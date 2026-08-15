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Felkészülés: megnyerte a Telekom-kupát a Bayern, óriási pofonba szaladt bele a Frankfurt

M. B.M. B.
2026.08.15. 17:58
Fotó: Getty Images
Címkék
Bayern München Eintracht Frankfurt Chelsea RB Leipzig felkészülés
Célegyenesbe ér a topligás labdarúgócsapatok felkészülése, cikkünkben összegyűjtöttük a szombati nap legfontosabb felkészülési mérkőzéseit.

A Bayern München a saját közönsége előtt söpörte be a Telekom-kupát (korábbi nevén Audi-kupát), miután 3–1-re legyőzte a Willi Orbánnal a kezdőcsapatban felálló RB Leipziget. Bajor részről Nathaniel Brown, Jamal Musiala és Luis Díaz volt eredményes, míg a vendégektől Brajan Gruda talált be.

A Brentford 7–0-ra ütötte ki az Eintracht Frankfurtot. Az angol csapatban Igor Thiago és Kevin Schade is duplázott, továbbá betalált Dango Ouattara, Keane Lewis-Potter és Mamadou Sangaré is. A Mönchengladbach a duplázó Tim Kleindienst vezérletével győzte le 2–1-re az Aston Villát, míg a Chelsea Joao Pedro duplájával verte meg 3–1-re a Real Sociedadot.

Az Union Berlin a saját közönsége előtt kapott ki 4–2-re az Ipswich Towntól, a német csapatban Schäfer András a 63. percben, csereként jutott szóhoz. A Tóth Alexet a kezdőcsapatban nevező Bournemouth 2–1-re alulmaradt Mainzban.

Rúben Amorim előző klubja, a Manchester United ellen meccselt Wroclawban, s Harry Maguire ugyan már a második percben vezetést szerzett az angoloknak, a mérkőzés 4–2-es Milan-sikerrel zárult. Eközben a Borussia Dortmund a Romával játszott négygólos döntetlent.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Werder Bremen (német)–Auxerre (francia) 0–1
Chelsea (angol)–Real Sociedad (spanyol) 3–1
Leeds United (angol)–Augsburg (német) 4–0
Bayern München (német)–RB Leipzig (német) 3–1
Mainz (német)–Bournemouth (angol) 2–1
Mönchengladbach (német)–Aston Villa (angol) 2–1
Union Berlin (német)–Ipswich Town (angol) 2–4
Brentford (angol)–Eintracht Frankfurt (német) 7–0
Brighton (angol)–Bologna (olasz) 1–0
Everton (angol)–Lille (francia) 1–0
Hull City (angol)–Nice (francia) 0–0
Newcastle United (angol)–Bayer Leverkusen (német) 1–2
Sunderland (angol)–Rennes (francia) 2–1
Tottenham (angol)–Hoffenheim (német) 3–0
Manchester United (angol)–Milan (olasz) 2–4
Fulham (angol)–VfB Stuttgart (német) 1–0
Borussia Dortmund (német)–Roma (olasz) 2–2

Később
19.30: Internazionale (olasz)–Real Betis (spanyol)

 

Bayern München Eintracht Frankfurt Chelsea RB Leipzig felkészülés
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