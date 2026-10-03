Nemzeti Sportrádió

Csányi Sándor Telkiben erősítette meg Marco Rossit a bizalmáról

CS. M.CS. M.
2026.10.03. 00:08
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Fotó: Török Attila
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Csányi Sándor Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott Marco Rossi
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott péntek este megszerezte az első győzelmét a Nemzetek Ligája mostani sorozatában: a 3. fordulóban 1–0-ra megverte Grúziát a Puskás Arénában.

„Szeretném megköszönni elnök úrnak, hogy kijött Telkibe, hogy megerősítse felém a bizalmát, s az általam munkába vetett hitét” – mondta Marco Rossi Csányi Sándorról, az MLSZ elnökéről.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Lukács D. (Jurek, 80.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Tóth M. (Bárány, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egoian (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
Gólszerző: Kerkez (35.)
Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)

ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!

A csoport másik mérkőzésén
Ukrajna–Észak-Írország 0–3 (C. Brown 9., 61., Price 22.)

ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A GRÚZOK ELLEN 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

 A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE A MIEINK ELLEN 
Kapusok: Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia), Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Davit Kereszelidze (Dila Gori)
Védők: Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Lasa Dvali (CSZKA 1948 – Oroszország), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország)
Középpályások: Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Szaba Lobzsanidze (Real Salt Lake – Egyeslt Államok), Otar Kiteisvili (Sturm Graz – Ausztria), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Gizo Mamageisvili (Sturm Graz – Ausztria), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaisi), Irakli Egoian (Excelsior – Hollandia)
Támadók: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Hvicsa Kvarachelia (Paris Saint-Germain – Franciaország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (1. FC Heidenheim – Németország)
Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

 

Csányi Sándor Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott Marco Rossi
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