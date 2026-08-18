Nemzeti Sportrádió

A Bayern sportigazgatójának furcsa nyilatkozata Musiala újabb összeeséséről: Tudtunk és tudunk róla

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.18. 20:53
Jamal Musiala hamarosan beszélni fog az esetről, állítja a Bayern sportigazgatója (Fotó: Getty Images)
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Bayern München Jamal Musiala Max Eberl
Ahogy beszámoltunk róla, Jamal Musiala néhány nap alatt kétszer is összeesett a pályán. A Bayern München labdarúgócsapatának sportigazgatója, Max Eberl is megszólalt ezzel kapcsolatban.
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Jamal Musiala hétvégén az RB Leipzig elleni, kedden pedig a Heidenheim elleni felkészülési mérkőzésen lépett csereként pályára, majd néhány perc játék után mindkétszer összeesett a pályán.

Max Eberl, a Bayern sportigazgatója az első alkalom után csak annyit mondott, hogy Musiala jól van, és ez a legfontosabb, a Bayern pedig nem adott ki hivatalos közleményt a játékos állapotáról. A Bild a második eset után is megkérdezte a sportvezetőt.

„Majd megtudják, Jamal a közeljövőben ugyanis beszélni fog róla. Tudtunk és tudunk róla. Jamal az öltözőben van, zuhanyzik, és öltözködik.”

Musiala tavaly a klub-vb-n súlyos sérülést szenvedett, ami miatt csak januárban térhetett vissza a pályára. Az idei világbajnokság után egy tervezett kisebb műtéten esett át, és éppen az RB Leipzig ellen tért vissza a pályára. Az első összeesése után a SID hírügynökség még arról írt, hogy a Heidenheim elleni meccset kihagyja, és majd a Dortmund elleni Szuperkupa-mérkőzésen játszhat újra, de Vincent Kompany a 61. percben becserélte.

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