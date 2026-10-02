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NL: Magyarország–Grúzia 1–0
Kerkez és Szoboszlai gólöröme, Nagy Zsolt a levegő ura – galéria
R. P.
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2026.10.02. 21:52
Fotó: Kovács Péter
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Címkék
Magyarország
Grúzia
magyar válogatott
galéria
Az alábbi galériánkban a Magyarország–Grúzia labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzésről készült legjobb képeinket nézheti meg.
fotó
2026.10.02.
Magyarország–Grúzia NL-mérkőzés (Fotók: Szabó Miklós, Árvai Károly, Török Attila, Kovács Péter)
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Magyarország
Grúzia
magyar válogatott
galéria
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