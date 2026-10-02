A történelem nem ismétli magát, de néha rímel: 1–1-es döntetlen és kiállítás a francia-olaszon

Telt ház és parádés hangulat fogadta Zinédine Zidane válogatottját Párizsban, amely hibátlanul állt az első két fordulót követően, míg az olaszok a törökök kiütésével feledtették a Belgiumtól kapott pofont.

A találkozó remek iramban kezdődött, s az első komolyabb helyzet a vendégek előtt adódott, de Kayode hiába hozta ajtó-ablak helyzetbe Keant, a Como csatára közvetlen közelről Maignanba lőtte a ziccert. A franciák válasza a játékrész derekán érkezett, Doué beadása Tonali lábán gellert kapva hullott a keresztlécre. A folytatásban a franciák nem igazán találták az ellenszert az olaszok védelmére, akik viszont kontrából rendre veszélyesek tudtak lenni, sőt, Moise Kean a szünet előtt gólt is szerzett, de les miatt nem adták meg a találatot.

A fordulás után óriási francia helyzettel robbant be a második játékrész, de előbb Doué ravasz átlövését, majd Dembélé ismétlését is védeni tudta Donnarumma. Néhány perccel később ismét az olasz kapusnak volt dolga, ezúttal Olise tekerését kellett hárítania. Az 55. percben aztán már ő sem tudott segíteni: egy 20 méteres szabadrúgást Cherki legurított Michael Olisének, aki irgalmatlan erővel ágyúzott a bal felső sarokba – a labda a keresztlécről pattant a hálóba, szépségdíjas gól!

A találat nem roggyantotta meg az olaszokat, akik ezt követően is bátran játszottak, s ennek meg is lett az eredménye. A 68. percben a franciák nagy nyomás alatt próbálták kihozni a labdát a saját térfelükről, amikor a kaputól úgy 25 méterre Da Cunhát elválasztotta a labdától Alessandro Bastoni, majd a 16-os előteréből előtte a kapuból kirontó Maignan és a mögötte biztosító Jacquet mellett a hálóba helyezett.

A folytatásban sem unatkoztak a nézők, előbb Rabiot tornáztatta meg Donnarummát, majd Kean fejesét tolta a lécre Maignan. A végjátékban Camavinga bombája adott pluszmunkát Donnarummának, majd Dayot Upamecano kapta meg a második sárga lapját. Ezzel együtt az emberhátrányba kerülő franciák nyerhették volna meg a meccset, de a második Camavinga–Donnarumma csatát is az olasz kapus nyerte meg, így maradt a közönségszórakoztató, a húsz évvel ezelőtti vb-döntőt figyelembe véve igencsak „ismerős” döntetlen. 1–1

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

Franciaország–Olaszország 1–1 (Olise 55., ill. Bastoni 68.)

Kiállítva: Upamecano (Franciaország, 85.)