„Nekem mindegy, hogyan, a gól az gól!” – véli Kerkez, aki különös dicséretet kapott Szoboszlaitól

Kerkez Milos, a győztes gól szerzője magyarul nyilatkozott az M4 Sportnak: „Hála istennek összejött az első gólom a válogatottban, nagyon boldog vagyok! A legfontosabb, hogy mindenki keményen küzdött, jól is védekeztünk. Büszke vagyok! Gyorsan járattuk a labdát, odaléptünk bármikor, sokat futottunk, és megvan a három pont. Hogy fejesből találtam be? Nekem mindegy, a gól az gól! Nem beszélek jól magyarul, de próbálkozom, továbbra is tanulom. Remélem, egy-két év, s még jobban fog menni.”



Nagy Zsolt, akinek volt fontos mentése és szerzett labdája is: „Csodálatos érzés ez. Remélem, mindenki boldog, aki kijött! Valahogy előre éreztem, hogy ez a mi napunk lesz. A grúz csapat beletett mindent, de úgy érzem, ma végre a szerencse is mellénk állt. A magyar címert méltósággal viseltük ma. Bírtam volna még ma tovább is, ha száz percig megy a meccs, akkor is. Nagyon boldog vagyok, hogy győztes meccsen tértem vissza.”



Szoboszlai Dominik, aki nyolc kulcspasszal zárta a meccset: „Megvoltak a helyzeteink, a szünetben az egyik szemem sírt, a másik nevetett, mert elképesztőek voltunk, nem eggyel kellett volna vezetnünk, de azért azzal is boldog voltam. Ez a küzdőszellem, ami kell! Kerkez fejes gólja lett volna a legutolsó dolog, amire számítok, de nagyon örültem! Lehet, nem a legélesebb kés a fiókban, de mindig a szívét-lelkét kiteszi. Ha így nyersz eggyel, azt nem kell megmagyarázni, ez kell mindenkitől!”

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 2. CSOPORT

3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)

Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Tóth A. (Vitális, 57.) – Tóth M. (Bárány, 57.), Szoboszlai (Szűcs T., 80.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Lukács D. (Jurek, 80.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egoian (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernandze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

Gólszerző: Kerkez (35.)

Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)