Nemzeti Sportrádió

A Wolfsburg a játékvezető felelősségét is felvetette a kiesés után

P. GY. B. P. GY. B.
2026.05.26. 09:34
Már a 14. percben emberhátrányba került a Wolfsburg (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bundesliga Wolfsburg Dieter Hecking Paderborn
A Wolfsburg története során először esett ki a német labdarúgó-bajnokságból (Bundesliga), miután a gól nélküli első mérkőzés után 2–1-re kikapott Paderbornban. Az élvonaltól búcsúzó csapat edzője, Dieter Hecking úgy véli, nem volt jogos a kiállítás, és ez is hozzájárult a kiesésükhöz.
Német labdarúgás
11 órája

A Paderborn nyerte meg az osztályozót, a Wolfsburg 29 év után újra 2. Bundesliga-csapat lesz

A „farkasok” a 14. perctől emberhátrányban játszottak, és a hosszabbítást már nem húzták ki újabb kapott gól nélkül.

A wolfsburgi 0–0 után a Paderborn hosszabbítás után 2–1-re legyőzte ellenfelét, és a 2019–2020-as idény után újra az élvonalban szerepelhet. A Wolfsburg viszont története során először esett ki a Bundesligából.

Dieter Hecking csapata a mérkőzés jelentős részét emberhátrányban töltötte, Joakim Maehle ugyanis már a 14. percben megkapta a második sárga lapját. A szakember szerint ez nagyban befolyásolta a párharc kimenetelét, és bírálta Felix Zwayer játékvezető ítéletét.

„Tizenegy emberrel nyertünk volna” – mondta Hecking a mérkőzés után a Skynak. A rutinos edző nem a második sárga lapot kritizálta, hanem az elsőt. Akkor Maehle a félpályánál kakaskodott Filip Bilbijával, és a játékvezető mindkettejüknek sárga lapot adott.

„Háromszor támadtak rá a játékosomra. Értelmetlen a sárga-piros lapról beszélni, mert máshogy látjuk az esetet. Itt a játékvezetőnek körültekintőbben kellett volna eljárnia.”

Diego Benaglio vezetőségi tag is hasonlóan nyilatkozott, szerinte több olyan eset is történt a meccsen, amiért Maehlét büntették, és ő is úgy vélte, hogy Zwayer lehetett volna nagyvonalúbb.

Visszatérve Dieter Heckingre, a 61 éves edző két idény alatt két Bundesliga-csapattal esett ki: 2024 novemberében ő vette át a Bochumot, amelyet nem tudott az élvonalban tartani, majd 2025 szeptemberében menesztették. A Wolfsburgot 2026 márciusában vette át, de itt is kiesés lett a történet vége.

A Bild úgy tudja, a kiesés után a költségvetést 80 millió euróról 55-re csökkentik, és bizonytalan Hecking jövője is. Ráadásul a legértékesebb játékosok távozhatnak, így Mohamed Amura, Konsztnatinosz Kulierakisz és Kamil Grabara is. A Transfermarkt szerint 234.6 millió euróval a Wolfsburg kerete a nyolcadik legerősebb volt a ligában, ennek ellenére a 2020–2021-es negyedik helyük óta csak egyszer végeztek a legjobb tíz között.

A csapatnak magyar játékosa is van Dárdai Bence személyében, de a válogatott középpályást az idény elején mellőzték, utána pedig sérülés miatt nem volt bevethető, így a Bundesligában csak 34 percet kapott. A Wolfsburg kiesésével már csak négy olyan csapat maradt, amely feljutása óta nem búcsúzott a Bundesligától: a Bayern München, az RB Leipzig, az Augsburg és a Hoffenheim.

NÉMET BUNDESLIGA
OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ
Paderborn (II.)–Wolfsburg 2–1 (Bilbija 38., Curda 100., ill. Pejcinovic 3.) – h. u.
Kiállítva: Maehle (14., Wolfsburg)
A párharc győztese: a Paderborn, 2–1-es összesítéssel

Bundesliga Wolfsburg Dieter Hecking Paderborn
Legfrissebb hírek

A Paderborn nyerte meg az osztályozót, a Wolfsburg 29 év után újra 2. Bundesliga-csapat lesz

Német labdarúgás
11 órája

Bundesliga: hiába a Wolfsburg-fölény, nem esett gól az osztályozó első meccsén

Német labdarúgás
2026.05.21. 22:35

Bundesliga: új vezetőedző Schäfer Andráséknál

Német labdarúgás
2026.05.21. 15:02

Schäfer András bekerült a forduló álomcsapatába a Kickernél

Német labdarúgás
2026.05.19. 14:21

Rossz hír a bosnyákoknak: kihagyhatja vb-t a korábbi debreceni és diósgyőri csatár

Foci vb 2026
2026.05.18. 11:46

Edzője menesztésével fejezte be a Bundesliga-idényt a Frankfurt

Német labdarúgás
2026.05.18. 08:24

A Hannover egyelőre nem tér vissza, az Elversberg története során először ott lesz a Bundesligában

Német labdarúgás
2026.05.17. 18:58

Győzelmével osztályozós helyen zárt a Wolfsburg; Schäfer góllal és gólpasszal fejezte be a Bundesliga-idényt

Német labdarúgás
2026.05.16. 17:34
Ezek is érdekelhetik