Pénteki sportműsor: a grúzokat fogadja a magyar válogatott a Puskás Arénában
OKTÓBER 2., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
A-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Franciaország–Olaszország, Saint-Denis (Tv: Spíler2)
20.45: Belgium–Törökország, Liege (Tv: Spíler1)
B-LIGA
2. CSOPORT
20.45: Ukrajna–Észak-Írország, Nagyszombat – élőben az NSO-n!
20.45: MAGYARORSZÁG–Grúzia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
4. CSOPORT
20.45: Lengyelország–Románia, Varsó (Tv: Arena4)
20.45: Bosznia-Hercegovina–Svédország, Zenica (Tv: Match4)
C-LIGA
2. CSOPORT
18.00: Lettország–Montenegró, Riga
18.00: Ciprus–Örményország, Nicosia
3. CSOPORT
16.00: Kazahsztán–Moldova, Asztana
20.45: Feröer–Szlovákia, Tórshavn
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
11.00: Paksi FC–Szentlőrinc (NB II)
11.00: Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–Vasas FC
13.00: Nyíregyháza Spartacus FC–MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai)
13.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (NB II)
Előzetesen szerepelt a tervezett programban egy Debreceni VSC–FC Kosice (Kassa, szlovákiai) mérkőzés is, amelyet azonban a kassiak lemondtak, tehát a találkozó elmarad.
FUTSAL
FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ
18.30: Veszprém–Aramis SE
20.30: Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu
20.45: H.O.P.E. Futsal–DEAC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
TCR, INDZSE
Szombat, 3.00: időmérő (Tv: Sport1)
DARTS
WORLD GRAND PRIX, LEICESTER
20.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)
FORMULA–1
BAHREINI NAGYDÍJ, SEPANG (Malajzia)
6.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
10.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR
23.00: Black Desert Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
NŐI NÉGY NEMZET TORNA, MÁTYÁSFÖLD
2. FORDULÓ
18.30: Magyarország–Japán
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
19.15: Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–HC Tiwag Innsbruck (osztrák)
19.15: Balck Wings Linz (osztrák)–Graz 99ers (osztrák)
19.15: Villach (osztrák)–Milano HC (olasz)
19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák)
19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–EC KAC (osztrák)
19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
17.30: Háromszéki Ágyúsok (romániai)–Corona Brasov (romániai)
17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
18.00: Újpesti TE–DVTK Jegesmedvék
18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák
19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19
KERÉKPÁR
MOUNTAIN BIKE VILÁGKUPA
17.30: női cross country (Tv: Eurosport1)
18.25: férfi cross country (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 8. FORDULÓ
18.00: Ferencvárosi TC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1)
NŐI NB I, 4. FORDULÓ
17.00: NEKA–Alba Fehérvár KC
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.30: Debreceni EAC–EPS-Honvéd
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
18.00: NKA Universitas Pécs–Vasas Akadémia
KÜZDŐSPORT
15.30: ONE 173, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
Szombat, 3.00: ONE Fight Night 48, Shamil Erdogan–Paul Elliott, Bangkok (Tv: Sport2)
SPORTLÖVÉSZET
KORONGLÖVŐ EURÓPA-BAJNOKSÁG, MALAKASZA
16.30: páros skeet (Tv: Eurosport2)
SZNÚKER
8.00 és 13.30: Sencsen Open, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 500-AS TORNA, PEKING
7.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ
4.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 1000-ES TORNA, PEKING
5.00: egyes, 2. forduló
ÚSZÁS
RÖVID PÁLYÁS VILÁGKUPA, 1. ÁLLOMÁS, BAKI
8.00: előfutamok
16.00: döntők (Tv: M4 Sport)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
18.45: UVSE–Szolnoki Dózsa
19.00: EPS-Honvéd–Metalcom Szentes
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Elárulták Cristiano Ronaldót?
8.00: Bánki József a vonalban
9.10: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Fehérvár–Ferencváros jégkorongcsaták a közeli és a távoli múltban
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Szilvia
15.00: A stúdióban Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója
16.00: Nemzeti sportkör. Vendég: Kis Tamás, Kovács Erika, Somogyi Zsolt
17.00: Gurulj be lassítva is! – magazin
17.45: Interjúk a férfi kézilabda-klubvilágbajnokság után
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Vendég: a Grúzia elleni a 2002-es vb-selejtezőben gólt szerző Mátyus János
19.00: Beszámoló a Magyarország–Grúzia Nemzetek Ligája-mérkőzés előtti sajtótájékoztatóról – Marco Rossi és Osváth Attila várakozásai
19.30: Interjú a Grúzia ellen 2001-ben pályára lépő Sebők Vilmossal
20.00: Bemutatjuk a magyar labdarúgó-válogatott ellenfelét, Grúziát
20.45: Közvetítés a Magyarország–Grúzia Nemzetek Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Jó András. Szakértő: Bene Ferenc