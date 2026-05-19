Schäfer András bekerült a forduló álomcsapatába a Kickernél

2026.05.19. 14:21
Schäfer András Bundesliga Kicker
Az Union Berlinben légióskodó Schäfer András is bekerült a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) utolsó, 34. fordulójának álomcsapatába a Kickernél.

Mint ismert, a 27 éves középpályás góllal és gólpasszal segítette csapatát 4–0-s győzelemhez az Augburg ellen. Schäfert először válogatta be az adott forduló válogatottjába a német lap a jelenlegi évadban. 

A BUNDESLIGA 34. FORDULÓJÁNAK ÁLOMCSAPATA
Sander Tangvik (Hamburg) – Nicolas Capaldo (Hamburg), Matthias Ginter (Freiburg), Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach), Tom Bischof (Bayern München) – Schäfer András (Union Berlin), Johan Manzambi (Freiburg), Christian Eriksen (VfL Wolfsburg) – Andrej Ilics (Union Berlin), Harry Kane (Bayern München), Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt)

A VÉGEREDMÉNY

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Bayern München

34

28

5

1

122–36

+86 

89 

2. Borussia Dortmund

34

22

7

5

70–34

+36 

73 

3. RB Leipzig

34

20

5

9

66–47

+19 

65 

4. Stuttgart

34

18

8

8

71–49

+22 

62 

5. Hoffenheim

34

18

7

9

65–52

+13 

61 

6. Bayer Leverkusen

34

17

8

9

68–47

+21 

59 

7. Freiburg

34

13

8

13

51–57

–6 

47 

8. Eintracht Frankfurt

34

11

11

12

61–65

–4 

44 

9. Augsburg

34

12

7

15

45–61

–16 

43 

10. Mainz

34

10

10

14

44–53

–9 

40 

11. Union Berlin

34

10

9

15

44–58

–14 

39 

12. Mönchengladbach

34

9

11

14

42–53

–11 

38 

13. Hamburg

34

9

11

14

40–54

–14 

38 

14. 1. FC Köln

34

7

11

16

49–63

–14 

32 

15. Werder Bremen

34

8

8

18

37–60

–23 

32 

16. Wolfsburg

34

7

8

19

45–69

–24 

29 

17. Heidenheim

34

6

8

20

41–72

–31 

26 

18. St. Pauli

34

6

8

20

29–60

–31 

26 

 

 

