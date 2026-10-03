Kerkez Milos fejesével megtört a gólcsend, győzelem Grúzia ellen!; Minden másodlagos a Ronaldo-ügy árnyékában

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Az előző két Nemzetek Ligája-mérkőzésén gólképtelen magyar válogatott Grúzia ellen végre betalált, Kerkez Milos villanása ráadásul győzelmet ért, amely még nagyon sokat jelenthet a félidejénél járó csoportküzdelemben. Borsos László értékelése

Minden másodlagos a Ronaldo-ügy árnyékában. Dániai győzelmével Portugália a továbbjutás küszöbén az NL-ben, a nemzet mégis azzal van elfoglalva, milyen gazdasági hatása lesz annak, hogy Cristiano Ronaldo elhagyta a válogatottat. Gyenge Balázs háttéranyaga

Amikor nyolc évvel ezelőtt visszavonult a labdarúgástól, erdei futás közben jött rá, hogy tehetséggondozással szeretne foglalkozni. Debrecenben látogattuk meg az ötszörös válogatott Tisza Tibort, akivel pallagi műhelyéről, edzői hitvallásáról, hitelességről és önazonosságról beszélgettünk. Patai Gergely interjúja

„Mintha nem is az én arcom lenne” – interjút adott lapunknak Tarcsi Róbert, a Szpari csatára, akit másfél hónapja könyökölte le Oláh Bálint, a Kisvárda védője – a nyíregyházi labdarúgó arccsontja és szemüregfala eltört, a szemgolyója elmozdult. Cserháti András írása

Forróság és szélsőséges gumikopás – homályos a kép Sepangban. A Formula–1 Malajziában rendezett Bahreini Nagydíjának első két pénteki szabadedzésén Max Verstappen és Charles Leclerc érte el a legjobb köridőket. A szélsőséges gumikopás, a pálya folyamatos változása és az eső veszélye megbolygatta a szokásos programot. Zsoldos Barna beszámolója

Tóth István: Az az olimpiai arany az enyém volt! Szombaton tölti be életének 75. évét Moszkva olimpiai ezüstérmese, a kötöttfogású 62 kilogrammosok között kétszeres világbajnok birkózó, Tóth István. A születésnapos bajnokot Krasznai Bence köszöntötte

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