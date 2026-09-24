Nemzeti Sportrádió

Harry Kane nem zárja ki, hogy az NFL-ben folytassa

2026.09.24. 10:28
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Harry Kane szerződése jövő nyárig érvényes a Bayern Münchennel (Fotó: Getty Images)
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Bayern München angol labdarúgó-válogatott NFL Harry Kane
Harry Kane, az angol válogatott és a Bayern München sztárja azt fontolgatja, hogy labdarúgó pályafutása végeztével vagy annak utolsó szakaszában rúgójátékos lehet a profi amerikaifutball-ligában, az NFL-ben.

A 33 éves csatár már korábban jelezte érdeklődését a golf és az amerikaifutball iránt, bár hangsúlyozta azt is, hogy az esetleges tengerentúli költözése még évek kérdése.

Kane szerint az is elképzelhető, hogy labdarúgó karrierje utolsó éveire az MLS-be igazol, és akkor akár párhuzamosan szerepet vállalhatna az NFL-ben.

„Ez olyasmi, amit komolyabban is megvizsgálok majd – mondta Kane az angol válogatott edzőtáborában. Minden attól függ, hogyan alakul a pályafutásom a következő öt-hat évben. Az NFL sokkal reálisabb lehetőség, mint a golf, fogalmazzunk így.”

A Bayern München csatára szerint a 11-es rúgásoknál szerzett tapasztalata előnyt jelentene az NFL-ben rúgójátékosként, igaz, a sportágváltás – véleménye szerint – így is komoly felkészülést igényelne.

„Rúgok büntetőket, a lelki nyomás és a technika is nagyon hasonló lenne – tette hozzá. – De mint minden élsportnál, úgy van ez itt is: amikor a tévében nézzük, könnyűnek tűnik, azt hisszük, meg tudjuk csinálni, de a valóság nem mindig ilyen egyszerű. Ha belevágnék, komolyan venném a dolgot, és talán fél-egy év gyakorlással készülnék fel rá.”

Már vannak példák olyan jellegű váltásra, mint amilyenre Kane készül. Brandon Aubrey, a Dallas Cowboys rúgójátékosa korábban az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) érdekelt Toronto FC alkalmazásában állt, igaz, egyszer sem lépett pályára a kanadai gárda felnőtt együttesében, míg Jake Bates Aubreyhoz hasonlóan egyetemi szinten futballozott, mielőtt a Detroit Lions rúgójátékosa lett.

 

Bayern München angol labdarúgó-válogatott NFL Harry Kane
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