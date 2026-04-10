Az Augsburg és a Hoffenheim nyeretlenségi sorozata is folytatódott

Két gyengébb formában lévő csapat találkozott egymással Bajorországban, az Augsburg négy, a Hoffenheim három bajnoki óta volt nyeretlen.

A hazaiak öt meccse nem verték meg a Hoffenheimet, de az első negyedórában úgy tűnt, ez a sorozat megszakad: előbb Alexis Claude-Maurice 16 méteres lövése talált utat a kapuba, majd egy előreívelés után Michael Gregoritsch harcolt meg a labdáért, majd 17 méterről ballal kilőtte a bal sarkot.

Azonban még az első félidőben egyenlített a Hoffenheim: Vladimir Coufal szöglete több játékos előtt is elment, Robin Hranácnak viszont így lett jó, és előrevetődve a kapuba fejelt. Hét perccel később Bazoumana Touré egyenlített, kihasználva Dahmen kapus hibáját.

A hajrában az Augsburg újra a maga javára fordíthatta volna a mérkőzést, de Claude-Maurice kihagyta a Bernardo szabálytalansága után megítélt büntetőt, így maradt a döntetlen.

29. FORDULÓ

Péntek

Augsburg–Hoffenheim 2–2 (Claude-Maurice 11., Gregoritsch 14., ill. Hranác 35., B. Touré 42.)

Szombat

