A CR-ügy nem zavarta meg a portugálokat, Dániában is begyűjtötték a három pontot

Szerda óta Cristiano Ronaldo (elhagyta a portugál válogatott összetartását, s lehet, többé nem lép pályára nemzeti színekben) ügye tartja lázban a világ sportsajtóját és természetesen Portugáliát is, de a nemzeti csapat tagjainak a dánok elleni mérkőzésre kellett koncentrálniuk. Ezzel úgy tűnt, nincs is gondjuk, mivel hamar megszerezték a vezetést. Másodpercekkel azután, hogy Goncalo Ramos még csak a kapufát találta el, Joao Cancelo hét méterről löbbölte a labdát a kapuba. Tíz perc múlva egyenlítettek a hazaiak, Mikkel Damsgaard 14 méterről tekert a kapu bal oldalába, azonban három percig sem maradt döntetlen az állás, Goncalo Ramos ugyanis kihasználta a ziccerét.

Nem adták fel a dánok, másodszor is egalizáltak – a második félidő elején Rasmus Höjlund is értékesítette a maga ziccerét. A vendégek viszont harmadszor is megszerezték a vezetést, Bruno Fernandes pazar beadásából Vitinha hét méterről a jobb alsóba fejelt, a 46. meccsén az első gólját szerezve a válogatottban. A hajrában a portugálok le is zárták a mérkőzést, Diogo Dalot adott középre, Joao Félix pedig 11 méterről a kapuba lőtt. Portugália három forduló után is százszázalékos, előnye hat pont a három riválisa előtt. 2–4