Harry Kane nem zárja ki, hogy az NFL-ben folytassa

A 33 éves csatár már korábban jelezte érdeklődését a golf és az amerikaifutball iránt, bár hangsúlyozta azt is, hogy az esetleges tengerentúli költözése még évek kérdése.

Kane szerint az is elképzelhető, hogy labdarúgó karrierje utolsó éveire az MLS-be igazol, és akkor akár párhuzamosan szerepet vállalhatna az NFL-ben.

„Ez olyasmi, amit komolyabban is megvizsgálok majd – mondta Kane az angol válogatott edzőtáborában. Minden attól függ, hogyan alakul a pályafutásom a következő öt-hat évben. Az NFL sokkal reálisabb lehetőség, mint a golf, fogalmazzunk így.”

A Bayern München csatára szerint a 11-es rúgásoknál szerzett tapasztalata előnyt jelentene az NFL-ben rúgójátékosként, igaz, a sportágváltás – véleménye szerint – így is komoly felkészülést igényelne.

„Rúgok büntetőket, a lelki nyomás és a technika is nagyon hasonló lenne – tette hozzá. – De mint minden élsportnál, úgy van ez itt is: amikor a tévében nézzük, könnyűnek tűnik, azt hisszük, meg tudjuk csinálni, de a valóság nem mindig ilyen egyszerű. Ha belevágnék, komolyan venném a dolgot, és talán fél-egy év gyakorlással készülnék fel rá.”

Már vannak példák olyan jellegű váltásra, mint amilyenre Kane készül. Brandon Aubrey, a Dallas Cowboys rúgójátékosa korábban az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) érdekelt Toronto FC alkalmazásában állt, igaz, egyszer sem lépett pályára a kanadai gárda felnőtt együttesében, míg Jake Bates Aubreyhoz hasonlóan egyetemi szinten futballozott, mielőtt a Detroit Lions rúgójátékosa lett.