Súlyemelés: ifjak erődemonstrációjából sem volt hiány

Eredendően a felnőtt súlyemelők 2025-ös országos bajnokságát sem az ifjaknak találták ki, ami azonban egyáltalán nem zárta ki, hogy az utánpótlást képviselő erős fiatalok idén is dobogóra álljanak, nem egyszer annak a legtetejére. Ahogyan az meg is történt a hétvégi nyíregyházi ob-n.

A szombat-vasárnapi viadal talán legnagyobb meglepetését a mezőny egyik legfiatalabbja, Gulyás Milán okozta. Na, nem is annyira az első helyével, hiszen mégiscsak egy tavalyi serdülő Európa-bajnokról beszélünk, hanem azzal a magabiztossággal, és tökéletes technikai kivitelezéssel, ahogyan mind a hat gyakorlatát végrehajtva, alig tizenhat esztendősen országos felnőttbajnok lett 88 kg-ban. A békéscsabai emelő kereken 300 kilogrammig jutott, minek köszönhetően

nemcsak az ifjúságiaknál, hanem a junioroknál is átírta az országos korosztályos csúcslistát,

az összetett mellett a két fogásnemben is 135, illetve 165 kilóval.

Férfi 60 kilóban is bőven tinédzserkorú győztest avattak a 18 éves soroksári Molnár Botond személyében. Ő ráadásul

felnőtt rekorderré is előlépett 216 kg-os összproduktumával,

a kategória alapcsúcsaként jegyzett 213 kilót felülmúlva. Saját junior-korosztályában is természetesen hatékonynak bizonyult, hiszen saját legjobbjai közül a 209-es összetett, és a 96 kilós szakításcsúcsot is a múltnak adta át, utóbbit 97 kilóra módosítva.

A nőknél három tini győztes nevét jegyezhettük fel.

Az 58 kg-osoknál ifjúsági korú, jelesül a 17 éves békéscsabai Garamvölgyi Kasszandra nyert, az 53 kilósoknál a 18 esztendős, vagyis junior Ari Éva, a kisbéri Vállalkozók SE emelője végzett az élen, míg 77 kg-ban a 19 éves szerencsi Fábián Léna lett aranyérmes. Utóbbi tényhez fűzzük hozzá: az ezüstérmes e kategóriában a Gázláng SE mindössze 16 éves tehetsége, Karasszon Luca lett, aki szakításban és összetettben ifjúsági csúccsal rukkolt elő, az első fogásnemes 77 kilója ráadásul egy évjárattal feljebb, a junior korosztályban is rekordot ér.

Hiba lenne kihagyni a sorból a húszon (nem sokkal) túliak társaságának felnőttbajnokait is, merthogy a 2025-ös ob-n belőlük is akadt néhány. Egészen pontosan

az U23-as korosztályból hárman léptek a győztesek közé,

a 22 éves Árva Cintia ráadásul idén nyolcadik alkalommal lett magyar felnőttbajnok. A legkönnyebbek női kategóriájában, 48 kg-ban diadalmaskodott a kecskemétiek kiválósága, aki egyedüli magyar dobogósként lökésben harmadik volt a minap az albániai korosztályos Európa-bajnokságon, az U23-asoknál. A 69 kg nyíregyházi első helyezettje a 21 éves, szegedi Kapitány Luca lett, aki nem mellesleg felnőtt országos rekordot ért el a 110 kiló kilökésével.

Messze nem mellékesen kell kitérnünk Fekécs Szilárd teljesítményére. A Tatabányai Sport Club 21 esztendős versenyzője e hónap elején a 88 kilós kategóriában országos rekordokkal lett ötödik az U23-asok kontinensviadalán, most

a nyíregyházi ob-n egy súlycsoporttal feljebb, a 94 kilogrammosoknál módosította jelentősen a felnőtt csúcslistát

szakításban 143, lökésben 181 kilóval, így összetettben 324 kg-ra emelve az eddigi legjobb eredményt.

(Kiemelt képünkön: Bökfi János tanítványával, a 16 évesen felnőttbajnok Gulyás Milánnal Forrás: beol.hu)