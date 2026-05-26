Hat játékosától is elköszönt az Alba Fehérvár kosárcsapata

2026.05.26. 23:07
Godwin Omenaka, Németh Ákos, Isaiah Bigelow, Sztrahinja Jovanovics, Milics Sztarovlah és Isaiah Philmore is távozik az Albától (Fotó: Alba Fehérvár/Facebook)
férfi kosárlabda NB I férfi kosárlabda Alba Fehérvár
A férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Alba Fehérvár kedden bejelentette, hogy hat játékosa is távozik a csapattól.

Az Alba Fehérvár közölte, hogy Németh Ákos (dobóhátvéd), a nigériai-magyar Godwin Omenaka (center), az amerikai Isaiah Bigelow (kiscsatár/erőcsatár), a szerb Sztrahinja Jovanovics (irányító), a montenegrói Milics Sztarovlah (kiscsatár/erőcsatár) és az amerikai-német Isaiah Philmore (erőcsatár) is máshol folytatja a pályafutását.

A klub azt a múlt héten jelentette be, hogy a következő idényben Zlatko Jovanovic lesz a csapat vezetőedzője.

