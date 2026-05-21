Bundesliga: új vezetőedző Schäfer Andráséknál

Mauro Lustrinelli lett a német első osztályban szereplő, Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin vezetőedzője. A svájci szakember játékos-pályafutása alatt csatár volt, tizenkétszer szerepelt hazája válogatottjában, húsz gólt szerzett a 2004–2005-ös idényben az FC Thunban, amellyel bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, majd a harmadik helyen végezve átkerült az UEFA-kupába.

Edzői pályafutását is az FC Thunnál kezdte, de négy éven keresztül a svájci U21-es válogatottnál is dolgozott, irányításával két korosztályos Európa-bajnokságra jutott ki a fiatalokkal. A Thunhoz 2022-ben tért vissza, három évvel később feljuttatta a csapatot a másodosztályból, ebben az idényben pedig megnyerte a bajnokságot.

„Nagyon várom a kihívást az Union Berlinnél” – mondta az 50 éves Lustrinelli a Bundesliga-csapat hivatalos honlapjának adott interjúban, majd hozzátette, rendkívül motivált, mert úgy véli, hogy egységgel, szenvedéllyel, kemény munkával és bátorsággal együtt sikereket érhetnek el.

Az Union a 11. helyen fejezte be az idényt, az utolsó öt fordulóban Marie-Louise Eta felelt a szakmai munka irányításáért, aki az első női vezetőedző a Bundesliga történelmében.

