Felkészülés: a Bayern München legyőzte a Heidenheimet, de újra aggódhat Musialáért

Utolsó felkészülési mérkőzését vívta a Bayern München a Borussia Dortmund elleni Szuperkupa-meccs előtt. Vincent Kompany a másodosztályba visszazuhant Heidenheim ellen tartalékos felállításban küldte fel a kezdőt, többek között Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz és a szombaton az RB Leipzig elleni meccsen összeeső Jamal Musiala is a kispadon kapott helyet.

Jobban is kezdett a Heidenheim, az ötödik percben Yannick Wagner megszerezte a vezetést, majd a következő bő negyedórában két nagy helyzetet is kihagyott. A 25. percben Felipe Chávez csodálatos szabadrúgásával egyenlített a Bayern, a labda a lécről vágódott a gólvonal mögé. A félidő vége előtt Julian Niehues remek lövésével ismét a Heidenheim szerzett vezetést, majd a második játékrész elején Arijon Ibrahimovic büntetőből ismét döntetlenre módosította az állást.

Kompany a 61. percben küldte be a nagy neveket, így Kane-t, Musialát, Díazt és Olisét is. A német labdarúgó azonban alig nyolc percet töltött a pályán, ugyanis ismét összeesett, s bár a saját lábán hagyta el a játékteret, kicsit zavartnak tűnt.

A hajrá a Bayerné volt, Luis Díaz Olise beadásából megszerezte a 78. percben a vezetést, majd a Bayern Nathaniel Brown lövésével lezárta a meccset. A bajor csapat győzelemmel hangolt a Szuperkupára, de ismét aggódhat Musiala miatt.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Heidenheim (német)–Bayern München (német) 2–4 (2–1)

Bayern: Urbig – Boey (Pavlovic, 61.), Upamecano (Kim Min Dzse, 33., Tah, 61.), Ito, A. Davies (N. Brown, a szünetben; Pavic, 89.) – Sapoko Ndiaye, F. Chávez (Stanisic, 61.) – T. Binder (Olise, 61.), M. Cardozo (L. Díaz, 61.), Mike (Szajbari, 34.; Musiala, 61.; Kiala, 69.) – A. Ibrahimovic (Kane, 61.). Vezetőedző: Vincent Kompany

Gólszerző: Y. Wagner (5.), Niehues (44.), ill. F. Chávez (25.), A. Ibrahimovic (47. – 11-esből), L. Díaz (78.), N. Brown (83.)