Az Augsburg és a Hoffenheim nyeretlenségi sorozata is folytatódott
Két gyengébb formában lévő csapat találkozott egymással Bajorországban, az Augsburg négy, a Hoffenheim három bajnoki óta volt nyeretlen.
A hazaiak öt meccse nem verték meg a Hoffenheimet, de az első negyedórában úgy tűnt, ez a sorozat megszakad: előbb Alexis Claude-Maurice 16 méteres lövése talált utat a kapuba, majd egy előreívelés után Michael Gregoritsch harcolt meg a labdáért, majd 17 méterről ballal kilőtte a bal sarkot.
Azonban még az első félidőben egyenlített a Hoffenheim: Vladimir Coufal szöglete több játékos előtt is elment, Robin Hranácnak viszont így lett jó, és előrevetődve a kapuba fejelt. Hét perccel később Bazoumana Touré egyenlített, kihasználva Dahmen kapus hibáját.
A hajrában az Augsburg újra a maga javára fordíthatta volna a mérkőzést, de Claude-Maurice kihagyta a Bernardo szabálytalansága után megítélt büntetőt, így maradt a döntetlen.
29. FORDULÓ
Péntek
Augsburg–Hoffenheim 2–2 (Claude-Maurice 11., Gregoritsch 14., ill. Hranác 35., B. Touré 42.)
Szombat
15.30: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen
15.30: Heidenheim–Union Berlin
15.30: RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach
15.30: Wolfsburg–Eintracht Frankfurt
18.30: St. Pauli–Bayern München
Vasárnap
15.30: 1. FC Köln–Werder Bremen
17.30: VfB Stuttgart–Hamburger SV
19.30: Mainz–Freiburg
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
28
23
4
1
100–27
+73
73
|2. Borussia Dortmund
28
19
7
2
60–28
+32
64
|3. RB Leipzig
28
16
5
7
55–36
+19
53
|4. Stuttgart
28
16
5
7
56–38
+18
53
|5. Hoffenheim
29
15
6
8
57–43
+14
51
|6. Bayer Leverkusen
28
14
7
7
58–39
+19
49
|7. Eintracht Frankfurt
28
10
9
9
52–53
–1
39
|8. Freiburg
28
10
7
11
42–49
–7
37
|9. Mainz
28
8
9
11
35–43
–8
33
|10. Augsburg
29
9
6
14
36–53
–17
33
|11. Union Berlin
28
8
8
12
32–47
–15
32
|12. Hamburg
28
7
10
11
32–41
–9
31
|13. Mönchengladbach
28
7
9
12
35–48
–13
30
|14. Werder Bremen
28
7
7
14
31–49
–18
28
|15. 1. FC Köln
28
6
9
13
42–50
–8
27
|16. St. Pauli
28
6
7
15
25–45
–20
25
|17. Wolfsburg
28
5
6
17
38–63
–25
21
|18. Heidenheim
28
3
7
18
29–63
–34
16