Szombati sportműsor: az FTC és a Győr is játszik a női kézi BL-ben
OKTÓBER 3., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
A-LIGA
3. CSOPORT
18.00: Horvátország–Anglia, Fiume (Tv: Spíler1)
20.45: Spanyolország–Csehország, Oviedo (Tv: Spíler2)
B-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Svájc–Szlovénia, Luzern (Tv: Spíler1)
20.45: Észak-Macedónia–Skócia, Szkopje (Tv: Match4)
C-LIGA
1. CSOPORT
15.00: Finnország–Albánia, Helsinki
18.00: Fehéroroszország–San Marino, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion
4. CSOPORT
18.00: Izland–Bulgária, Reykjavík (Tv: Spíler2)
18.00: Észtország–Luxemburg, Tallinn (Tv: Match4)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
11.00: Ferencvárosi TC–Soroksár SC (NB II)
11.00: Kispest-Honvéd FC–Tiszakécskei LC (NB II)
11.00: NK Nafta Lendava (szlovéniai)–Zalaegerszegi TE FC
13.00: Videoton FC Fehérvár (NB II)–Újpest FC
13.00: FC STK 1914 Samorín (Somorja, szlovákiai)–ETO FC
Vasárnap, 2.00: Argentína–Burkina Faso
ANGOL NEGYEDOSZTÁLY
13.30: Chesterfield–Tranmere Rovers (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
18.00: NCAA, Mississippi State–Alabama (Tv: Arena4)
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság
7. (utolsó) forduló, Jarama
15.30: 1. futam (Tv: Match4)
TCR, Indzse
8.00: 1. futam (Tv: Sport1)
Vasárnap: 3.30: 2. futam (Tv: Sport1)
NASCAR
Vasárnap, 1.30: O’Reilly Auto Parts Series, Focused Health 302 (Tv: Max4)
BASEBALL
22.00: MLB, rájátszás, főcsoport-elődöntő, Cleveland Guardians–Chicago White Socks (Tv: Sport2)
DARTS
World Grand Prix, Leicester
21.00: elődöntő
21.00: Aspinall (angol)–Price (walesi)
22.30: Humphries (angol)–Wade (angol)
FORMULA–1
BAHREINI NAGYDÍJ, SEPANG
6.00: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
10.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
23.00: PGA Tour, Black Desert Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
NŐI NÉGY NEMZET TORNA, MÁTYÁSFÖLD
3. FORDULÓ
16.30: Magyarország–Franciaország
KERÉKPÁR
13.30: országúti Európa-bajnokság, Ljubljana, női mezőnyverseny, 130 km (Vas Blanka) (Tv: Eurosport1)
14.00: Giro dell’Emilia, férfiak (Tv: Eurosport1)
17.15: Münsterland Giro, férfiak (Tv: Eurosport1)
19.45: mountain bike, világkupa, nők, olimpiai krossz, Lake Placid (Tv: Eurosport1)
21.45: mountain bike, világkupa, férfiak, olimpiai krossz, Lake Placid (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: FTC-Toyota Kovács–CSM Bucuresti (román), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
B-CSOPORT
16.00: Blomberg-Lippe (német)–Podravka (horvát)
18.00: Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Metz Handball (francia)–Nyköbing (dán)
NŐI EURÓPA-LIGA-SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
19.30: Saint-Amand HB Porte du Hainaut (francia)–Váci NKSE (Tv: Sport1)
NŐI NB I
18.00: DVSC Skyline–Vasas SC
18.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–Mol Esztergom
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
18.00: OSE Lions–Falco KC Szombathely
18.00: Délút-SZTE-Szedeák–Phoenix Fóti Tigrisek
18.00: NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Egis Körmend–Atomerőmű SE (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
17.00: ELTE BEAC Újbuda–BKG-Prima Szigetszentmiklós
17.00: Csata TKK–ETO Basket
18.00: TFSE–VBW CEKK Cegléd
KÜZDŐSPORTOK
6.00: ONE Fight Night 48, Shamil Erdogan–Paul Elliott, Bangkok (Tv: Sport2)
LÓVERSENY
14.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Japán GP
6.00: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
6.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
7.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
vasárnap, 3.45: Moto3, futam (Tv: Arena4)
vasárnap, 5.00: Moto2, futam (Tv: Arena4)
SZNÚKER
8.00: Sencsen Open, elődöntő (Tv: Eurosport1)
13.30: Sencsen Open, elődöntő (Tv: Eurosport2)
TENISZ
Országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont
ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa, Baki
16.00: 1. állomás (Betlehem Dávid, Kárpáti Máté, Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória) (Tv: M4 Sport+)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
15.00: FTC-Telekom Waterpolo–Semelweis OSC (Tv: M4 Sport)
16.00: One Eger–BVSC-Manna ABC
16.00: Szegedi VE–Debreceni VSE-Master Good
18.00: VasasPlaket–Kaposvári VK
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Szuper Levente
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7:00: Kosárlabda, heti összefoglaló
7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8:00: Messi és Ronaldo is búcsúzik a válogatottól
9:00: Bánki József érkezik a stúdióba
9:30: A nap hallgatója, extra nyeremény
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Európa-kupa után, Eb előtt – Golovin Vlagyimir, a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya volt a vendégünk
16:00: Mérlegen a Nemzetek Ligája magyar szemüvegen keresztül – Prukner László a stúdióban; kapcsolások a Ferencváros–CSM Bucuresti női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György
17:30: Bajnoki címek mindkét oldalon – 70. születésnapját ünnepelte Farkas Sándor
18:00: Közvetítés a Körmend–Atomerőmű férfi kosárlabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea; kapcsolások a Győr–Bistrita női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
20:00: Ezüst a ringből – Hámori Luca Eb-második ökölvívó volt a vendégünk
21:00: Újratöltve: a Szeles Mónika elleni merénylet története
22:15: Sportvilág Bera Emesével