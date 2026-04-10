Az Augsburg és a Hoffenheim nyeretlenségi sorozata is folytatódott

2026.04.10. 22:26
Nem bírt egymással az Augsburg és a Hoffenheim
Nem bírt egymással az Augsburg és a Hoffenheim a német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 29. fordulójának pénteki nyitó mérkőzésén.

Két gyengébb formában lévő csapat találkozott egymással Bajorországban, az Augsburg négy, a Hoffenheim három bajnoki óta volt nyeretlen.

A hazaiak öt meccse nem verték meg a Hoffenheimet, de az első negyedórában úgy tűnt, ez a sorozat megszakad: előbb Alexis Claude-Maurice 16 méteres lövése talált utat a kapuba, majd egy előreívelés után Michael Gregoritsch harcolt meg a labdáért, majd 17 méterről ballal kilőtte a bal sarkot.

Azonban még az első félidőben egyenlített a Hoffenheim: Vladimir Coufal szöglete több játékos előtt is elment, Robin Hranácnak viszont így lett jó, és előrevetődve a kapuba fejelt. Hét perccel később Bazoumana Touré egyenlített, kihasználva Dahmen kapus hibáját.

A hajrában az Augsburg újra a maga javára fordíthatta volna a mérkőzést, de Claude-Maurice kihagyta a Bernardo szabálytalansága után megítélt büntetőt, így maradt a döntetlen.

29. FORDULÓ
Péntek
Augsburg–Hoffenheim 2–2 (Claude-Maurice 11., Gregoritsch 14., ill. Hranác 35., B. Touré 42.)
Szombat
15.30: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen
15.30: Heidenheim–Union Berlin
15.30: RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach
15.30: Wolfsburg–Eintracht Frankfurt
18.30: St. Pauli–Bayern München
Vasárnap
15.30: 1. FC Köln–Werder Bremen
17.30: VfB Stuttgart–Hamburger SV
19.30: Mainz–Freiburg

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Bayern München

28

23

4

1

100–27

+73 

73 

  2. Borussia Dortmund

28

19

7

2

60–28

+32 

64 

  3. RB Leipzig

28

16

5

7

55–36

+19 

53 

  4. Stuttgart

28

16

5

7

56–38

+18 

53 

  5. Hoffenheim

29

15

6

8

57–43

+14 

51 

  6. Bayer Leverkusen

28

14

7

7

58–39

+19 

49 

  7. Eintracht Frankfurt

28

10

9

9

52–53

–1 

39 

  8. Freiburg

28

10

7

11

42–49

–7 

37 

  9. Mainz

28

8

9

11

35–43

–8 

33 

10. Augsburg

29

9

6

14

36–53

–17 

33 

11. Union Berlin

28

8

8

12

32–47

–15 

32 

12. Hamburg

28

7

10

11

32–41

–9 

31 

13. Mönchengladbach

28

7

9

12

35–48

–13 

30 

14. Werder Bremen

28

7

7

14

31–49

–18 

28 

15. 1. FC Köln

28

6

9

13

42–50

–8 

27 

16. St. Pauli

28

6

7

15

25–45

–20 

25 

17. Wolfsburg

28

5

6

17

38–63

–25 

21 

18. Heidenheim

28

3

7

18

29–63

–34 

16 

 

 

