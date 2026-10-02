Nemzeti Sportrádió

Gálázott a Veszprém és a DEAC a futsal NB I-ben

M. B.M. B.
2026.10.02. 23:33
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Fotó: FB/Vehir.hu Futsal Veszprém
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Vehir.hu Futsal Veszprém HOPE futsal H.O.P.E. Futsal Aramis SE Berettyóújfalu futsal NB I Magyar Futsal Akadémia DEAC futsal
Három mérkőzést rendeztek pénteken a futsal NB I 7. fordulójában.

FUTSAL 
FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ
Veszprém–Aramis SE 7–2
Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu 3–0
H.O.P.E. Futsal–DEAC 1–4

Vehir.hu Futsal Veszprém HOPE futsal H.O.P.E. Futsal Aramis SE Berettyóújfalu futsal NB I Magyar Futsal Akadémia DEAC futsal
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