Marco Rossi elmondta, miért cserélte le Szoboszlai Dominikot

A szövetségi kapitány felidézte korábbi gondolatait a csoport kiegyenlítettségéről, majd a válogatott mérkőzések lebonyolítását kritizálta.

„Most pihennie kell a játékosaimnak. Érdekes, hogy az UEFA ilyen sűrű versenynaptárat alakított ki. Ez veszélyes a játékosokra nézve. Nem tudom, mi vezérelte ezt a döntést, gondolom a nyomás a klubok részéről, akik a napok számát tekintve minél rövidebb válogatott időszakokat szeretnének az idény során. Legutóbb a koronavírus-járvány miatt játszottunk ilyen sűrűn, de a vészhelyzet okán történt. Rossz hatással van ez a válogatottakra, nincs mindenkinek negyven jó játékosa, mint ahogy említettem korábban is Olaszországot vagy Németországot. Mi, kapitányok, nem lehetünk mindig udvariasak, valakinek muszáj beszélnie erről.”

A szövetségi kapitány hozzátette, kritikája nem Csányi Sándor ellen szól, aki amellett, hogy az MLSZ elnöke, a FIFA egyik alelnöke, valamint az UEFA kincstárnoki posztját is betölti.

„Az elnök úr tegnap meglátogatott Telkiben, hogy megerősítse, bízik és hisz bennem, a stábom és a csapat munkájában. Azon furcsa helyzet ellenére, hogy akadnak emberek, akik nem szeretnének látni engem Magyarországon. Hálás vagyok az elnök úrnak.”

Grúzia szövetségi kapitánya, Ramaz Szvanadze így látta a mérkőzést:

„Nehezünkre esett a magyarok intenzív játéka, illetve a támadásépítésünk is hiányosságokban szenvedett, nehezen juttattuk előre a labdát a támadóinkhoz. Sajnos nem tudjuk kellőképpen rotálni a keretünket, vannak erős játékosaink, de többeknek gondjuk akad kisebb sérülésekkel, vagy pedig azzal, hogy nem játszanak eleget a klubjaikban. Nagyon remélem és biztos is vagyok abban, hogy Észak-Írország ellen megtörjük a gólcsendünket. A magyar csapat nagyon jó benyomást tett rám, különösen a mérkőzés első szakaszában bemutatott játéka alapján. Minden jót kívánunk neki a folytatáshoz, persze Tbilisziben szeretnénk jobb eredményt elérni az Önök válogatottja ellen.

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 2. CSOPORT

3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)

Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Lukács D. (Jurek, 80.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Tóth M. (Bárány, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egoian (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

Gólszerző: Kerkez (35.)

Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)

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