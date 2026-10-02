Pénteki sportműsor: a grúzokat fogadja a magyar válogatott a Puskás Arénában

OKTÓBER 2., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Franciaország–Olaszország, Saint-Denis (Tv: Spíler2)

20.45: Belgium–Törökország, Liege (Tv: Spíler1)

B-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Ukrajna–Észak-Írország, Nagyszombat – élőben az NSO-n!

20.45: MAGYARORSZÁG–Grúzia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

4. CSOPORT

20.45: Lengyelország–Románia, Varsó (Tv: Arena4)

20.45: Bosznia-Hercegovina–Svédország, Zenica (Tv: Match4)

C-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Lettország–Montenegró, Riga

18.00: Ciprus–Örményország, Nicosia

3. CSOPORT

16.00: Kazahsztán–Moldova, Asztana

20.45: Feröer–Szlovákia, Tórshavn

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

11.00: Paksi FC–Szentlőrinc (NB II)

11.00: Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–Vasas FC

13.00: Nyíregyháza Spartacus FC–MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai)

13.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (NB II)

Előzetesen szerepelt a tervezett programban egy Debreceni VSC–FC Kosice (Kassa, szlovákiai) mérkőzés is, amelyet azonban a kassiak lemondtak, tehát a találkozó elmarad.

FUTSAL

FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ

18.30: Veszprém–Aramis SE

20.30: Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu

20.45: H.O.P.E. Futsal–DEAC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

TCR, INDZSE

Szombat, 3.00: időmérő (Tv: Sport1)

DARTS

WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

20.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)

FORMULA–1

BAHREINI NAGYDÍJ, SEPANG (Malajzia)

6.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

10.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR

23.00: Black Desert Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

NŐI NÉGY NEMZET TORNA, MÁTYÁSFÖLD

2. FORDULÓ

18.30: Magyarország–Japán

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

19.15: Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–HC Tiwag Innsbruck (osztrák)

19.15: Balck Wings Linz (osztrák)–Graz 99ers (osztrák)

19.15: Villach (osztrák)–Milano HC (olasz)

19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák)

19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–EC KAC (osztrák)

19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

17.30: Háromszéki Ágyúsok (romániai)–Corona Brasov (romániai)

17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

18.00: Újpesti TE–DVTK Jegesmedvék

18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák

19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19

KERÉKPÁR

MOUNTAIN BIKE VILÁGKUPA

17.30: női cross country (Tv: Eurosport1)

18.25: férfi cross country (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 8. FORDULÓ

18.00: Ferencvárosi TC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1)

NŐI NB I, 4. FORDULÓ

17.00: NEKA–Alba Fehérvár KC

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.30: Debreceni EAC–EPS-Honvéd

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

18.00: NKA Universitas Pécs–Vasas Akadémia

KÜZDŐSPORT

15.30: ONE 173, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

Szombat, 3.00: ONE Fight Night 48, Shamil Erdogan–Paul Elliott, Bangkok (Tv: Sport2)

SPORTLÖVÉSZET

KORONGLÖVŐ EURÓPA-BAJNOKSÁG, MALAKASZA

16.30: páros skeet (Tv: Eurosport2)

SZNÚKER

8.00 és 13.30: Sencsen Open, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 500-AS TORNA, PEKING

7.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ

4.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 1000-ES TORNA, PEKING

5.00: egyes, 2. forduló

ÚSZÁS

RÖVID PÁLYÁS VILÁGKUPA, 1. ÁLLOMÁS, BAKI

8.00: előfutamok

16.00: döntők (Tv: M4 Sport)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

18.45: UVSE–Szolnoki Dózsa

19.00: EPS-Honvéd–Metalcom Szentes

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc, Szuper Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Elárulták Cristiano Ronaldót?

8.00: Bánki József a vonalban

9.10: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Fehérvár–Ferencváros jégkorongcsaták a közeli és a távoli múltban

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Szilvia

15.00: A stúdióban Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója

16.00: Nemzeti sportkör. Vendég: Kis Tamás, Kovács Erika, Somogyi Zsolt

17.00: Gurulj be lassítva is! – magazin

17.45: Interjúk a férfi kézilabda-klubvilágbajnokság után

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Vendég: a Grúzia elleni a 2002-es vb-selejtezőben gólt szerző Mátyus János

19.00: Beszámoló a Magyarország–Grúzia Nemzetek Ligája-mérkőzés előtti sajtótájékoztatóról – Marco Rossi és Osváth Attila várakozásai

19.30: Interjú a Grúzia ellen 2001-ben pályára lépő Sebők Vilmossal

20.00: Bemutatjuk a magyar labdarúgó-válogatott ellenfelét, Grúziát

20.45: Közvetítés a Magyarország–Grúzia Nemzetek Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Jó András. Szakértő: Bene Ferenc