Bundesliga: új vezetőedző Schäfer Andráséknál

Mauro Lustrinelli lett a német első osztályban szereplő, Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin vezetőedzője. A svájci szakember játékos-pályafutása alatt csatár volt, tizenkétszer szerepelt hazája válogatottjában, húsz gólt szerzett a 2004–2005-ös idényben az FC Thunban, amellyel bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, majd a harmadik helyen végezve átkerült az UEFA-kupába.
Edzői pályafutását is az FC Thunnál kezdte, de négy éven keresztül a svájci U21-es válogatottnál is dolgozott, irányításával két korosztályos Európa-bajnokságra jutott ki a fiatalokkal. A Thunhoz 2022-ben tért vissza, három évvel később feljuttatta a csapatot a másodosztályból, ebben az idényben pedig megnyerte a bajnokságot.
„Nagyon várom a kihívást az Union Berlinnél” – mondta az 50 éves Lustrinelli a Bundesliga-csapat hivatalos honlapjának adott interjúban, majd hozzátette, rendkívül motivált, mert úgy véli, hogy egységgel, szenvedéllyel, kemény munkával és bátorsággal együtt sikereket érhetnek el.
Az Union a 11. helyen fejezte be az idényt, az utolsó öt fordulóban Marie-Louise Eta felelt a szakmai munka irányításáért, aki az első női vezetőedző a Bundesliga történelmében.
|A VÉGEREDMÉNY
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
34
28
5
1
122–36
+86
89
|2. Borussia Dortmund
34
22
7
5
70–34
+36
73
|3. RB Leipzig
34
20
5
9
66–47
+19
65
|4. VfB Stuttgart
34
18
8
8
71–49
+22
62
|5. Hoffenheim
34
18
7
9
65–52
+13
61
|6. Bayer Leverkusen
34
17
8
9
68–47
+21
59
|7. Freiburg
34
13
8
13
51–57
–6
47
|8. Eintracht Frankfurt
34
11
11
12
61–65
–4
44
|9. Augsburg
34
12
7
15
45–61
–16
43
|10. Mainz
34
10
10
14
44–53
–9
40
|11. Union Berlin
34
10
9
15
44–58
–14
39
|12. Mönchengladbach
34
9
11
14
42–53
–11
38
|13. Hamburg
34
9
11
14
40–54
–14
38
|14. 1. FC Köln
34
7
11
16
49–63
–14
32
|15. Werder Bremen
34
8
8
18
37–60
–23
32
|16. Wolfsburg
34
7
8
19
45–69
–24
29
|17. Heidenheim
34
6
8
20
41–72
–31
26
|18. St. Pauli
34
6
8
20
29–60
–31
26