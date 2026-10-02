Nemzeti Sportrádió

A törökök és a románok vesszőfutása is folytatódott a Nemzetek Ligájában

T. Z.T. Z.
2026.10.02. 22:56
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Kevin De Bruyne duplázott Törökország ellen (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Törökörszág NL Belgium
A labdarúgó Nemzetek Ligája A-ligájában Belgium hazai pályán 3–0-ra legyőzte Törökországot, míg a B-ligában Lengyelország 6–0-ra kiütötte Romániát, Svédország pedig 1–1-es döntetlenre végzett Bosznia-Hercegovina vendégeként péntek este. Robert Lewandowski Varsóban három, Kevin De Bruyne Liége-ben két gólt jegyzett.

A belga válogatottnak tíz percre volt szüksége, hogy megszerezze a vezetést Törökország ellen, amelynek pedig nagy szüksége lett volna a pontokra, merthogy az első két mérkőzését egyaránt elbukta a csoportban. Kevin De Bruyne előbb egy remek csellel átverte a védőjét a tizenhatos előterében, majd nagyon higgadt mozdulattal helyezett a rövid sarokba – a veterán játékosnak ez volt a 200. gólja pályafutása során.

A korai kapott gól után a törökök bátrabban futballoztak, és megvolt a lehetőségük az egyenlítésre, Senne Lammens kapuja azonban érintetlen maradt 45 percnyi játék után. 

És hogy De Bruyne esetében az életkor csak egy szám, arról a második félidőben is megbizonyosodhattunk: a 35 éves klasszis a 60. percben – fénykorát idéző módon – a tizenhatoson kívülről ragasztott hatalmas gólt a jobb felső sarokba; Ugurcan Cakir kapus hiába úszott a levegőben, esélye sem volt elérnie a remekül helyezett labdát. 

A mérkőzés a 76. percben dőlt el végérvényesen: a 60. percben pályára küldött Romelu Lukaku öt és fél méterről továbbította a labdát a török kapuba.

Ezután újabb gólt már nem látott a liége-i közönség, ám így is maximálisan elégedett lehetett: a belgák megszerezték második győzelmüket a csoportban, a törökök harmadszor is pont nélkül maradtak. 3–0

A B-liga 4. csoportjában az eddig pont nélkül álló Románia sorsa nagyon hamar megpecsételődött Varsóban a lengyelek elleni összecsapáson: a vendégeknél Radu Dragusint már a 22. percben a kiállították, e mellé pedig a lengyelek kaptak egy tizenegyest is, amit a veterán Robert Lewandowski váltott gólra. 

Az igazi lengyel henger aztán a második félidőben indult el: Lewandowski a 47. percben megszerezte a második gólját, majd a lengyelek egy öngólnak köszönhetően kerültek háromgólos előnybe. A 62. percben aztán Piotr Zielinski szerezte a negyedik hazai gólt, Jan Bednarek pedig az ötödiket négy perccel később. A romokban lévő román védelem még egyszer kapitulált a hajrában: a 86. percben Lewandowski harmadszor is betalált, és kialakította a 6–0-s végeredményt. 

A csoport másik mérkőzésén a gól nélküli első félidő után Svédország Viktor Gyökeres góljával megszerezte a vezetést Bosznia-Hercegovina vendégeként, ám nem tudta elhozni a három pontot, a hazaiak ugyanis a 80. percben Kerim Alajbegovic góljával egyenlítettek – így 1–1-es döntetlennel ért véget a zenicai találkozó. 

NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
A-LIGA 
1. CSOPORT
Belgium–Törökország 3–0 (De Bruyne 10., 60., Lukaku 76.)
Franciaország–Olaszország 1–1 (Olise 55., ill. Bastoni 68.)
Kiállítva: Upamecano (85., Franciaország)

 


B-LIGA
4. CSOPORT
Lengyelország–Románia 6–0 (Lewandowski 24., 47., 86. – az elsőt 11-esből, Ghita 49. – öngól, Zielinski 62., Bednarek 66.)
Kiállítva: Dragusin (22., Románia)
Bosznia-Hercegovina–Svédország 1–1 (Alajbegovic 80., ill. Gyökeres 61.)

 

 

Nemzetek Ligája Törökörszág NL Belgium
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