Kompany szerint türelemre volt szükségük a Bodö/Glimt ellen, Musiala hálás

„Edzőként valószínűleg sosem érzi az ember úgy, hogy minden tökéletes – kezdte mérkőzés utáni értékelését Vincent Kompany a bajorok hivatalos honlapjának összefoglalója szerint. – A mostani meccs egy kicsit hasonlított a hétvégi, Schalke ellenihez, sok türelemre volt szükségünk. Az első félidőben is szerezhettünk volna egy-két gólt, mert bár nem alakítottunk ki rengeteg helyzetet, voltak jó periódusaink és helyzeteink is. A második félidőben aztán a megfelelő pillanatban megszereztük a vezető gólt, ami lendületet adott. Az ellenfélnek ezt követően nagyobb nyomást kellett kifejtenie, mi pedig ki tudtuk használni az ebből adódó lehetőségeket.”

A Bayern szakvezetője külön is beszélt a sajtótájékoztatón Jamal Musialáról, aki visszatérése után csapata első gólját szerezte a mérkőzésen: „Azt hiszem, ugyanolyan boldog voltam, mint a stadionba kilátogató szurkolók, és valószínűleg még sokan mások is, akik a televízió előtt nézték a mérkőzést. Tudtuk, hogy el fog jönni ez a pillanat, de erre készülni kell – egyszerűen mindennek össze kell állnia. Ráadásul ez nagyon fontos gól is volt, és természetes, hogy Jamal számára is nagyszerű érzés. Most abban bízom, hogy ismét a teljesítményén lesz a hangsúly; minden más az életének a része, de tudja, hogyan kell kezelnie ezeket a dolgokat, mi pedig teljes mértékben támogatjuk őt.”

Musiala egyébként ugyancsak megszólalt a mérkőzés után, és arról beszélt, hogy a következő hetekben szeretné visszanyerni a legjobb formáját: „Nagyon örültem a gólomnak, és annak is, hogy újra kezdem felvenni a ritmust. A klubtól, az edzőktől és a csapattársaimtól is rengeteg támogatást kaptam. Most szeretném kiélvezni az estét, a célom csak az, hogy visszanyerjem a legjobb formámat, és fizikailag is jól érezzem magam. Szeretném fokozatosan visszanyerni a könnyedség érzését a pályán, és újra elérni a korábbi szintemet. Tudom, hogy még hosszú út áll előttem, de nincs is annál jobb érzés, hogy ismét a csapattársaimmal lehetek.”

A német válogatott klasszisa az Instagramon is üzent a meccs után: bejegyzésében nagyon lényegre törően csak annyit írt, hogy hálás mindenkinek.

A norvégokat irányító Kjetil Knutsen sportszerűen gratulált a Bayernnek a mérkőzés után: „Gratulálok a Bayernnek, nagyon jó csapatuk van, rendkívüli egyéni képességekkel rendelkező játékosokkal. Az első félidővel nagyon elégedett voltam, kiválóan megvalósítottuk a tervünket, jól védekeztünk, és lehetőségeink adódtak a kontrákra is. Sajnos sérülés miatt le kellett cserélnünk a kapusunkat, a második félidőben pedig problémáink akadtak, és elveszítettük a fonalat. Emiatt csalódott vagyok.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég) 5–0 (0–0)

München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: Obrenovic (szlovén)

Bayern München: Neuer – Laimer (Stanisic, 65.), Upamecano, Tah, A. Davies (H. Ito, 80.) – Pavlovic, Kimmich (Bischof, 80.) – Olise, Musiala (Szaibari, 65.), L. Díaz (Karl, 80.) – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

Bodö/Glimt: Haikin (Lund, a szünetben) – Sjövold, V. Nielsen, Björtuft, Björkan (Määttä, 80.) – Kitolano (Saltnes, 71.), Berg, Fet (Hauge, 65.) – Auklend, Helmersen (Brynhildsen, 80.), Blomberg. Vezetőedző: Kjetil Knutsen

Gólszerző: Muisala (47.), Kane (61.), A. Davies (77.), Olise (83., 90+2.)

Kiállítva: Björtuft (87.)