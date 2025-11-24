Redzic Damir a piros lapról: Elvesztettem a fejem, elnézést kérek!

„Nagyon csalódottak vagyunk. Aktívan, türelmesen kezdtünk, és bíztam benne, hogy ha így folytatjuk, gólokat tudunk szerezni. Ma sajnos nem sikerült. Megvoltak a lehetőségeink, de nem voltak akkora ziccereink, mint az előző hetekben. Így is kétszer eltaláltuk a kapufát. Ha komoly céljaink vannak, ki kell használni a helyzeteket, az ilyen meccseket pedig meg kell nyerni” – értékelt lapunknak Tuboly Máté, a DAC védekező középpályása.

A DAC ebben az idényben csupán két mérkőzésen maradt gólképtelen – mindkettőn a Sároseperjes ellen. „Tudtuk előre, hogy nagyon nehéz találkozó lesz. Fizikailag erős, kellemetlen csapat volt az ellenfél, nem könnyű ellene játszani. De ezt meg kellett volna oldanunk, ha sikeresek akarunk lenni a bajnokságban” – tette hozzá Tuboly.

Tuboly Máté szerint jobb helyzetkihasználásra van szükség (Fotó: DAC)

A mérkőzés elején elsősorban a jobb oldalról, Redzic Damir játékának köszönhetően alakítottak ki veszélyt a dunaszerdahelyiek. A magyar válogatott szélsőt sokszor ketten őrizték, ennek ellenére rúgott egy kapufát. Egy kísérletét nagy bravúrral védte a vendégek kapusa, egy lövése centikkel kerülte el a jobb felső sarkot, emellett gólhelyzetbe hozta Viktor Djukanovicsot is.

Redzic azonban nem játszhatta végig a találkozót: a ráadásban rálépett a földön fekvő ellenfélre, és a VAR jelzése után a játékvezető kiállította.

„Nagyon nehéz megszólalni egy ilyen mérkőzés után… Nem tudtunk nyerni, én pedig a kiállításommal még nehezebb helyzetbe hoztam a csapatot – mondta a Nemzeti Sportnak a szélső. – Jól kezdtünk, tíz perc után akár két góllal is vezethettünk volna, de a labda nem akart a hálóba kerülni. Eszembe jutott az augusztusi meccs, amikor Sároseperjesen négyszer találtuk el a kapufát. Most is voltak lehetőségeink, de egyszerűen nem jött össze. A végén nagyobb sebességre kapcsoltunk, de a gól elmaradt. Nagyon sajnálom, ami a ráadásban történt. Frusztrált voltam, elvesztettem a fejem, és ráléptem az előttem fekvő játékosra. Hatalmas hibát követtem el. Elnézést kérek a csapattársaimtól, a klubtól és a szurkolóktól is. Nem volt szerencsés a legutóbbi két vasárnapom: múlt héten a válogatottal maradtam le a világbajnoki pótselejtezőről, most pedig butaságot csináltam. Elnézést kérek!”

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

15. FORDULÓ

DAC–Eperjes 0–0

Dunaszerdahely, Mol Aréna, 3549 néző. Vezette: Choren

DAC: A. Popovics – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Alex Méndez (Modesto, 90.) – Tuboly – Ouro (Gagua, 72.), Udvaros (Djukanovics, 55.) – Redzic, Sylla (A. Gruber, 55.), Ramadan. Vezetőedző: Branislav Fodrek

Eperjes: Bajza – Menich, Bondarenko, Siplak – Kotula, D. Simon (Sagna, 65.), Begala, Revenco – Olejník (Römling, 90+5.), Masaryk (Morim, 65.), Regáli (B. Krasniqi, 87.). Vezetőedző: Vladimir Cifranic

Kiállítva: Redzic (90+2.)