Hat játékosától is elköszönt az Alba Fehérvár kosárcsapata
A férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Alba Fehérvár kedden bejelentette, hogy hat játékosa is távozik a csapattól.
Az Alba Fehérvár közölte, hogy Németh Ákos (dobóhátvéd), a nigériai-magyar Godwin Omenaka (center), az amerikai Isaiah Bigelow (kiscsatár/erőcsatár), a szerb Sztrahinja Jovanovics (irányító), a montenegrói Milics Sztarovlah (kiscsatár/erőcsatár) és az amerikai-német Isaiah Philmore (erőcsatár) is máshol folytatja a pályafutását.
A klub azt a múlt héten jelentette be, hogy a következő idényben Zlatko Jovanovic lesz a csapat vezetőedzője.
