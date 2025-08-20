A Serie A-ban az Inter, a Bundesligában a Bayern München az esélyes az Opta szerint

A Bundesliga 2025–2026-os idénye pénteken, a Serie A legújabb évada szombaton rajtol, ennek apropóján hívta segítségül az Opta a szuperszámítógépét. A számítások szerint a németeknél nem lesz meglepetés, a 33-szoros bajnok Bayern München megvédi címét, a győzelmére 52.9 százalék esélyt látnak, mögötte a legutóbb ezüstérmes, immár Erik ten Hag által irányított Bayer Leverkusennek van a legnagyobb sansza (16.9%), míg a harmadik legesélyesebb az első helyre a Borussia Dortmund (15.8%). A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzignek a számítógép csupán 2.5 százalék esélyt adott, jóval valószínűbbnek tartja, hogy a 4. vagy 6. helyen végez (10.1-10.1%).

A top négyben szinte biztosan ott lesz a Bayern (91.6%), s várhatóan a Leverkusen (69.5%) és a BVB (68%) is kiharcolja majd a Bajnokok Ligája-indulást, amire még az Eintracht Frankfurtnak (36.4%) van nagy sansza. A kiesők között tartják számon a Kölnt (31.1%) és a Heidenheimet (29.5%), mellettük a Hamburgnak (29.1%) és a St. Paulinak (28.4%) lehet meleg a pite – közölte cikkében az Opta. A végső tabellát tekintve a lipcsei csapat a 6. helyet csípi el, Dárdai Bence együttese, a Wolfsburg 10. lehet, míg a Schäfer Andrást is soraiban tudó Union Berlint a 13. helyre várják.

𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: 2025-26 📈



The Opta supercomputer has been hard at work projecting the 2025-26 German Bundesliga season - here are the results.



Will Bayern Munich seal another league title, or can one of their challengers put up a credible fight? — Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 19, 2025

A Serie A esetében már nem a címvédőt várja az Opta az élre, hanem a legutóbbi ezüstérmest, azaz az Internazionalét, méghozzá 35.9 százalék eséllyel. A bajnok Napoli csak 13.7 százalékot kapott, az Atalanta 12.8-at, a Roma 9.9-et, a Juventus 8.2-t, a Milan csupán 6.7-et.

Az Opta a cikkében azt is közölte, hogy várhatóan a legjobb négy között (azaz BL-indulást érő helyen) végez az Inter (78.5%), a Napoli (52.9%), az Atalanta (52%) és a Roma (45.9%), de persze nincs sokkal lemaradva a fővárosiaktól a Juve (39.7%) és a Milan (36.7%) sem. A kiesésre legnagyobb esélye a Pisának (38.2%) van, mögötte egy másik feljutó csapat végzett, a Cremonese (37.4%), míg a harmadik búcsúzónak a legutóbb 17. helyezett Leccét (34.8%) várják, de a Sassuolónak (34.5%) és a Hellas Veronának (34.4%) is tepernie kell a bennmaradásért a gép szerint. Az Opta emellett úgy véli, Balogh Botond csapata, a Parma a 14. helyen zárja majd a küzdelmeket.

𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐀 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: 2025-26 📈



The Opta supercomputer has been hard at work projecting the 2025-26 Serie A season - here are the results.



Napoli won the title last season but can they retain their crown? — Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 20, 2025

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

Péntek

20.30: Bayern München–RB Leipzig (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

Szombat

15.30: Eintracht Frankfurt–Werder Bremen

15.30: Freiburg–Augsburg

15.30: Heidenheim–Wolfsburg

15.30: Bayer Leverkusen–Hoffenheim

15.30: Union Berlin–VfB Stuttgart (Tv: Match4)

18.30: St. Pauli–Borussia Dortmund (Tv: Match4)

Vasárnap

15.30: Mainz–1. FC Köln (Tv: Match4)

17.30: Mönchengladbach–Hamburg (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ

Szombat

18.30: Genoa–Lecce

18.30: Sassuolo–Napoli (Tv: Arena4)

20.45: Milan–Cremonese (Tv: Arena4)

20.45: Roma–Bologna

Vasárnap

18.30: Cagliari–Fiorentina

18.30: Como–Lazio (Tv: Arena4)

20.45: Atalanta–Pisa

20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)

Hétfő

18.30: Udinese–Verona (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Torino (Tv: Arena4)