Nemzetek Ligája: Havertz és Musiala számára is véget ért az első szakasz

Klopp 44 játékost hívott meg a német válogatott négy mérkőzésére, és a keretet kétfelé osztotta, az „első csapatra” az amszterdami összecsapás után vasárnap a görögök várnak – a két sérülés nyomán Florian Wirtz és Jonathan Burkardt került be. A másik – a fennmaradó húsz játékosból és az első csoportból átvett néhány labdarúgóból álló – keret jövő csütörtökön hazai pályán Szerbia, majd vasárnap pedig Görögország csapatával játszik.

NEMZETEK LIGÁJA

A-LIGA, 2. CSOPORT

1. FORDULÓ

HOLLANDIA–NÉMETORSZÁG 1–1 (0–1)

Amszterdam, Johan Cruijff Arena. Vezette: A. Hernández (spanyol)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, Q. Timber (Veerman, 57.), Reijnders (Til, 83.) – Summerville (R. van Bommel, 83.), Brobbey (Meerdink, 35.), Gakpo. Szövetségi kapitány: Xavi Hernández

NÉMETORSZÁG: Ter Stegen – Treu, N. Schlotterbeck, Tah, N. Brown – Kimmich, Amiri (Engelhardt, 80.), F. Nmecha (Stach, 64.) – Adeyemi (Gnabry, 80.), Havertz (Ebnoutalib, 30.), Schade (Führich, 64.). Szövetségi kapitány: Jürgen Klopp

Gólszerző: Gakpo (90+2.), ill. F. Nmecha (32.)