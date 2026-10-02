„Nekem mindegy, hogyan, a gól az gól!” – véli Kerkez, aki különös dicséretet kapott Szoboszlaitól
Kerkez Milos, a győztes gól szerzője magyarul nyilatkozott az M4 Sportnak: „Hála istennek összejött az első gólom a válogatottban, nagyon boldog vagyok! A legfontosabb, hogy mindenki keményen küzdött, jól is védekeztünk. Büszke vagyok! Gyorsan járattuk a labdát, odaléptünk bármikor, sokat futottunk, és megvan a három pont. Hogy fejesből találtam be? Nekem mindegy, a gól az gól! Nem beszélek jól magyarul, de próbálkozom, továbbra is tanulom. Remélem, egy-két év, s még jobban fog menni.”
Nagy Zsolt, akinek volt fontos mentése és szerzett labdája is: „Csodálatos érzés ez. Remélem, mindenki boldog, aki kijött! Valahogy előre éreztem, hogy ez a mi napunk lesz. A grúz csapat beletett mindent, de úgy érzem, ma végre a szerencse is mellénk állt. A magyar címert méltósággal viseltük ma. Bírtam volna még ma tovább is, ha száz percig megy a meccs, akkor is. Nagyon boldog vagyok, hogy győztes meccsen tértem vissza.”
Szoboszlai Dominik, aki nyolc kulcspasszal zárta a meccset: „Megvoltak a helyzeteink, a szünetben az egyik szemem sírt, a másik nevetett, mert elképesztőek voltunk, nem eggyel kellett volna vezetnünk, de azért azzal is boldog voltam. Ez a küzdőszellem, ami kell! Kerkez fejes gólja lett volna a legutolsó dolog, amire számítok, de nagyon örültem! Lehet, nem a legélesebb kés a fiókban, de mindig a szívét-lelkét kiteszi. Ha így nyersz eggyel, azt nem kell megmagyarázni, ez kell mindenkitől!”
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Tóth A. (Vitális, 57.) – Tóth M. (Bárány, 57.), Szoboszlai (Szűcs T., 80.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Lukács D. (Jurek, 80.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egoian (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernandze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
Gólszerző: Kerkez (35.)
Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)
Ez már valami! Négy év után újra hazai győzelem az NL-ben, Kerkez góljával nyertünk a grúzok ellen
A csoport másik mérkőzésén
Ukrajna–Észak-Írország 0–3
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A GRÚZOK ELLEN
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)
A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE A MIEINK ELLEN
Kapusok: Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia), Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Davit Kereszelidze (Dila Gori)
Védők: Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Lasa Dvali (CSZKA 1948 – Oroszország), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország)
Középpályások: Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Szaba Lobzsanidze (Real Salt Lake – Egyeslt Államok), Otar Kiteisvili (Sturm Graz – Ausztria), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Gizo Mamageisvili (Sturm Graz – Ausztria), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaisi), Irakli Egoian (Excelsior – Hollandia)
Támadók: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Hvicsa Kvarachelia (Paris Saint-Germain – Franciaország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (1. FC Heidenheim – Németország)
Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze