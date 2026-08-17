Nemzeti Sportrádió

A Bayern München egyelőre hallgat a hétvégi meccsen összeeső Jamal Musialáról

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.17. 12:41
Jamal Musiala rosszul lett a mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
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Bayern München Bundesliga Jamal Musiala
A Bayern München 3–1-re legyőzte az RB Leipziget, és megnyerte a Telekom-kupát. A mérkőzés egyik ijesztő jelenete volt, amikor Jamal Musiala összesett a pályán.

Jamal Musiala a világbajnokság után kisebb műtéten esett át, egy fémlemezt távolítottak el a lábából. A válogatott labdarúgó azóta először lépett pályára, a 69. percben állt be csereként az RB Leipzig ellen.

Musiala a 81. percben gólt szerzett, de nem sokkal később tántorogni kezdett, majd a földre került. Kis idő elteltével jobban lett, és végül a saját lábán hagyta el a játékteret.

A német labdarúgó rosszullétét a 30 Celsius-fok fölötti hőmérséklet okozhatta, emiatt szédült és voltak keringési problémái. Max Eberl sportigazgató nem sokkal később röviden annyit mondott, hogy Musiala jól van, és ez a legfontosabb.

A Bayern München hétfő délig nem adott ki közleményt labdarúgója állapotáról, a SID hírügynökség szerint viszont jól van, és néhány napon belül újra edzhet. Szerdán, a Heidenheim elleni felkészülési mérkőzést még kihagyhatja, de a Dortmund elleni hétvégi Szuperkupa-meccsre már visszatérhet.

 

Bayern München Bundesliga Jamal Musiala
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