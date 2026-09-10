Willi Orbánék kikaptak Comóban; kitömte Dambrauskasék kapuját a Man. United

Az RB Leipzig a magyar válogatott Willi Orbánnal a kezdőcsapatában 4–1-es vereséget szenvedett a Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének első fordulójában a Cesc Fabregas vezette Como vendégeként. A Bayern München kiütéses, 5–0-s győzelmet aratott a Bodö/Glimt felett, míg a Manchester United 4–0-ra megverte a Sabahot. A Slavia Praha otthon kapott ki 3–2-re a Lenstől.