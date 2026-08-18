Nemzeti Sportrádió

Jamal Musiala ismét összeesett a pályán

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.18. 19:40
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Bayern München Heidenheim Jamal Musiala
Ijesztő jelenet a Heidenheim–Bayern München felkészülési mérkőzésen: néhány perccel azután, hogy Jamal Musiala pályára lépett, összeesett a pályán – ahogy néhány nappal korábban az RB Leipzig elleni tesztmeccsen is.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Jamal Musiala az RB Leipzig elleni hétvégi mérkőzésen összeesett a pályán. A Bayern München nem adott ki közleményt az esetről, a SID hírügynökség pedig arról számolt be, hogy vélhetően nincs súlyos baj.

A hírügynökség arról is írt, hogy a Heidenheim elleni felkészülési meccsen nem lesz ott a pályán a válogatott játékos, de a Dortmund elleni Szuperkupa-mérkőzésen már igen. Ennek ellentmondott, hogy Vincent Kompany mégis nevezte a keddi tesztmeccsre, ott ült a kispadon.

Musiala többekkel együtt a 61. percben állt be, de hat perccel később mindenféle külső hatás nélkül ismét a földre került. A támadó középpályást ápolták, majd a fizioterapeuta segítségével a saját lábán elhagyta a pályát, a Bild beszámolója szerint kábultnak tűnt. A 69. percben a 17 éves Cassiano Kiala állt be helyette.

A Bayern 4–2-es győzelmet aratott idegenben.

 

Bayern München Heidenheim Jamal Musiala
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