A Wolfsburg a játékvezető felelősségét is felvetette a kiesés után

A wolfsburgi 0–0 után a Paderborn hosszabbítás után 2–1-re legyőzte ellenfelét, és a 2019–2020-as idény után újra az élvonalban szerepelhet. A Wolfsburg viszont története során először esett ki a Bundesligából.

Dieter Hecking csapata a mérkőzés jelentős részét emberhátrányban töltötte, Joakim Maehle ugyanis már a 14. percben megkapta a második sárga lapját. A szakember szerint ez nagyban befolyásolta a párharc kimenetelét, és bírálta Felix Zwayer játékvezető ítéletét.

„Tizenegy emberrel nyertünk volna” – mondta Hecking a mérkőzés után a Skynak. A rutinos edző nem a második sárga lapot kritizálta, hanem az elsőt. Akkor Maehle a félpályánál kakaskodott Filip Bilbijával, és a játékvezető mindkettejüknek sárga lapot adott.

„Háromszor támadtak rá a játékosomra. Értelmetlen a sárga-piros lapról beszélni, mert máshogy látjuk az esetet. Itt a játékvezetőnek körültekintőbben kellett volna eljárnia.”

Diego Benaglio vezetőségi tag is hasonlóan nyilatkozott, szerinte több olyan eset is történt a meccsen, amiért Maehlét büntették, és ő is úgy vélte, hogy Zwayer lehetett volna nagyvonalúbb.

Visszatérve Dieter Heckingre, a 61 éves edző két idény alatt két Bundesliga-csapattal esett ki: 2024 novemberében ő vette át a Bochumot, amelyet nem tudott az élvonalban tartani, majd 2025 szeptemberében menesztették. A Wolfsburgot 2026 márciusában vette át, de itt is kiesés lett a történet vége.

A Bild úgy tudja, a kiesés után a költségvetést 80 millió euróról 55-re csökkentik, és bizonytalan Hecking jövője is. Ráadásul a legértékesebb játékosok távozhatnak, így Mohamed Amura, Konsztnatinosz Kulierakisz és Kamil Grabara is. A Transfermarkt szerint 234.6 millió euróval a Wolfsburg kerete a nyolcadik legerősebb volt a ligában, ennek ellenére a 2020–2021-es negyedik helyük óta csak egyszer végeztek a legjobb tíz között.

A csapatnak magyar játékosa is van Dárdai Bence személyében, de a válogatott középpályást az idény elején mellőzték, utána pedig sérülés miatt nem volt bevethető, így a Bundesligában csak 34 percet kapott. A Wolfsburg kiesésével már csak négy olyan csapat maradt, amely feljutása óta nem búcsúzott a Bundesligától: a Bayern München, az RB Leipzig, az Augsburg és a Hoffenheim.

NÉMET BUNDESLIGA

OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ

Paderborn (II.)–Wolfsburg 2–1 (Bilbija 38., Curda 100., ill. Pejcinovic 3.) – h. u.

Kiállítva: Maehle (14., Wolfsburg)

A párharc győztese: a Paderborn, 2–1-es összesítéssel