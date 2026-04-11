Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Nyíregyháza–Paks 2–0

Gálázva döntött Bundesliga-gólrekordot a Bayern, és már a következő fordulóban bajnok lehet

VARGA BALÁZS
2026.04.11. 20:32
Kiütéses sikerrel döntött rekordot a Bayern München (Fotó: Getty Images)
Címkék
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában a Bayern München 5–0-ra kiütötte idegenben a St. Paulit, s ezzel nemcsak az újabb bajnoki címe felé tett még egy lépést, hanem meg is döntötte az egy idényen belül szerzett legtöbb gól rekordját a Bundesligában.

A Bayern München 28 forduló alatt 100 gólt termelt a bajnokságban, ezért úgy futhatott ki a St. Pauli ellen a gyepre, hogy ha legalább kétszer betalál, akkor megdönteni az egy idényen belül szerzett legtöbb gól rekordját a Bundesligában. Ezt a feladatot könnyedén megoldották a bajorok, mivel ötször vették be a hazaiak kapuját, ezzel átadták a múltnak a saját rekordjukat, ugyanis a korábbi csúcsot is a rekordbajnok tartotta, miután a 1971–1972-es évadban 101 alkalommal talált az ellenfelek kapujába.

A rekordbeállítás Jamal Musiala nevéhez fűződött, aki a 9. percben Konrad Laimer beadásából fejelt a kapu bal oldalába hat méterről. Az első félidőben nem nőtt tovább a különbség, miután Nicolas Jackson a lécet, Musiala pedig a bal kapufát találta el. 

A szünet után viszont már nem kellett sokat várni a második, rekorddöntést érő müncheni gólra, Leon Goretzka hét méterről lőtt a jobb felsőbe Joshua Kimmich szabadrúgása után. Gyorsan jött az újabb találat, Michael Olise lőtt 19 méterről a jobb alsóba, majd Musiala kiugratása után Nicolas Jackson is betalált, 10 méterről helyezett a bal alsóba. A végeredményt Raphaël Guerreiro állította be a hajrában (mivel Goretzka később már csak lesgólt szerzett), a portugál balhátvéd kilenc méterről kihasználta a ziccerét. A Bayern előnye már 12 pont a Borussia Dortmund előtt, s ha a következő fordulóban több pontot szerez, mint a BVB, akkor matematikailag is biztossá válik a 35. bajnoki címe. 0–5

NÉMET BUNDESLIGA
29. FORDULÓ
St. Pauli–Bayern München 0–5 (Musiala 9., Goretzka 53., Olise 54., N. Jackson 66., Guerreiro 89.)
Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen 0–1 (Andrich 42.)
Heidenheim–Union Berlin 3–1 (Honsak 9., 36., Zivzivadze 79., ill. Querfeld 75.)
RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach 1–0 (Y. Diomande 81.)
Wolfsburg–Eintracht Frankfurt 1–2 (Pejcinovic 90+7., ill. O. Höjlund 21., Kalimuendo 32.)

Vasárnap játsszák
15.30: 1. FC Köln–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: VfB Stuttgart–Hamburger SV (Tv: Arena4)
19.30: Mainz–Freiburg (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Augsburg–Hoffenheim 2–2 (Claude-Maurice 11., Gregoritsch 14., ill. Hranác 35., B. Touré 42.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Bayern München

29

24

4

1

105–27

+78

76

  2. Borussia Dortmund

29

19

7

3

60–29

+31

64

  3. RB Leipzig

29

17

5

7

56–36

+20

56

  4. VfB Stuttgart

28

16

5

7

56–38

+18

53

  5. Bayer Leverkusen

29

15

7

7

59–39

+20

52

  6. Hoffenheim

29

15

6

8

57–43

+14

51

  7. Eintracht Frankfurt

29

11

9

9

54–54

0

42

  8. Freiburg

28

10

7

11

41–47

–6

37

  9. Mainz

28

8

9

11

35–43

–8

33

10. Augsburg

29

9

6

14

36–53

–17

33

11. Union Berlin

29

8

8

13

33–50

–17

32

12. Hamburg

28

7

10

11

32–41

–9

31

13. Mönchengladbach

29

7

9

13

35–49

–14

30

14. Werder Bremen

28

7

7

14

31–49

–18

28

15. 1. FC Köln

28

6

9

13

40–49

–9

27

16. St. Pauli

29

6

7

16

25–50

–25

25

17. Wolfsburg

29

5

6

18

39–65

–26

21

18. Heidenheim

29

4

7

18

32–64

–32

19

 

 

Legfrissebb hírek

Rangadót nyert Dortmundban a Leverkusen; kiharcolta a győzelmet az RB Leipzig

Német labdarúgás
4 órája

Az Augsburg és a Hoffenheim nyeretlenségi sorozata is folytatódott

Német labdarúgás
23 órája

Több mint 300 ezer euróba „került” az Union Berlin szurkolóinak ünneplése

Német labdarúgás
2026.04.09. 20:02

Neuer százharminchatodszor volt kezdő ugyanazon csapat színeiben a BL-ben, utolérte Messit

Bajnokok Ligája
2026.04.08. 12:49

„Ezzel a játékkal a Bayern kifiléz” – nem volt elájulva az Arsenaltól Craig Burley

Bajnokok Ligája
2026.04.08. 11:05

Arbeloa: Ha van csapat, amely nyerhet Münchenben, az a Real Madrid!

Bajnokok Ligája
2026.04.08. 07:55

Három gól, sok helyzet és Bayern-győzelem a Real elleni BL-negyeddöntő első mérkőzésén

Bajnokok Ligája
2026.04.07. 22:53

Lekerült az élről az Arsenal, tovább zuhan a Liverpool az NS erősorrendjében

Bajnokok Ligája
2026.04.07. 12:11
Ezek is érdekelhetik