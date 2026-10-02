Preisinger Sándort lenyűgözte Szoboszlai játéka a grúzok ellen
„Úgy látszik, a Mister nyerni akar, hiszen olyan középpályát rakott fel, ahol mindenki játssza a futballt. Ezúttal is igazi center nélkül állunk fel, ugyanakkor Tóth Milán volt a játékosom, nagyon agilis, gólra törő labdarúgó, biztos vagyok benne, senkitől sem fog «becsokizni»” – mondta Preisinger Sándor a Nemzeti Sportnak.
„Agresszíven, jól kezdett a magyar csapat, örömmel látom, hogy labdavesztés után azonnal visszatámadunk. Talán több kockázatvállalásra lenne szükség, itt vagyunk folyamatosan a grúzok kapuja előtt, ha kicsit rámenősebbek vagyunk, jöhetnek a helyzetek” – értékelés az első negyedóra után.
„Szoboszlai Dominik minden labdaérintése nagy élmény. Továbbra is nagyon jó helyeken szerzünk labdát, folyamatosan itt vagyunk az ellenfél kapuja előtt, bízom benne, hogy a vezető gól felszabadítja azokat a gátlásokat, amelyek eddig néhány labdarúgóban benne voltak” – mondta Preisinger az első félidő hajrájában.
„Nagyon jól működik a középső zónás védekezésünk, teljesen megérdemelten vezetünk. Lukács Dánielt elöl egy kicsit halványabbnak érzem, el tudnám képzelni, hogy a paksiak támadóját Szalai Józsefet becserélje a kapitány. Úgy érzem, jó döntés lenne” – értékelés az első félidő után.
„A két szélén gyengébbnek érzem a csapatot, Lukács Dániel és Nagy Zsolt is inkább csak védekezik már. Olyan, mintha inkább az eredményt akarnánk tartani, semmint újabb gólt szerezni és ez azért még rejthet veszélyeket magában” – így értékelt Preisinger a második félidő közepén.
„Rendkívül szervezett, fegyelmezett magyar válogatottat láthattunk ma, nem kérdés, megérdemelt a győzelem. Azért látni kell azt is, a második félidei visszafogottabb játék sok esetben megbosszulja magát, ezúttal szerencsére nem így lett. A lényeg a három pont, bízom benne, hétfőn sikerül újabb hármat hozzátenni” – Preisinger a lefújás után.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Lukács D. (Jurek, 80.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Tóth M. (Bárány, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egoian (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
Gólszerző: Kerkez (35.)
Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)