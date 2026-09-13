Hiába lőtt gyönyörű egyenlítő gólt az Elversberg, kikapott a Bayern Münchentől

A Bayern München végig nagy fölényben futballozott, s bár Lennart Karl 26. percben szerzett góljával viszonylag hamar előnybe került, a második félidő első felében a frissen feljutó rivális Maurice Krattenmacher nagyszerű, a tizenhatoson kívülről leadott és a bal felső sarokban kikötő lökete révén egyenlített.

A találkozó hőse azonban nem ő, hanem a nyáron világbajnoki bronzérmet nyerő angol válogatott Harry Kane lett, aki – miután gólpasszt adott Karlnak az első találatnál – a 72. percben maga is eredményes volt, ezzel a Bayern begyűjtötte a három pontot.

A müncheniek veretlenek maradtak, az Elversberg pedig a Bayer Leverkusen és a Mönchengladbach legyőzése után most kapott ki először.

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Elversberg–Bayern München 1–2 (Krattenmacher 61., ill. Karl 26., Kane 72.)

RB Leipzig–Hamburger SV 5–0 (Gomis 17., Nusa 28., Orbán 72., Nkunku 74., Romulo Cardoso 77.)

Szombaton játszották

1. FC Köln–Werder Bremen 1–1 (Maina 11., ill. Füllkrug 69.)

Mainz–Eintracht Frankfurt 1–3 (Tietz 89., ill. Uzun 9., 60., Burkardt 45+1.)

Borussia Dortmund–Paderborn 3–0 (F. Silva 5., F. Nmecha 80., 89.)

Augsburg–Bayer Leverkusen 2–2 (Gregoritsch 50., 55., ill. Kofane 18., Schick 89.)

Freiburg–Mönchengladbach 5–0 (Engelhardt 23., 79., Matanovic 29., 77., M. Eggestein 86.)

Kiállítva: Kleindienst (52., Mönchengladbach)

Hoffenheim–VfB Stuttgart 2–1 (Hlozek 13., 67., ill. Mittelstädt 48.)

Pénteken játszották

Union Berlin–Schalke 1–3 (Skarke 90+6., ill. Gosens 25., Aouchiche 46., Wöber 90+13.)

(MTI)