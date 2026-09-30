A Bayern és a Barca kontrollálja leginkább a meccseit; az NB I-ben nem tartják a lépést a Fradival

A CIES 555. heti jelentésében 68 liga csapatait rangsorolta 27 teljesítménymutató alapján, az Impect adatait felhasználva. A mutató többek között a védekezésben kifejtett nyomást, a labdakihozatalokkal elért kontrollt, valamint a támadóharmadban való csapatszintű jelenlétet veszi figyelembe.

A Bayern München és a Barcelona mögött a norvég Bodö/Glimt, a portugál Braga, valamint a Bajnokok Ligája címvédője, a Paris Saint-Germain szerepel az első ötben.

A Premier League-ben a Manchester City áll az élen a Tottenham és az Arsenal előtt.

Érdekesség, hogy a tabella negyedik helyén álló Brentford a rangsor második felében található, ami a CIES szerint kevésbé domináns, inkább opportunista játékfelfogást tükröz.

A spanyol élvonalban José Mourinho Real Madridja csak az ötödik helyen szerepel a meccsek tempóját leginkább diktáló csapatok között.

Az NB I-et figyelembe véve a Ferencváros nagy előnnyel vezet, a zöld-fehéreket az MTK Budapest és a Nyíregyháza Spartacus követi a rangsorban.