A CR-ügy nem zavarta meg a portugálokat, Dániában is begyűjtötték a három pontot
Szerda óta Cristiano Ronaldo (elhagyta a portugál válogatott összetartását, s lehet, többé nem lép pályára nemzeti színekben) ügye tartja lázban a világ sportsajtóját és természetesen Portugáliát is, de a nemzeti csapat tagjainak a dánok elleni mérkőzésre kellett koncentrálniuk. Ezzel úgy tűnt, nincs is gondjuk, mivel hamar megszerezték a vezetést. Másodpercekkel azután, hogy Goncalo Ramos még csak a kapufát találta el, Joao Cancelo hét méterről löbbölte a labdát a kapuba. Tíz perc múlva egyenlítettek a hazaiak, Mikkel Damsgaard 14 méterről tekert a kapu bal oldalába, azonban három percig sem maradt döntetlen az állás, Goncalo Ramos ugyanis kihasználta a ziccerét.
Nem adták fel a dánok, másodszor is egalizáltak – a második félidő elején Rasmus Höjlund is értékesítette a maga ziccerét. A vendégek viszont harmadszor is megszerezték a vezetést, Bruno Fernandes pazar beadásából Vitinha hét méterről a jobb alsóba fejelt, a 46. meccsén az első gólját szerezve a válogatottban. A hajrában a portugálok le is zárták a mérkőzést, Diogo Dalot adott középre, Joao Félix pedig 11 méterről a kapuba lőtt. Portugália három forduló után is százszázalékos, előnye hat pont a három riválisa előtt. 2–4
A csoport másik mérkőzésén a norvégok kerültek előnybe, Oscar Bobb hat méterről helyezett a bal alsóba Martin Ödegaard kiugratása után. A nullapontos Wales azonban megszerezte első gólját a mostani kiírásban, Dan James az ötösön belülről talált be Sorba Thomas centerezéséből. A második félidő borzasztóan kezdődött az északiak számára, az első percben Torbjörn Heggem gólhelyzetben szabálytalankodott, és a kiállítás sorsára jutott. Ráadásul a szabadrúgásból gólt kapott csapata, Neco Williams 19 méterről kilőtte a jobb alsót. Bár a döntetlen igazságosabb lett volna, a norvégok nem tudtak egyenlíteni, így továbbra is három pontjuk van, akárcsak a walesieknek és a dánoknak. 2–1
NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
A-LIGA
4. CSOPORT
Dánia–Portugália 2–4 (Damsgaard 23., Höjlund 53., ill. Cancelo 13., G. Ramos 26., Vitinha 67., Joao Félix 87.)
Wales–Norvégia 2–1 (D. James 38., N. Williams 48., ill. Bobb 11.)
Kiállítva: Heggem (46., Norvégia)
D-LIGA
1. CSOPORT
Málta–Gibraltár 1–1 (Mbong 53., ill. Scanlon 61.)
2. CSOPORT
Azerbajdzsán–Liechtenstein 0–0