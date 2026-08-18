Nemzeti Sportrádió

Jamal Musiala elmondta, mi miatt esett össze kétszer is rövid időn belül

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.18. 21:25
Musiala saját kívánsága volt, hogy játszhasson (Fotó: Getty Images)
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Bayern München absence roham Jamal Musiala
Ahogy beszámoltunk róla, a Bayern München kedden felkészülési mérkőzésen 4–2-re legyőzte a Heidenheimet, de a beszédtémát ezúttal is Jamal Musiala szolgáltatta, aki a hétvégi, RB Leipzig elleni meccs után újra összeesett a pályán. A német labdarúgó kisvártatva a meccs után Facebook-posztban adott magyarázatot a történtekre.
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„Jamal hamarosan beszélni fog róla.”

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A német labdarúgó néhány perccel a pályára lépése után ismét összeesett a pályán.

Jamal Musiala ismét összeesett a pályán

A német válogatott játékost csak néhány perccel korábban cserélték be.

A Bayern München egyelőre hallgat a hétvégi meccsen összeeső Jamal Musialáról

A SID német hírügynökség viszont úgy tudja, a válogatott labdarúgó néhány nap múlva újra edzhet.

Jamal Musiala, a hétvégén az RB Leipzig, kedd délután a Heidenheim elleni mérkőzésen esett össze néhány perc játék után. A német válogatott labdarúgó mindkétszer a saját lábán hagyta el a játékteret, bár kábának tűnt.

Max Eberl nem sokkal a Heidenheim elleni meccs után már utalt arra, hogy Musiala hamarosan beszélni fog a történtekről, és utalt arra is, hogy a Bayernnél tisztában vannak az összeesés okaival. Nem sokkal később Musiala Facebook-bejegyzésben reagált a két esetre.

„Először is: jól vagyok! Különösen hálás vagyok az üzenetekért és a támogatásért. Megértem az aggodalmakat, és szeretnék magyarázatot adni a történtekre. Átmeneti, rövid, de könnyen kezelhető absence rohamokat diagnosztizáltak nálam, amelyek neurológiai diszfunkciónak tudhatók be.”

Az absence roham egy rövid, általában 5–20 másodpercig tartó epilepsziás rosszullét, a cselekvés pillanatnyi megrekedése és átmeneti tudatzavar jellemzi.

Musiala hozzátette: tisztában van vele, hogy ezek az esetek elsőre ijesztőnek tűnnek, de neki már a mindennapok része.

„Kiváló orvosi kezelésben részesülök, és nagyon optimista vagyok. A Bayern, a családom és a barátaim mindig mellettem állnak, és támogatnak ezen az úton. A legfontosabb, hogy nincs további egészségügyi kockázat. A szakértőkkel folytatott rendszeres konzultáció során személyes kívánságom volt, hogy vállalhassam ezt a kihívást, és a neurológusok engedélyével továbbra is arra koncentráljak, ami a leginkább segít a felépülésemben: egyszerűen csak a mindennapi életemet élni, és a futball iránti szenvedélyemet követni. Vállaltam ezért a felelősséget.”

A német labdarúgó azzal fejezte be a posztját, hogy reméli, mindenki megérti a helyzetét, és az segít neki a legtöbbet, ha újabb címekért harcolhat a Bayernnel.

Bayern München absence roham Jamal Musiala
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