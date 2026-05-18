Edzője menesztésével fejezte be a Bundesliga-idényt a Frankfurt

Albert Riera februárban vette át a menesztett Dino Toppmöller vezetőedző helyét, és bár úgy tűnt, sikerült lendületet adnia a csapatnak (három győzelem az első öt közös bajnokin), a folytatás nem a reményeknek megfelelően alakult.

A spanyol tréner irányításával négy győzelem, valamint öt-öt döntetlen és vereség került a mérlegbe, a csapat csupán nyolcadik lett a hétvégén véget ért bajnokságban, és nem sikerült kiharcolnia az európai kupaszereplés lehetőségét.

Rierával együtt távozik két segítője, Pablo Remón Arteta és Lorenzo Dolcetti is.