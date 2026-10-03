Aspinall rekordátlaggal jutott be az elődöntőbe a darts World Grand Prix-n

Aspinall két szett után 109.78-as körátlagon állt, ami sima beszállós játékban is nagyon magas, dupla beszállós rendszerben meg egészen extraklaszsis szint. Joyce remek játékos, de ezen a meccsen nem sok esélye volt. A harmadik szett döntő legig ment, de Joyce nem tudott élni a lehetőséggel. Aspinall 3:0-val hozta ezt a csatát, 105.15-ös átlaggal, ami a Grand Prix történetében, három nyert szettre menő meccsen rekord, minden meccset figyelembe véve a negyedik legmagasabb.

A walesiek rangadóján eleinte úgy tűnt, hogy Jonny Clayton simán nyer, hiszen megnyerte az első két szettet. Azonban a folytatásban Price játéka alaposan feljavult, és egyenlített. Aztán a döntő szett megint Claytonnak állt az első két leg megnyerésével, de ezután jött Price mesterhármasa, és így egy igen izgalmas csata végén Price örülhetett.

James Wade nagyon nyomja az utóbbi időszakban, és ez a Gian van Veen elleni csatájában is látszódott. A harmadikként kiemelt hollandnak nem ment annyira, de így is meglepő, hogy az angol simán, 3:0-ra győzött.

Legutolsóként Luke Humphries jutott be az elődöntőbe Niels Zonneveld legyőzésével. Érdekesség, hogy századra ugyanazt az átlagot dobták (85.91), de a szettekben a korábbi világbajnok angol egyet sem engedett át.

PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

Negyeddöntő

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)

Nathan Aspinall (angol, 16., 105.15)–Ryan Joyce (angol, 86.36) 3:0

Gerwyn Price (walesi, 4., 91.08)–Jonny Clayton (walesi, 5.. 82.25) 3:2

Luke Humphries (angol, 2., 85.91)–Niels Zonneveld (holland, 85.91) 3:0

Gian van Veen (holland, 3., 81.56)–James Wade (angol, 6., 96.71) 0:3