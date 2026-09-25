Nemzetek Ligája: Havertz és Musiala számára is véget ért az első szakasz

Az angol bajnok Arsenalnál légióskodó Havertz rúgást kapott a lábára a hollandok elleni, 1–1-re végződő csütörtöki összecsapáson, míg a mérkőzést kihagyó Jamal Musiala combizomhúzódással küszködik.
Klopp 44 játékost hívott meg a német válogatott négy mérkőzésére, és a keretet kétfelé osztotta, az „első csapatra” az amszterdami összecsapás után vasárnap a görögök várnak – a két sérülés nyomán Florian Wirtz és Jonathan Burkardt került be. A másik – a fennmaradó húsz játékosból és az első csoportból átvett néhány labdarúgóból álló – keret jövő csütörtökön hazai pályán Szerbia, majd vasárnap pedig Görögország csapatával játszik.
NEMZETEK LIGÁJA
A-LIGA, 2. CSOPORT
1. FORDULÓ
HOLLANDIA–NÉMETORSZÁG 1–1 (0–1)
Amszterdam, Johan Cruijff Arena. Vezette: A. Hernández (spanyol)
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, Q. Timber (Veerman, 57.), Reijnders (Til, 83.) – Summerville (R. van Bommel, 83.), Brobbey (Meerdink, 35.), Gakpo. Szövetségi kapitány: Xavi Hernández
NÉMETORSZÁG: Ter Stegen – Treu, N. Schlotterbeck, Tah, N. Brown – Kimmich, Amiri (Engelhardt, 80.), F. Nmecha (Stach, 64.) – Adeyemi (Gnabry, 80.), Havertz (Ebnoutalib, 30.), Schade (Führich, 64.). Szövetségi kapitány: Jürgen Klopp
Gólszerző: Gakpo (90+2.), ill. F. Nmecha (32.)