A Bodö a szünetben kapust cserélt, majd öt gólt kapott a Bayern München vendégeként

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég) 5–0 (0–0)

München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: Obrenovic (szlovén)

Bayern München: Neuer – Laimer (Stanisic, 65.), Upamecano, Tah, A. Davies (H. Ito, 80.) – Pavlovic, Kimmich (Bischof, 80.) – Olise, Musiala (Szaibari, 65.), L. Díaz (Karl, 80.) – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

Bodö/Glimt: Haikin (Lund, a szünetben) – Sjövold, V. Nielsen, Björtuft, Björkan (Määttä, 80.) – Kitolano (Saltnes, 71.), Berg, Fet (Hauge, 65.) – Auklend, Helmersen (Brynhildsen, 80.), Blomberg. Vezetőedző: Kjetil Knutsen

Gólszerző: Muisala (47.), Kane (61.), A. Davies (77.), Olise (83., 90+2.)

Kiállítva: Björtuft (87.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bayern München az első félidőben, ahogy várható volt, nagy fölényben játszott a Bodö elleni BL-nyitányon. A 72 százalékos labdabirtoklás és a 11 lövés ellenére az első félidőben a Bayern tudománya rendre elfogyott a norvégok kapuja előtt. A meccs elején Luis Díaznak ugyan volt egy közeli fejes, azt követően viszont jobbára a tizenhatoson kívülről tudtak csak próbálkozni a bajorok.

Igaz, Joshua Kimmich távoli lövése révén így is eltalálta a Bayern a kapufát. Azonkívül az első félidő végén Kimmichnek volt még egy lövése, amit az orosz-norvég állampolgárságú Nikita Haikin kapus úgy védett, hogy beszorította a labdát a lába közé a gólvonalon állva. Csakhogy olyan erős volt a lövés, hogy a kapus megsérült, és a szünetben le is kellett cserélni.

A második félidőre beállt Julian Lund, de még labdába sem tudott érni, amikor a 47. percben gyönyörű Jamal Musiala-lövéssel megszerezte a Bayern a vezetést. Ez volt a müncheniek 900. találata a BEK/BL-történetében, a Bayern a második csapat a Real Madrid után, amelyik elérte ezt a mérföldkőt.

Nem a norvégok cserekapusán múlt azonban, hogy a folytatásban már futószalagon jöttek az újabb hazai helyzetek és gólok. Harry Kane fejjel talált be, majd egy lecsorgó labdából Anthony Davies lőtt nagy gólt, a hajrában pedig Michael Olise duplázott (előbb a léc alá, másodszor a jobb felsőbe bombázott).

A BL új idényét tehát győzelemmel kezdő Bayern így őrzi 13 éves hazai veretlenségét a főtáblán (ez idő alatt 39 meccsen 37. alkalommal győzött két döntetlen mellett), a Bodö pedig 18 veretlen tétmeccs után először szenvedett vereséget. 5–0