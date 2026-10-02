Nemzeti Sportrádió

Értékelje a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak Grúzia ellen nyújtott teljesítményét!

R. P.R. P.
2026.10.02. 22:45
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Fotó: Török Attila
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Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia magyar válogatott
Mint beszámoltunk róla, a magyar válogatott 1–0-ra legyőzte Grúziát a labdarúgó Nemzetek Ligájában. Olvasóinkat arra kérjük, hogy osztályozzák a magyar játékosokat. A listában azok szerepelnek, akik kezdőként vagy a 70. perc előtt léptek pályára.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, W. Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Tóth Alex (Vitális, 57.) – Tóth Milán (Bárány, 57.), Szoboszlai (Szűcs T., 80.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Lukács D. (Jurek, 80.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egoian (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernandze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
Gólszerző: Kerkez (35.)
Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)

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Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia magyar válogatott
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