro (Inter), Michel Aebischer (Bologna), M'Bala Nzola (Fiorentina, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Pietro Beruatto (Sampdoria), Nicholas Bonfanti (Bari), Jan Mlakar (Hajduk Split), Francesco Coppola (Vis Pesaro)
Távozott: Nícolas (szl.)
Kölcsönbe: Jan Mlakar (Amiens)
Kölcsönből vissza: Leonardo Sernicola (Cremonese), Markus Solbakken (Sparta Praha), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Oliver Abildgaard (Como), Olimpiu Morutan (Ankaragücü)
ROMA
Érkezett: Neil El-Ajnaui (Lens, 23 500 000), Wesley (Flamengo, 25 000 000), Devis Vásquez (Milan, i.)
Kölcsönbe: Evan Ferguson (Brighton, 3 000 000), Daniele Ghilardi (Hellas Verona, 2 500 000), Leon Bailey (Aston Villa, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Mario Hermoso (Leverkusen), Riccardo Pagano (Catanzaro), Edoardo Bove (Fiorentina), Tammy Abraham (Milan), Marash Kumbulla (Espanyol), Ola Solbakken (Empoli), Ebrima Darboe (Frosinone), Luigi Cherubini (Carrarese)
Távozott: Enzo Le Fée (Sunderland, k. u. v., 23 000 000), Samuel Dahl (Benfica, 9 000 000), Nicola Zalewski (Inter, k. u. v., 6 300 000), Mats Hummels (visszavonult), Renato Marin (PSG, ingyen), Leandro Paredes (Boca Juniors, 3 000 000), Ola Solbakken (Nordsjaelland, 950 000), Matteo Plaia (Atalanta U23, 500 000)
Kölcsönbe: Tammy Abraham (Besiktas, 2 000 000), Eldor Shomurodov (Basaksehir, 3 000 000), Mattia Mannini (Juve Stabia), Szaud Abdulhamid (Lens, 500 000), Marash Kumbulla (Mallorca)
Kölcsönből vissza: Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg), Victor Nelsson (Galatasaray), Alexis Saelemaekers (Milan)
SASSUOLO
Érkezett: Tarik Muharemovic (Juve Next Gen, k. u. v., 3 000 000), Patrick Nuamah (Brescia, i.), Jay Idzes (Venezia, 8 000 000), Fali Candé (Venezia, 3 000 000)
Kölcsönbe: Sebastian Walukiewicz (Torino, 1 000 000), Ismaël Koné (Marseille, 2 500 000), Arijanet Muric (Ipswich Town)
Kölcsönből vissza: Janis Antiste (Nürnberg), Uros Racsics (Braga), Stefano Turati (Monza), Agustín Álvarez (Elche), Andrea Pinamonti (Genoa)
Távozott: Emil Konradsen Ceide (Rosenborg, k. u. v., 1 500 000), Andrei Marginean (FC Dinamo, 250 000), Pedro Obiang (Monza, i.), Andrea Consigli (szl.), Jeremy Toljan (Levante, i.), Uros Racsics (Arisz, 3 000 000)
Kölcsönbe: Janis Antiste (Rapid Wien), Patrick Nuamah (Catanzaro)
Kölcsönből vissza: Luca Mazzitelli (Como), Simone Verdi (Como), Horatiu Moldovan (Atlético Madrid), Matteo Lovato (Salernitana)
TORINO
Érkezett: Marcus Pedersen (Feyenoord, k. u. v., 3 500 000), Cristiano Biraghi (Fiorentina, k. u. v., 100 000), Ardian Ismajli (Empoli, i.), Franco Israel (Sporting CP, 4 000 000), Zakaria Abuhlal (Toulouse, 8 000 000)
Kölcsönbe: Tino Anjorin (Empoli), Cyril Ngonge (Napoli, 1 000 000), Giovanni Simeone (Napoli, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Pietro Pellegri (Empoli), Saba Szazonov (Empoli)
Távozott: Yann Karamoh (szl.), Karol Linetty (Kocaelispor, i.), Samuele Ricci (Milan, 23 000 000), Antonio Donnarumma (Salernitana, i.)
Kölcsönbe: Vanja Milinkovics-Szavics (Napoli, 15 000 000), Sebastian Walukiewicz (Sassuolo, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Amine Salama (Reims), Eljif Elmasz (RB Leipzig), Borna Sosa (Ajax)
UDINESE
Érkezett: Arthur Atta (Metz, k. u. v., 8 000 000), Nicolo Bertola (Spezia, i.), Luca Kjerrumgaard (Odense, 5 000 000), Alessandro Nunziante (Benevento, 1 500 000), Jakub Piotrowski (Ludogorec, 3 000 000), Szaba Goglicsidze (Empoli, 4 000 000), Lennon Miller (Motherwell, 5 000 000)
Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Jagiellonia Bialystok), Vakoun Bayo (Watford)
Távozott: Jaka Bijol (Leeds, 18 000 000), Lazar Szamardzsics (Atalanta, k. u. v., 14 800 000), Lorenzo Lucca (Napoli, 9 000 000), Nehuén Pérez (Porto, k. u. v., 13 300 000), Florian Thauvin (Lens, 6 000 000), Lautaro Giannetti (Antalyaspor, 500 000)
Kölcsönbe: Luca Kjerrumgaard (Watford), Enzo Ebosse (Hellas Verona), Leonardo Buta (Eibar)
Kölcsönből vissza: Isaak Touré (Lorient)
Lezárva szerdán délután, vastaggal az elmúlt hét átigazolásai.