Három gólt lőtt az első félidőben a Bayern München az Union Berlin ellen

A német Bundesliga 4. fordulójában a Bayern München az Union Berlint fogadja – ÉLŐBEN AZ NSO-N!
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
Bayern München–Union Berlin 3–0 (3–0) – ÉLŐBEN AZ NSO-N!
München, Allianz Arena. V: Brand
Bayern München: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Luis Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
A kispadon: Urbig (k.), N. Brown, Ito, Kim Min Dzse, Bischof, Karl, S. Diaye, Gnabry, Szaibari
1. FC Union Berlin: Rönnow – Trimmel, Querfeld, Uduokhai, Rothe – R. Khedira, Haberer, Aebischer, Schäfer, Jong Vu Jong – Latte Lath. Vezetőedző: Mauro Lustrinelli
A kispadon: Raab (k.), Köhn, Van den Bosch, Imeri, Kemlein, Skarke, Skov, Burcu, Ljubicsics
Gólszerző: Musiala (18.), Kane (39. – 11-esből), Olise (43.)
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