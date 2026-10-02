A törökök és a románok vesszőfutása is folytatódott a Nemzetek Ligájában

A belga válogatottnak tíz percre volt szüksége, hogy megszerezze a vezetést Törökország ellen, amelynek pedig nagy szüksége lett volna a pontokra, merthogy az első két mérkőzését egyaránt elbukta a csoportban. Kevin De Bruyne előbb egy remek csellel átverte a védőjét a tizenhatos előterében, majd nagyon higgadt mozdulattal helyezett a rövid sarokba – a veterán játékosnak ez volt a 200. gólja pályafutása során.



A korai kapott gól után a törökök bátrabban futballoztak, és megvolt a lehetőségük az egyenlítésre, Senne Lammens kapuja azonban érintetlen maradt 45 percnyi játék után.



És hogy De Bruyne esetében az életkor csak egy szám, arról a második félidőben is megbizonyosodhattunk: a 35 éves klasszis a 60. percben – fénykorát idéző módon – a tizenhatoson kívülről ragasztott hatalmas gólt a jobb felső sarokba; Ugurcan Cakir kapus hiába úszott a levegőben, esélye sem volt elérnie a remekül helyezett labdát.



A mérkőzés a 76. percben dőlt el végérvényesen: a 60. percben pályára küldött Romelu Lukaku öt és fél méterről továbbította a labdát a török kapuba.



Ezután újabb gólt már nem látott a liége-i közönség, ám így is maximálisan elégedett lehetett: a belgák megszerezték második győzelmüket a csoportban, a törökök harmadszor is pont nélkül maradtak. 3–0

A B-liga 4. csoportjában az eddig pont nélkül álló Románia sorsa nagyon hamar megpecsételődött Varsóban a lengyelek elleni összecsapáson: a vendégeknél Radu Dragusint már a 22. percben a kiállították, e mellé pedig a lengyelek kaptak egy tizenegyest is, amit a veterán Robert Lewandowski váltott gólra.



Az igazi lengyel henger aztán a második félidőben indult el: Lewandowski a 47. percben megszerezte a második gólját, majd a lengyelek egy öngólnak köszönhetően kerültek háromgólos előnybe. A 62. percben aztán Piotr Zielinski szerezte a negyedik hazai gólt, Jan Bednarek pedig az ötödiket négy perccel később. A romokban lévő román védelem még egyszer kapitulált a hajrában: a 86. percben Lewandowski harmadszor is betalált, és kialakította a 6–0-s végeredményt.



A csoport másik mérkőzésén a gól nélküli első félidő után Svédország Viktor Gyökeres góljával megszerezte a vezetést Bosznia-Hercegovina vendégeként, ám nem tudta elhozni a három pontot, a hazaiak ugyanis a 80. percben Kerim Alajbegovic góljával egyenlítettek – így 1–1-es döntetlennel ért véget a zenicai találkozó.



NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

Belgium–Törökország 3–0 (De Bruyne 10., 60., Lukaku 76.)

Franciaország–Olaszország 1–1 (Olise 55., ill. Bastoni 68.)

Kiállítva: Upamecano (85., Franciaország)



B-LIGA

4. CSOPORT

Lengyelország–Románia 6–0 (Lewandowski 24., 47., 86. – az elsőt 11-esből, Ghita 49. – öngól, Zielinski 62., Bednarek 66.)

Kiállítva: Dragusin (22., Románia)

Bosznia-Hercegovina–Svédország 1–1 (Alajbegovic 80., ill. Gyökeres 61.)