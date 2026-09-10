Willi Orbánék kikaptak Comóban; kitömte Dambrauskasék kapuját a Man. United
Az RB Leipzig a magyar válogatott Willi Orbánnal a kezdőcsapatában 4–1-es vereséget szenvedett a Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének első fordulójában a Cesc Fabregas vezette Como vendégeként. A Bayern München kiütéses, 5–0-s győzelmet aratott a Bodö/Glimt felett, míg a Manchester United 4–0-ra megverte a Sabahot. A Slavia Praha otthon kapott ki 3–2-re a Lenstől.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzések
Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég) 5–0 (Musiala 47., Kane 61., A. Davies 77., Olise 83., 90+2.)
Kiállítva: Björtuft (87., Bodö)
Manchester United (angol)–Sabah (azeri) 4–0 (Cunha 27., B. Fernandes 42., Sesko 45., Li. Martínez 69.)
Slavia Praha (cseh)–Lens (francia) 2–3 (Sturm 51., 88., ill. Sima 73., Thauvin 90+1., Aguilar 90+3.)
Kiállítva: Konecny (49., Slavia)
Como (olasz)–RB Leipzig (német) 4–1 (Baturina 15., Duvikasz 38., Diao 54., Perrone 90., ill. Makszimovics 58.)
PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) 1–1 (Dest 48., ill. Mendoza 24.)
Fenerbahce (török)–Roma (olasz) 1–1 (A. Brown 48., ill. Cristante 39.)
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