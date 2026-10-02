Szoboszlai és Kerkez volt a mieink legjobbja – NS-értékelés

Tóth Balázs 6

Az áldott emlékű FTC-, MTK- és persze hajdani válogatott kapus, Zsiborás Gábor mondta anno, a posztjukon egyetlen védés is érhetne a lapunknál 10-es osztályzatot, ha az a hárítás kell(ett) a csapat fontos győzelméhez. Nos, utódjának két élesen belőtt labdát kellett vetődve megfognia, talán „Zsiga” is elfogadná ezt a 6-ost...

Osváth Attila 6

Hvicsa Kvaracheliát kellett féken tartania, a látottak alapján nem nagyon izgult emiatt, felbukkant még a bal oldalon is, ha ott volt szükség becsúszásra, s ez a lelkesedés hordozott némi veszélyt is, mert a grúzok csapatkapitánya láthatóan arra várt, majd egyszer elszabadul a labdával, és akkor... Nos, nem volt akkor, a Fradi-védő volt a jobb!

Willi Orbán 6

Giorgi Mikautadze ijesztette meg a rutinos hátvédet, ugyanis a grúz hirtelen ötlettől vezérelve kapásból kapura belsőzte az egyik beadás után középre suhanó labdát – na, ez mutatta meg, hogy egy középső védőnek keserves a szerepe, mert a koncentrációja soha nem hagyhat ki. Voltak apróbb megingások, de ezek nem voltak vészesek.

Csinger Márk 6

A posztját hajlamosak vagyunk „felmatricázni” azzal, hogy itt bizony roppant statikus a játék, s az is egyszerű, amit várnak tőle, de egy nagy blokkolás mellett egy beadás, s egy „majdemhelyzet” mutatta, van, illetve lehet(ne) még benne másféle spiritusz is.

Kerkez Milos 7

Az északírek elleni értékelésben az volt a gondunk, bajunk, kritikánk, hogy túlfoglalkoztatják. Nos, most erről szó nem volt – sőt! Olyan szépen „elaludt” a grúz védelem jobb oldala, hogy a balhátvéd príma fejessel szerzett győztes gólt – mi több, ez volt az első válogatottbéli találata! Üröm az örömben: két sárga lapja miatt nem játszhat hétfőn az ukránok ellen.

Schäfer András 6

Egy betű (a „C”) lemaradt a mezfeliratáról, de minden más szinte hibátlan volt a kezdés után: négyből három, támadást építő átadása jó volt, három párharcot nyert három labdaszerzés mellett – a futball matematikusai szeretik az ilyen triplákat, s ha leírjuk, akkor nyilván a focirajongók is. A második félidőben is hasznosan játszott.

Tóth Alex 5

Öt perc alatt öt apró, de „viharos” megmozdulás – na, ennyi elég volt ahhoz, hogy kiderüljön, a középpálya centrumához közel fürge játékost kell beállítani. A gond az volt, hogy öt perc intenzív futás, passzolás után jelentősen csillapodott ez a „vihar”... A játékán nagyon látszik, hogy nincs elég meccs a lábában – az akarata, a küzdőszelleme a régi.

Lukács Dániel 6

Ahogyan Nagy Zsolt, úgy a Puskás Akadémia másik támadója is remekelt az előkészítő munkában, hiszen Kerkez Milos fejes gólja előtt ő kanyarította középre a labdát, mégpedig remekül. Sokat futott, talán a lelátóról nem is lehetett lemérni, hogy mennyit küzdött, s volt egy jó beadása Schäfer András felé is.

Szoboszlai Dominik 7

Két „ficánkolósabb” játékossal az oldalán, s előtte, jobban érvényesülhetett a játéksebessége is. Az első félidő 25. percéig volt két lövése, azaz (végre!) benne volt a levegőben, hogy a labdával megtalálja a megfelelő légifolyosót – na, a második félidőben ment is a bal felső sarok felé a labda, bravúr kellett a védéshez... Bár Kerkez Milos fejes gólja kellett a győzelemhez, de a csapatkapitány hozta a legjobb formáját, s ő volt a meccs ásza.

Nagy Zsolt 6

Na, erről szól a történet: egy csatárnak olykor egyetlen mozdulata döntő momentum lehet (a legjobb persze az, amikor gólt szerez), de a felcsútiak támadója a vezető gól előtti labdaszerzésével alkotott nagyot az első félidőben. A rutinja sokat ért, és Kerkez Milos is sokat köszönhet annak, hogy a Puskás Akadémia szélsője játszott előtte.

Tóth Milán 5

Ha az északírek ellen az volt a hiányérzet, hogy nincs lekészítő játékosa a válogatottnak, akkor a Vasas-támadó középre vonása jó ötletnek tűnt, benne van grundcsibészség, plusz nagyon látványosan tud esni (szabadrúgásügyben pedig az ilyesmi jól jön). A második félidőben volt két ígéretesnek tűnő megindulása, úgy látszott, belelendült, de aztán lecserélték.

Csereként pályára lépett

Bárány Donát (5) lépett pályára az 57. percben Tóth Milán helyett, s bebizonyosodott, ő remek alkat a „grúzbirkózásra”.

Vitális Milán (6) Tóth Alexet váltotta, szintúgy az 57. percben, és ismét picit „mélyebben” kellett futballoznia, viszont volt egy ravasz labdaszerzése, s akkor megindulhatott úgy, ahogy tőle még az ETO-s korszakban megszokhatta a meccset néző ember.

Tóth Rajmund (–) is beállt, így leírható, hogy a magyar keret összes Tóth vezetéknevű játékosának stoplisa szántotta a Puskás Aréna gyepét pénteken este.

Jurek Gábor (–) tíz percet kapott, s pár csellel, megindulással vétette észre magát.

Szűcs Tamás (–) – meglepetésre... – a kifejezetten agilisan, jól futballozó Szobosz­lai Dominik helyett állt be, de ezt magyarázhatta, ha a csapatkapitány sárga lapot kapott volna, akkor Kerkez Milos mellett ő sem játszhat az ukránok ellen hétfőn.

A játékvezető:

Szrdjan Jovanovics 8 (szerb)

A meccsbeharangozás során azt írtuk róla, hogy szigorú futballbíró, ehhez képest elég sokat „kerepeltek” neki a pályán a játékosok a találkozó elején. Aztán elcsitultak a reklamáló hangok, s összességében jól kézben tartotta a meccset.

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 2. CSOPORT

3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)

Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, W. Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Tóth A. (Vitális, 57.) – Tóth M. (Bárány, 57.), Szoboszlai (Szűcs T., 80.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Lukács D. (Jurek, 80.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egoian (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

Gólszerző: Kerkez (35.)

Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)

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