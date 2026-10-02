Gálázott a Veszprém és a DEAC a futsal NB I-ben
Három mérkőzést rendeztek pénteken a futsal NB I 7. fordulójában.
FUTSAL
FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ
Veszprém–Aramis SE 7–2
Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu 3–0
H.O.P.E. Futsal–DEAC 1–4
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