Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: új vezetőedző Schäfer Andráséknál

2026.05.21. 15:02
null
Mauro Lustrinelli (Fotó: Getty Images)
Címkék
Union Berlin Schäfer András Bundesliga Marie-Louise Eta
Mauro Lustrinellit nevezték ki a német labdarúgó-bajnokságban szereplő, Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin mesterének. A svájci szakember Marie-Louise Eta, a Bundesliga első női vezetőedzője helyét veszi át a fővárosi csapatnál.

Mauro Lustrinelli lett a német első osztályban szereplő, Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin vezetőedzője. A svájci szakember játékos-pályafutása alatt csatár volt, tizenkétszer szerepelt hazája válogatottjában, húsz gólt szerzett a 2004–2005-ös idényben az FC Thunban, amellyel bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, majd a harmadik helyen végezve átkerült az UEFA-kupába.

Edzői pályafutását is az FC Thunnál kezdte, de négy éven keresztül a svájci U21-es válogatottnál is dolgozott, irányításával két korosztályos Európa-bajnokságra jutott ki a fiatalokkal. A Thunhoz 2022-ben tért vissza, három évvel később feljuttatta a csapatot a másodosztályból, ebben az idényben pedig megnyerte a bajnokságot.

„Nagyon várom a kihívást az Union Berlinnél” – mondta az 50 éves Lustrinelli a Bundesliga-csapat hivatalos honlapjának adott interjúban, majd hozzátette, rendkívül motivált, mert úgy véli, hogy egységgel, szenvedéllyel, kemény munkával és bátorsággal együtt sikereket érhetnek el.

Az Union a 11. helyen fejezte be az idényt, az utolsó öt fordulóban Marie-Louise Eta felelt a szakmai munka irányításáért, aki az első női vezetőedző a Bundesliga történelmében.
 

A VÉGEREDMÉNY

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Bayern München

34

28

5

1

122–36

+86 

89 

  2. Borussia Dortmund

34

22

7

5

70–34

+36 

73 

  3. RB Leipzig

34

20

5

9

66–47

+19 

65 

  4. VfB Stuttgart

34

18

8

8

71–49

+22 

62 

  5. Hoffenheim

34

18

7

9

65–52

+13 

61 

  6. Bayer Leverkusen

34

17

8

9

68–47

+21 

59 

  7. Freiburg

34

13

8

13

51–57

–6 

47 

  8. Eintracht Frankfurt

34

11

11

12

61–65

–4 

44 

  9. Augsburg

34

12

7

15

45–61

–16 

43 

10. Mainz

34

10

10

14

44–53

–9 

40 

11. Union Berlin

34

10

9

15

44–58

–14 

39 

12. Mönchengladbach

34

9

11

14

42–53

–11 

38 

13. Hamburg

34

9

11

14

40–54

–14 

38 

14. 1. FC Köln

34

7

11

16

49–63

–14 

32 

15. Werder Bremen

34

8

8

18

37–60

–23 

32 

16. Wolfsburg

34

7

8

19

45–69

–24 

29 

17. Heidenheim

34

6

8

20

41–72

–31 

26 

18. St. Pauli

34

6

8

20

29–60

–31 

26 

 

 

Union Berlin Schäfer András Bundesliga Marie-Louise Eta
Legfrissebb hírek

Schäfer András bekerült a forduló álomcsapatába a Kickernél

Német labdarúgás
2026.05.19. 14:21

Rossz hír a bosnyákoknak: kihagyhatja vb-t a korábbi debreceni és diósgyőri csatár

Foci vb 2026
2026.05.18. 11:46

Légióskörkép: gól és gólpassz Schäfertől, két assziszt Szoboszlaitól – videók

Légiósok
2026.05.18. 09:15

Edzője menesztésével fejezte be a Bundesliga-idényt a Frankfurt

Német labdarúgás
2026.05.18. 08:24

A Hannover egyelőre nem tér vissza, az Elversberg története során először ott lesz a Bundesligában

Német labdarúgás
2026.05.17. 18:58

Győzelmével osztályozós helyen zárt a Wolfsburg; Schäfer góllal és gólpasszal fejezte be a Bundesliga-idényt

Német labdarúgás
2026.05.16. 17:34

„Eta miatt különösen boldog vagyok” – történelmi győzelem és felszabadultság az Union Berlinnél

Német labdarúgás
2026.05.11. 11:10

Schäferék hat nyeretlen meccs után győztek újra Mainzban

Német labdarúgás
2026.05.10. 21:40
Ezek is érdekelhetik