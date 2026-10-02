Nemzeti Sportrádió

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NL: Magyarország–Grúzia 1–0

Kerkez és Szoboszlai gólöröme, Nagy Zsolt a levegő ura – galéria

R. P.R. P.
2026.10.02. 21:52
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Fotó: Kovács Péter
Címkék
Magyarország Grúzia magyar válogatott galéria
Az alábbi galériánkban a Magyarország–Grúzia labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzésről készült legjobb képeinket nézheti meg.

 

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fotó 2026.10.02.

Magyarország–Grúzia NL-mérkőzés (Fotók: Szabó Miklós, Árvai Károly, Török Attila, Kovács Péter)

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Magyarország Grúzia magyar válogatott galéria
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