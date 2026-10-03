Szombati sportműsor: az FTC és a Győr is játszik a női kézi BL-ben

OKTÓBER 3., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

18.00: Horvátország–Anglia, Fiume (Tv: Spíler1)

20.45: Spanyolország–Csehország, Oviedo (Tv: Spíler2)

B-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Svájc–Szlovénia, Luzern (Tv: Spíler1)

20.45: Észak-Macedónia–Skócia, Szkopje (Tv: Match4)

C-LIGA

1. CSOPORT

15.00: Finnország–Albánia, Helsinki

18.00: Fehéroroszország–San Marino, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion

4. CSOPORT

18.00: Izland–Bulgária, Reykjavík (Tv: Spíler2)

18.00: Észtország–Luxemburg, Tallinn (Tv: Match4)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

11.00: Ferencvárosi TC–Soroksár SC (NB II)

11.00: Kispest-Honvéd FC–Tiszakécskei LC (NB II)

11.00: NK Nafta Lendava (szlovéniai)–Zalaegerszegi TE FC

13.00: Videoton FC Fehérvár (NB II)–Újpest FC

13.00: FC STK 1914 Samorín (Somorja, szlovákiai)–ETO FC

Vasárnap, 2.00: Argentína–Burkina Faso

ANGOL NEGYEDOSZTÁLY

13.30: Chesterfield–Tranmere Rovers (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

18.00: NCAA, Mississippi State–Alabama (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság

7. (utolsó) forduló, Jarama

15.30: 1. futam (Tv: Match4)

TCR, Indzse

8.00: 1. futam (Tv: Sport1)

Vasárnap: 3.30: 2. futam (Tv: Sport1)

NASCAR

Vasárnap, 1.30: O’Reilly Auto Parts Series, Focused Health 302 (Tv: Max4)

BASEBALL

22.00: MLB, rájátszás, főcsoport-elődöntő, Cleveland Guardians–Chicago White Socks (Tv: Sport2)

DARTS

World Grand Prix, Leicester

21.00: elődöntő

21.00: Aspinall (angol)–Price (walesi)

22.30: Humphries (angol)–Wade (angol)

FORMULA–1

BAHREINI NAGYDÍJ, SEPANG

6.00: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

10.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

23.00: PGA Tour, Black Desert Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

NŐI NÉGY NEMZET TORNA, MÁTYÁSFÖLD

3. FORDULÓ

16.30: Magyarország–Franciaország

KERÉKPÁR

13.30: országúti Európa-bajnokság, Ljubljana, női mezőnyverseny, 130 km (Vas Blanka) (Tv: Eurosport1)

14.00: Giro dell’Emilia, férfiak (Tv: Eurosport1)

17.15: Münsterland Giro, férfiak (Tv: Eurosport1)

19.45: mountain bike, világkupa, nők, olimpiai krossz, Lake Placid (Tv: Eurosport1)

21.45: mountain bike, világkupa, férfiak, olimpiai krossz, Lake Placid (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: FTC-Toyota Kovács–CSM Bucuresti (román), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

B-CSOPORT

16.00: Blomberg-Lippe (német)–Podravka (horvát)

18.00: Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Metz Handball (francia)–Nyköbing (dán)

NŐI EURÓPA-LIGA-SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

19.30: Saint-Amand HB Porte du Hainaut (francia)–Váci NKSE (Tv: Sport1)

NŐI NB I

18.00: DVSC Skyline–Vasas SC

18.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–Mol Esztergom

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

18.00: OSE Lions–Falco KC Szombathely

18.00: Délút-SZTE-Szedeák–Phoenix Fóti Tigrisek

18.00: NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Egis Körmend–Atomerőmű SE (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

17.00: ELTE BEAC Újbuda–BKG-Prima Szigetszentmiklós

17.00: Csata TKK–ETO Basket

18.00: TFSE–VBW CEKK Cegléd

KÜZDŐSPORTOK

6.00: ONE Fight Night 48, Shamil Erdogan–Paul Elliott, Bangkok (Tv: Sport2)

LÓVERSENY

14.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Japán GP

6.00: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

6.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

7.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

vasárnap, 3.45: Moto3, futam (Tv: Arena4)

vasárnap, 5.00: Moto2, futam (Tv: Arena4)

SZNÚKER

8.00: Sencsen Open, elődöntő (Tv: Eurosport1)

13.30: Sencsen Open, elődöntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ

Országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont

ÚSZÁS

Rövid pályás világkupa, Baki

16.00: 1. állomás (Betlehem Dávid, Kárpáti Máté, Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória) (Tv: M4 Sport+)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

15.00: FTC-Telekom Waterpolo–Semelweis OSC (Tv: M4 Sport)

16.00: One Eger–BVSC-Manna ABC

16.00: Szegedi VE–Debreceni VSE-Master Good

18.00: VasasPlaket–Kaposvári VK

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Szuper Levente

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7:00: Kosárlabda, heti összefoglaló

7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8:00: Messi és Ronaldo is búcsúzik a válogatottól

9:00: Bánki József érkezik a stúdióba

9:30: A nap hallgatója, extra nyeremény

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Európa-kupa után, Eb előtt – Golovin Vlagyimir, a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya volt a vendégünk

16:00: Mérlegen a Nemzetek Ligája magyar szemüvegen keresztül – Prukner László a stúdióban; kapcsolások a Ferencváros–CSM Bucuresti női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György

17:30: Bajnoki címek mindkét oldalon – 70. születésnapját ünnepelte Farkas Sándor

18:00: Közvetítés a Körmend–Atomerőmű férfi kosárlabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea; kapcsolások a Győr–Bistrita női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György

20:00: Ezüst a ringből – Hámori Luca Eb-második ökölvívó volt a vendégünk

21:00: Újratöltve: a Szeles Mónika elleni merénylet története

22:15: Sportvilág Bera Emesével