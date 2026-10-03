Marco Rossi elmondta, miért cserélte le Szoboszlai Dominikot

A sajtótájékoztató elején Marco Rossi elmondta, miért cserélte le a hajrában Szoboszlai Dominikot.
„Begörcsölt és nagyon elfáradt a végére. Óriási sprinteket teljesített, nem is tudom, mekkora sebességre volt képes, de nagyon gyors volt – mondta el a kapitány. – Úgy döntöttünk, hogy az egyik első alkalommal hatosként játszatjuk. Dominik egyébként gyakorlatilag minden támadó jellegű középpályás poszton kiváló játékra képes. Sőt, még jobbhátvédként is, bár ahhoz nekünk nem lesz közünk.”
Rossi hosszasan dicsérte Szoboszlait. Kijelentette, ő a legelkötelezettebb játékos, akit valaha látott, minden szempontból igazi kapitány, aki a piszkos munkát is elvégzi.
„Sokat szenvedtek a játékosaim a mérkőzésen, de azt érzem, kivétel nélkül mindenki mindent megtett ezért a megérdemelt győzelemért. Azt tették a srácok, amit elterveztünk és koncentráltak voltak. Szerintem az az egyik oka, amiért a szurkolók szeretik a válogatottat, hogy mindenki kiteszi mindenét a pályára. Ha a kapitány rossz taktikát választ, akkor is mindent megtesznek. Jó csapat a grúz, amely sok gondot okozott nekünk, különösen az utolsó tizenöt percben. Idegenben jóval nehezebb dolgunk lesz. Ez nem udvariaskodás, én mindig a tényeket mondom.”
A szövetségi kapitány felidézte korábbi gondolatait a csoport kiegyenlítettségéről, majd a válogatott mérkőzések lebonyolítását kritizálta.
„Most pihennie kell a játékosaimnak. Érdekes, hogy az UEFA ilyen sűrű versenynaptárat alakított ki. Ez veszélyes a játékosokra nézve. Nem tudom, mi vezérelte ezt a döntést, gondolom a nyomás a klubok részéről, akik a napok számát tekintve minél rövidebb válogatott időszakokat szeretnének az idény során. Legutóbb a koronavírus-járvány miatt játszottunk ilyen sűrűn, de a vészhelyzet okán történt. Rossz hatással van ez a válogatottakra, nincs mindenkinek negyven jó játékosa, mint ahogy említettem korábban is Olaszországot vagy Németországot. Mi, kapitányok, nem lehetünk mindig udvariasak, valakinek muszáj beszélnie erről.”
A szövetségi kapitány hozzátette, kritikája nem Csányi Sándor ellen szól, aki amellett, hogy az MLSZ elnöke, a FIFA egyik alelnöke, valamint az UEFA kincstárnoki posztját is betölti.
„Az elnök úr tegnap meglátogatott Telkiben, hogy megerősítse, bízik és hisz bennem, a stábom és a csapat munkájában. Azon furcsa helyzet ellenére, hogy akadnak emberek, akik nem szeretnének látni engem Magyarországon. Hálás vagyok az elnök úrnak.”
Grúzia szövetségi kapitánya, Ramaz Szvanadze így látta a mérkőzést:
„Nehezünkre esett a magyarok intenzív játéka, illetve a támadásépítésünk is hiányosságokban szenvedett, nehezen juttattuk előre a labdát a támadóinkhoz. Sajnos nem tudjuk kellőképpen rotálni a keretünket, vannak erős játékosaink, de többeknek gondjuk akad kisebb sérülésekkel, vagy pedig azzal, hogy nem játszanak eleget a klubjaikban. Nagyon remélem és biztos is vagyok abban, hogy Észak-Írország ellen megtörjük a gólcsendünket. A magyar csapat nagyon jó benyomást tett rám, különösen a mérkőzés első szakaszában bemutatott játéka alapján. Minden jót kívánunk neki a folytatáshoz, persze Tbilisziben szeretnénk jobb eredményt elérni az Önök válogatottja ellen.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Lukács D. (Jurek, 80.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Tóth M. (Bárány, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egoian (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
Gólszerző: Kerkez (35.)
Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)