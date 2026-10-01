Megvan Klopp első győzelme a németeknél, a hollandok kétgólos hátrányból álltak fel Szalonikiben

NÉMETORSZÁG–SZERBIA

Hatvannyolcezer néző vastapssal köszönt el Münchenben 45 percnyi játék után az övéitől, és erre minden okuk megvolt: a Jürgen Klopp irányítása alatt az első győzelmére hajtó – és ezúttal a szó legszorosabb értelmében hajtó – német válogatott az első félidőben sokkal jobban futballozott Szerbiánál, és a szünetben teljesen megérdemelten volt egygólos előnyben. A meccs első felében még kimaradtak a hazai helyzetek, főleg Serge Gnabry állt közel az első gólhoz, mígnem a jég a 39. percben tört meg a szerb kapu előtt: Florian Wirtz elsőre még a jobb kapufát találta el, a kipattanóra érkező Bayern München-játékos, Tom Bischof azonban nagy erővel a léc alá küldte a labdát.

A második félidőt is támadólag kezdte Németország, amely a 61. percben eldöntötte a három pont sorsát: Wirtz finom labdaátvétel után, 11 méterről gurított a bal alsó sarokba. A hajrában a németeknél pályára lépett a Celtic légiósa, Mika Baur is, aki a válogatott történetének 1000. játékosa lett – és ezt úgy érte el, hogy a Bundesligában még egyáltalán nem lépett pályára...

Az utolsó percekben a németek már nem erőltették az újabb gólt, a közönség viszont továbbra is jól szórakozott – nem véletlenül, a nationalelf ezúttal végig magabiztosan futballozott, és simán győzte le Szerbiát, amely semmit sem mutatott a kilencven perc alatt (a kapura lövési/fejelési versenyt az öt újoncot is bevető hazaiak 32–1-re nyerték meg). 2–0

GÖRÖGORSZÁG–HOLLANDIA

A németekkel ellentétben az immáron Xavi Hernández vezette Hollandiára rá sem lehetett ismerni Szalonikiben. A görög válogatott az első félidőben nem kis meglepetésre, szokásától teljesen eltérően nekiesett a teljesen passzív holland csapatnak, és már a 13. percben betalált, Hrisztosz Colisz találatát azonban les miatt még érvénytelenítették. Nem sokkal később azonban már a VAR sem mentette meg az oranjét: a 23. percben Fotisz Joannidisz laposan, nagyon okosan helyezett a hosszú sarokba. Még a félidő vége előtt növelte előnyét Görögország, Jorgosz Maszurasz hat méterről, becsúszva lőtt a vendégek kapujába, így Hollandia nagy bajban, kétgólos hátrányban volt a szünetben.

A problémákat észlelve Xavi hármat is cserélt a szünetben, és ennek meglett az eredménye: az 59. percben Virgil van Dijk fejesével Hollandia szépített, és visszajött a mérkőzésbe. Sőt, a következő percekben a hollandok egymás után kétszer is ünnepelték (volna) az egyenlítést, csakhogy Denzel Dumfries mindkét gólját les miatt elvette a VAR, így a görögök előnye nem olvadt el a mérkőzés hajrájára.

A jobb holland percek után a görögök stabilizálni tudták védekezésüket, mégsem voltak képesek kihúzni a végéig, merthogy a 89. percben Tijjani Reijnders egy lecsorgó labdából kiegyenlített, egy pontot megmentve csapatának. 2–2

A B-liga 3. csoportjában Izrael a debreceni Nagyerdei Stadionban játszott Koszovó ellen, és a gól nélküli első félidő után a másodikban sem pörögtek fel igazán az események, így könnyen felejthető mérkőzésen nem született gól. 0–0

A csoport másik meccsén Írország Dublinban fogadta Ausztriát, amely már a félidőben kétgólos hátrányban volt: a hazai gólokat ki más szerezte volna, mint az ellenünk is brillírozó, és azóta a Betisben is kiválóan futballozó Troy Parrott, aki a 12., majd a 45+1. percben talált be – utóbb tizenegyesből. A második félidőt aztán megnyomta Ausztria, és hat perc leforgása alatt kiegyenlített! A 71. percben Alexander Press góljával kezdték meg a felzárkózást a „sógorok”, majd Michael Gregoritsch révén szerezték meg az egy pontot érő találatot. 2–2

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

Görögország–Hollandia 2–2 (Joannidisz 23., Maszurasz 45+2., ill. Van Dijk 59., Reijnders 89.)

Németország–Szerbia 2–0 (Bischof 39., Wirtz 61.)



B-LIGA

3. CSOPORT

Írország–Ausztria 2–2 (Parrott 12., 45+1. – a másodikat 11-esből, ill. Press 71., Gregoritsch 77.)

Izrael–Koszovó 0–0